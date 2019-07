VfB Stuttgart: Baumgartl wohl in Gladbach-Auto gesichtet, Klinsmann vor Rückkehr? Alle News und Gerüchte

Baumgartl wurde wohl in einem Auto von Borussia Mönchengladbach gesichtet und Klinsmann könnte zurückkehren. Hier gibt es alle News rund um den VfB.

Nach dem Rücktritt von Präsident Wolfgang Dietrich nehmen die Gerüchte um mögliche Nahfolger nicht ab. Zusätzlich such der VfB außerdem einen Vorstandsvorsitzenden für die ausgegliederte Profiabteilung.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Heißer Kandidat auf den Posten ist offenbar Jürgen Klinsmann, der einer Rückkehr zu den Schwaben gegenüber wohl nicht abgeneigt wäre. Zusammen mit Guido Buchwald könnte der ehemalige Bundestrainer künftig das Führungsduo der Stuttgarter bilden.

Auch auf dem Transfermarkt geht es beim VfB heiß her. So wechselt Jugendspieler Leon Dajaku zum . Und auch Timo Baumgartl könnte das Ländle nach dem Abstieg in die 2. in Richtung Gladbach verlassen.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zum vom heutigen Dienstag.

VfB Stuttgart: Timo Baumgartl in Gladbach-Auto in Düsseldorf gesichtet?

Verteidiger Timo Baumgartl von VfB Stuttgart ist am Montag wohl am Düsseldorfer Flughafen gesichtet worden. Wie der SWR berichtet, wurde der 23-Jährige von einem Auto mit Gladbach-Logo abgeholt.

Der U21-Nationalspieler steht nach dem Abstieg in die laut kicker -Informationen beim VfB vor dem Abschied, die Schwaben wollen Baumgartl jedoch halten. Der Vertrag des Rechtsfußes läuft noch bis 2022. Neben soll auch an einer Verpflchitung Baumgartls interessiert sein.

Der gebürtige Böblinger wechselte 2011 von Reutlingen in die U17 des VfB und ist seit 2015 Teil der Profimannschaft. In der abgelaufenen Spielzeit kam Baumgartl auf ein Tor in 20 Pflichtspieleinsätzen.

VfB Stuttgart: Offensivtalent Leon Dajaku wechselt zum FC Bayern München

Der FC Bayern München verpflichtet Juniorennationalspieler Leon Dajaku vom VfB Stuttgart . Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstagmittag bekannt gab, erhält der Stürmer einen Vierjahresvertrag bis 2023.

Dajaku soll für die Amateure in der zum Einsatz kommen, wobei der 18-Jährige auch noch ein Jahr für die U19 des Klubs spielen könnte. Er erhält die Rückennummer 7.

Dajakus Berater Kevin Kuranyi steht voll hinter der Entscheidung seines Schützlings: "Der FC Bayern interessiert sich schon lange für Leon. Der Kontakt ist nie abgerissen. Beim VfB wurde er gerade in die zweite Mannschaft geschickt, also in die fünfte Liga. Deshalb ist es völlig logisch, dass Leon in München in Einsätzen in der 3. Liga und regelmäßigen Trainingseinheiten bei den Profis eine bessere Perspektive sieht", so der ehemalige Nationalspieler gegenüber dem kicker .

VfB Stuttgart: Ministerpräsident bringt Jürgen Klinsmann als Dietrich-Nachfolger ins Gespräch

Nach dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich als Präsident des VfB Stuttgart hat sich der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu der derzeitigen Situation geäußert - und Jürgen Klinsmann als möglichen Nachfolger ins Gespräch gebracht.

"Der Verein braucht jetzt eine Persönlichkeit mit Fußballkompetenz, die ausschließlich das Interesse des Vereins im Blick hat", schrieb Kretschmann in einem Facebook-Post. "Jemand, der von hier kommt, der zusammenführt und hinter dem sich die ganze VfB-Familie versammeln kann", meinte er.

Laut Kretschmann würden nicht allzu viele ein solches Profil mitbringen, doch "als VfB-Fan würde mir da aber schon jemand einfallen, den ich letztes Jahr in Kalifornien getroffen habe und der den Brustring definitiv im Herzen trägt." Damit spielt Kretschmann auf Jürgen Klinsmann an.

VfB Stuttgart: Jürgen Klinsmann wohl offen für Rückkehr

Der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann kann sich eine Rückkehr als starker Mann zum Zweitligisten VfB Stuttgart offenbar vorstellen. "Der VfB ist ein besonderer Verein für ihn", sagte Klinsmanns Berater Roland Eitel dem SID , "wenn ihn jemand vom VfB anruft - egal aus welchem Grund - wird er immer ans Telefon gehen. Wie in der Vergangenheit auch."

Klinsmann wird beim Bundesliga-Absteiger nach dem Rücktritt von Präsident Wolfgang Dietrich als neuer Boss gehandelt. Vorstellbar scheint für den 54-Jährigen die Rolle als Vorstandsvorsitzender, die bei den Schwaben neu geschaffen werden soll.

Guido Buchwald über Rückkehr zum VfB: "Bereit, Verantwortung zu übernehmen"

Guido Buchwald könnte sich eine Rückkehr in eine Führungsposition beim VfB Stuttgart vorstellen. Die VfB-Legende war erst im Februar nach einem Streit mit Willfried Porth aus dem Aufsichtsrat der Schwaben zurückgetreten.

Im Interview mit der Bild -Zeitung sagte Buchwald: "Wenn jemand vom VfB sich meldet, bin ich bereit, über alles zu sprechen. Es geht darum, die besten Lösungen für den Verein zu finden und da bin ich unabhängig vom Amt bereit, Verantwortung zu übernehmen."

Der Weltmeister von 1990 wird dabei vor allem als Nachfolger des Ex-Präsidenten Wolfgang Dietrich gehandelt, der am Montag zurücktrat. Daneben sucht der VfB außerdem einen Vorstandvorsitzenden für die ausgegliederte AG. Für diesen Posten wurde zuletzt Jürgen Klinsmann ins Gespräch gebracht, von dem auch Buchwald überzeugt ist.

"Er bringt enorme Fußball- und Sozialkompetenz mit, hat ein großes Netzwerk und kann mit seiner Begeisterungsfähigkeit Leute mitnehmen. Dazu ist er VfBler durch und durch", erklärte der 58-Jährige. Auch eine Zusammenarbeit mit seinem alten Nationalmannschaftskollegen kann sich Buchwald vorstellen: "Mit Jürgen kann ich mir im Fußball alles vorstellen. Wir kennen uns seit Jahren und liegen in ganz vielen Bereichen auf einer Wellenlänge."

Bis zur Präsidentschaftswahl am 15. Dezember haben die Stuttgarter noch einige Zeit. Ein Führungsduo aus Buchwald und Klinsmann scheint jedoch nicht abwegig und ist derzeit auch bei den VfB-Fans eine beliebte Lösung.