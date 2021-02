VfB Stuttgart, News und Gerüchte: Mislintat voller Vorfreude auf DFB-Pokal, Gonzalez äußert sich zu Transfergerüchten

M A T C H D A Y! 🔥 Wiedersehen mit den Fohlen im @DFB_Pokal Achtelfinale – wie geht’s heute Abend aus? 👇⚪🔴 🏆 #VfB #VfBBMG #DFBPokal pic.twitter.com/ztRR9BVYlC — VfB Stuttgart (@VfB) February 3, 2021

BVB-Interesse? Nicolas Gonzalez vom VfB Stuttgart äußert sich zu Transfergerüchten

Der BVB soll für den kommenden Sommer offenbar ein Auge auf Nicolas Gonzalez vom VfB Stuttgart geworfen haben. Das berichtet die Sport Bild am Mittwoch. Der 22 Jahre alte Stürmer äußerte sich sogar schon zu den Gerüchten.

"Ich habe nicht mit Dortmund gesprochen, das ist ohnehin Sache meines Beraters. Aber der BVB ist ein Topklub", wird Gonzalez von der Sport Bild zitiert. Die Dortmunder sind jedoch offenbar nicht die einzigen, die den argentinischen Nationalspieler auf dem Zettel haben.

Dem Bericht der Sport Bild zufolge seien auch Juventus und Tottenham an ihm interessiert. Dass Gonzalez über den Sommer hinaus bei den Schwaben bleibt, gilt als unwahrscheinlich. "Ich will irgendwann auf die nächste Stufe, vorankommen. Ich würde die Chance, dass ich in der nächsten Saison noch in Stuttgart spiele, auf 50:50 beziffern", sagte der Stürmer selbst.

Seinen Vertrag hat er beim VfB erst Ende des vergangenen Jahres um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert, allerdings könnte der VfB aufgrund der finanziellen Einbußen im Zuge der Coronavirus-Pandemie gezwungen sein, ihn zu verkaufen. Nach Angaben der Sport Bild muss ein Star der Mannschaft im Sommer verkauft werden: Entweder Gonzalez, Silas Wamangituka oder Orel Mangala.

Für Gonzalez rief Sportdirektor Sven Mislintat bereits vor der Saison ein Preisschild in Höhe von bis zu 25 Millionen Euro auf. Gonzalez, der in der Vergangenheit immer wieder von Verletzungen ausgebremst wurde, aber dennoch in 13 Saisonspielen bereits auf sechs Tore kommt, dürfte seinen Marktwert durchaus gesteigert haben und noch mehr Geld in die Kasse der Schwaben spülen.

Denen winkt im Falle eines Verkaufs von Gonzalez ein gewaltiges Plus. 2018 hatte Michael Reschke als damaliger VfB-Vorstand den heute 22-Jährigen aus Argentinien geholt - nach eigenen Angaben für "circa sieben Millionen Euro".

VfB Stuttgart - Mislintat vor Gladbach: "DFB-Pokal ist unsere Champions League"

Mit einem Sieg gegen Borussia M'Gladbach (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) könnte der VfB Stuttgart erstmals seit der Saison 2015/16 das Viertelfinale im DFB-Pokal erreichen. Gladbach sei erneut klarer Favorit, erklärte Sportdirektor Sven Mislintat gegenüber dem kicker , betonte jedoch scherzhaft die "brutale Pokal-Heimstärke" des VfB: "Wir haben alle Heimspiele in diesem Jahr gewonnen."

Vor Weihnachten besiegte man den SC Freiburg mit 1:0 und machte dadurch den Einzug ins Achtelfinale perfekt. "Ein Topspiel am Mittwochabend, dazu live im Fernsehen, vor der breiten Masse, kein Pay-TV", zeigte sich Mislintat voller Vorfreude und betonte: "Das ist ein super Wettbewerb. Das ist unsere Champions League. Wir wollen alles investieren und weiterkommen."

Pellegrino #Matarazzo : „Der @DFB_Pokal ist ein extrem spannender Wettbewerb. Wir sind voller Energie und freuen uns auf das Spiel morgen. Wir wollen einen Schritt weiterkommen.“ #VfBPK #VfBBMG — VfB Stuttgart (@VfB) February 2, 2021

Hoffnung macht ihm, dass sich Stuttgart und Gladbach vor zwei Wochen in der Bundesliga mit einem 2:2 trennten. "Wir wären sehr zufrieden, wenn wir das Spiel erneut so gestalten könnten wie zuletzt. Dann würden wir es normalerweise gewinnen", so Mislintat über das letzte Aufeinandertreffen, als Stuttgart durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit ausgeglichen hatte.

VfB Stuttgart gegen Gladbach: Das Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV und LIVE-STREAM

Noch keine drei Wochen ist es her, da trennten sich Stuttgart und Gladbach am 16. Spieltag der Bundesliga mit einem Unentschieden der aufregenderen Art. Zweimal gingen die Fohlen am Neckar in Führung und beide Male konnte der VfB ausgleichen. Der Elfmeter in der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgte allerdings für helle Aufregung und Diskussionen nach dem Spiel.

Was war passiert? Bensebaini soll Kalajdzic im Strafraum gefoult haben, aber Schiedsrichter Felix Brych bewertete das Vergehen in Echtzeit nicht als elfmeterwürdig. Erst nachdem die Video-Schiedsrichterin eingegriffen hatte, zeigte Brych auf den Punkt. Das rettete den Schwaben einen Zähler und ärgerte die Borussia.

Im Pokal-Achtelfinale können die Gladbacher nun an gleicher Stelle das Unentschieden korrigieren. Anpfiff ist am Mittwoch, den 03. Februar, um 20.45 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart. Hier verrät Euch Goal , wie Ihr die Begegnung heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

