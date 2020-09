VfB Stuttgart vs. Racing Straßburg heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und Co. - die Übertragung zum Testspiel

Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart testet noch einmal, ehe es ernst wird. Gegner ist am heutigen Samstag Racing Straßburg. Alles zur Übertragung.

Es sind nur noch rund zwei Wochen, ehe das erste Bundesligaspiel des auf dem Programm steht. Daher soll das heutige Testspiel gegen (16.00 Uhr) eine klare Standortbestimmung sein.

Trainer Pellegrino Matarazzo erlebte eine erfolgreiche Vorbereitung seiner Mannschaft. Zwar gab es eine 0:3-Niederlage gegen den , danach aber setzte man sich gegen HSV (3:2) und auch gegen Arminia Bielefeld (2:0) durch.

Die Zeichen stehen also gut, dass das Team um Neu-Kapitän Gonzalo Castro gewappnet in die neue Saison 2020/21 geht. Los geht es bereits am kommenden Wochenende mit dem -Spiel gegen Hansa Rostock. Doch zunächst muss der Test gegen die Franzosen erfolgreich bestritten werden.

VfB Stuttgart vs. Racing Straßburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal verrät alles, was Ihr für die Übertragung der vollen 90 Minuten des Testspiels wissen müsst.

VfB Stuttgart vs. Racing Straßburg: Das Testspiel auf einen Blick

Duell VfB Stuttgart vs. Racing Straßburg Datum 05. September 2020 | 16.00 Uhr Ort Robert-Schlienz-Stadion, Stuttgart Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

VfB Stuttgart vs. Racing Straßburg heute live im TV sehen: Alles zur Übertragung

Racing Straßburg hat in bereits zwei Saisonspiele absolviert, beide gingen jedoch verloren. Doch gerade die bereits begonnene Spielzeit ist ein Faktor dafür, dass es für den VfB Stuttgart ein echter Härtetest wird. Die Frage, wo die vollen 90 Minuten heute live im Fernsehen gezeigt / übertragen werden, beantworten wir hier.

VfB Stuttgart vs. Racing Straßburg heute live im TV beim SWR sehen

Das SWR nimmt sich am heutigen Samstag der Übertragung von VfB Stuttgart vs. Racing Straßburg heute live im TV an und strahlt ab 16 Uhr die ganze Begegnung im Fernsehen aus. Das sind natürlich gute Nachrichten für alle Fans des VfB, die das Testspiel gerne anschauen wollen.

Dabei legt der Sender direkt los und Ihr könnt zum Anpfiff kostenlos mit dabei sein, wenn das Team von Pellegrino Matarazzo seine Form ein letztes Mal testet. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des SWR.

VfB Stuttgart vs. Racing Straßburg heute im LIVE-STREAM sehen

Der VfB Stuttgart spielt gegen Racing Straßburg und am Samstag wird dann klar sein, ob der VfB für die anstehende Saison 2020/21 gerüstet ist. Wenn Ihr nicht vor Eurem TV-Bildschirm sitzen wollt und die Begegnung Stuttgart - Straßburg gerne im LIVE-STREAM anschauen wollt, dann haben wir frohe Kunde für Euch.

Denn: Das funktioniert in jedem Fall! Das SWR zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten von VfB Stuttgart vs. Racing Straßburg heute im LIVE-STREAM. Die Übertragung dort ist deckungsgleich mit der im regulären Fernsehen.

Quelle: imago images / Sportfoto Rudel

VfB Stuttgart vs. Racing Straßburg heute live: Die Aufstellung zum Testspiel

Der VfB Stuttgart duelliert sich mit dem französischen Erstligisten Straßburg. Welche Mannschaften beide Cheftrainer auf den Rasen schicken, erfahrt Ihr gegen 15 Uhr hier.

VfB Stuttgart vs. Racing Straßburg heute: Die Termine des Bundesligisten