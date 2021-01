Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: VfB Stuttgart vs. RB Leipzig in der Bundesliga

Stuttgart vs. Leipzig: Zwei Überflieger der Bundesliga treffen heute aufeinander. Goal erklärt, wie der Bundesliga-Fußball heute LIVE übertragen wird.

Die ist zurück! Nach einer kurzen Winterpause gab es schon einige Partien an diesem 14. Spieltag, am Samstagabend kommt ein weiteres hochklassiges Spiel dazu: Der empfängt . Anstoß in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart ist heute um 20.30 Uhr.

Beide Teams können zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf sein. Die Gäste aus Leipzig befinden sich aktuell auf Rang drei, punktgleich zum Zweiten Leverkusen und nur zwei Punkte hinter dem amtierenden Meister .

Beim VfB läuft es ebenfalls gut - wenn auch nicht in den gleichen Ausmaßen wie bei den Sachsen. Die Schwaben sind aktuell Siebter mit drei Punkten Rückstand auf den sechsten Rang - für einen Aufsteiger eine bemerkenswerte Leistung.

Mehr Teams

Stuttgart hat bereits den BVB zu Fall gebracht - schaffen die Stuttgarter das auch mit den Leipzigern? Goal erklärt, wie Fußball in der Bundesliga heute LIVE übertragen wird.

VfB Stuttgart - RB Leipzig: So läuft die Bundesligapartie ab

Begegnung VfB Stuttgart - RB Leipzig Wettbewerb 14. Spieltag | Bundesliga Datum Samstag, 2. Januar 20.30 Uhr Ort Mercedes-Benz Arena | Stuttgart Zuschauer -

Fußball heute live: VfB Stuttgart vs. RB Leipzig - Bundesliga LIVE im TV verfolgen / sehen

Es waren zwar nur zwei Wochen, trotzdem sind die Bundesliga-Fans froh, dass das deutsche Oberhaus wieder in Aktion zu sehen ist. Da der gestrige Freitag ein Feiertag war (Neujahr), wurde das Freitagsspiel auf den heutigen Samstag verschoben.

Das ist auch der Grund, weshalb das Spiel zwischen Stuttgart und RB Leipzig heute Abend zu ungewohnter Spielzeit stattfindet. Eigentlich ist ja das Spiel am Samstagabend um 18.30 Uhr das späteste Spiel an diesem Wochentag, an diesem 14. Spieltag ist dem aber nicht so.

Stuttgart - RB Leipzig: DAZN überträgt heute die Bundesliga LIVE!

Nun wäre also geklärt, warum das Spiel heute so spät stattfindet. Allerdings ist das nicht die einzige offene Frage gewesen, die für viele Fans vor Anpfiff noch ungeklärt war - eine weitere wichtige Frage wollen wir jetzt klären: Wo und wie wird das Fußballspiel heute LIVE übertragen?

Die Antwort dürfte für viele Fans ein Grund zum Jubeln sein: Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig. Andere Fans wiederum, die nicht so oft die Bundesliga verfolgen, werden jetzt verdutzt sein: Wie kann ich DAZN verfolgen? Das ist doch ein Streamingdienst und kein TV-Sender?

Quelle: Getty Images

Fußball heute live: So verfolgt ihr VfB Stuttgart gegen RB Leipzig im TV

Das stimmt wohl, allerdings bietet DAZN eine Vielzahl von Möglichkeiten an, um das Spiel am Fernseher zu verfolgen. So kann man beispielsweise mit einem Smart TV, also einem modernen Fernseher mit Internetanschluss, die DAZN-App herunterladen und sich da anmelden. Wie man ein kostenloses Abonnement abschließt, erklären wir im Laufe dieses Artikels - bleibt also aufmerksam.

Ihr habt keinen Smart TV, sondern einen "normalen" Fernseher? Dann könnt ihr versuchen, einen Laptop, eine Spielekonsole (PS4, PS5, XBox One, XBox Series X/S...) oder ein anderes kompatibles Gerät mithilfe eines HDMI-Kabels an das TV-Gerät anzuschließen und darüber DAZN abspielen zu lassen.

Bundesliga - Fußball heute live verfolgen: Diese Geräte übertragen DAZN

Ganz gleich was ihr für ein Gerät habt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ihr die technischen Grundlagen habt, um DAZN benutzen zu können. Eine Liste aller kompatiblen Geräte findet ihr hier.

Wie ihr das DAZN-Abonnement kostenlos abschließt, verraten wir in den nächsten Abschnitten, vorher werfen wir aber noch einen Blick auf die Übertragung - schließlich sind auch heute wieder hochkarätige Stimmen an den Mikrofonen.

VfB Stuttgart - RB Leipzig: So läuft die DAZN-Übertragung ab

Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Trailer: Bereits jetzt auf DAZN zu sehen

Bereits jetzt auf DAZN zu sehen Kommentator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Moderator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

Fußball heute live - VfB Stuttgart gegen RB Leipzig: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM verfolgen

DAZN überträgt die Bundesliga, DAZN funktioniert auf fast allen internetfähigen Geräten, DAZN wird auch heute wieder eine interessante und unterhaltsame Übertragung liefern... Das hätten wir alles abgearbeitet.

Nun wollen wir aber die wirklich wichtigen Fragen klären - ein wenig gespoilert haben wir schon. Es gibt nämlich die Möglichkeit, das Bundesligaspiel heute kostenlos zu verfolgen!

Quelle: Getty Images

Stuttgart - Leipzig heute kostenlos und live: Der DAZN Probemonat

DAZN bietet nämlich für Neukunden den Probemonat an: Mit diesem könnt ihr einen Monat lang auf alle Inhalte zugreifen - ohne auch nur einen Cent zu bezahlen!

Nach den ganzen Ausgaben rund um Weihnachten ist es vielleicht gar nicht so schlecht, vermehrt auf den Kontostand zu blicken - dank DAZN könnt ihr aber weiterhin die volle Ladung LIVE-Sport genießen. Der Probemonat ist nicht nur kostenlos, sondern auch unverbindlich. Wenn ihr also keine Lust auf ein langfristiges Abonnement bei DAZN habt, könnt ihr ganz einfach kündigen und müsst so nichts weiter bezahlen!

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig: Die Bundesliga LIVE und exklusiv bei DAZN

Ihr habt euren Probemonat bereits benutzt, wollt aber trotzdem weiterhin auf das DAZN-Angebot zugreifen? Dann habt ihr gleich zwei Möglichkeiten: Monatsabo und Jahresabo. Beide beinhalten genau das gleiche Programm, nur die Laufzeit und Kosten sind unterschiedlich.

Monatsabo 11,99 Euro pro Monat | 143,88 Euro pro Jahr Monatliche Abbuchung Monatlich kündbar Jahresabo 10 Euro pro Monat | 119,99 Euro pro Jahr Jährliche Abbuchung Jährlich kündbar

Alles weitere zu den Kosten findet ihr bei DAZN News. Generell eignet sich die Seite hervorragend, wenn ihr weitere Fragen rund um den Streamingdienst habt: So wird auch die Frage beantwortet, ob man DAZN-Gutscheine verschenken kann und wie oft der Probemonat abgeschlossen werden darf.

So wird VfB Stuttgart gegen RB Leipzig gezeigt: Die Übertragungsmethoden der Bundesliga

VfB Stuttgart gegen RB Leipzig am Samstag live ... im TV ... auf DAZN (nur Smart-TV) im LIVE-STREAM ... auf DAZN im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... auf DAZN und auf YouTube

Quelle : Getty Images

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig heute live: Die Opta-Fakten vor der Partie