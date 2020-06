VfB Stuttgart plant die Zukunft - ohne Torjäger Mario Gomez

Der VfB Stuttgart plant seine Zukunft in der Bundesliga - Torjäger Mario Gomez spielt dabei keine Rolle mehr.

Noch ist die ersehnte Rückkehr in die nicht ganz perfekt - doch Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat baut schon einmal vor. "Jedem in diesem Klub und in unserem Umfeld muss bewusst sein: Das Ziel kann vom ersten Spieltag an nur der Klassenerhalt sein", sagte er der Sport Bild.

Vor dem Saisonfinale in der 2. Liga am Sonntag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) gegen laufen die Planungen beim VfB, dessen Aufstieg bei drei Punkten Vorsprung und der um elf Treffer besseren Tordifferenz auf den nur noch ein Wunder verhindern kann, bereits auf Hochtouren. Keine Rolle in der Zukunft der Schwaben spielt offenbar Mario Gomez.

: Mario Gomez in die USA?

Der ehemalige Nationalspieler wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Noch-Zweitligisten wohl nicht verlängern. Dies hatten die Stuttgarter Nachrichten und die Stuttgarter Zeitung unlängst berichtet. Für den bald 35 Jahre alten Torjäger sei ein Wechsel in die USA eine Option, ein Transfer innerhalb Europas soll ausgeschlossen sein.

Identifikationsfigur Gomez war zuletzt unter Trainer Pellegrino Matarazzo nur noch Statist. Gerade einmal zwei Kurzeinsätze über insgesamt nur 22 Minuten in den vergangenen sechs Spielen stehen in der Bilanz des Stürmers. Gegen Darmstadt soll Gomez aber dem Vernehmen nach sein "Abschiedsspiel" bekommen.

Mit dem FC Bayern holte Mario Gomez 2013 das Triple

Der größte Erfolg in seiner Laufbahn war 2013 der Triumph in der mit Bayern München. Gomez wurde insgesamt dreimal deutscher Meister, er absolvierte 78 Länderspiele (31 Tore). In der Bundesliga kam er für den VfB, für den er 2004 in der Champions League sein Profidebüt gefeiert hatte, den FC Bayern und den 328-mal (170 Tore) zum Einsatz. Im Stuttgarter Meisterjahr 2007 war Gomez Fußballer des Jahres in . Jetzt ist er beim VfB, für den er 229 Pflichtspiele (109 Tore) bestritt, nicht mehr gefragt.

Mislintat will den im vergangenen Sommer eingeleiteten Umbruch weiter fortsetzen. Großen finanziellen Spielraum hat er dabei nicht. Inwieweit die Routiniers Gonzalo Castro, Holger Badstuber und Daniel Didavi noch eingeplant sind, ist offen. Nur so viel verrät Mislintat: "Wir haben sehr viel Potenzial im Kader, dass wir uns jetzt schon gut gerüstet sehen für die nächste Saison. Wir vertrauen unserer Mannschaft. Sie kann und wird sich noch weiterentwickeln." Auch ohne Leitfigur Gomez.