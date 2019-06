VfB Stuttgart: Baumgartl wohl im Visier von Werder Bremen, Maffeo offenbar zurück nach Girona - alle News und Gerüchte zum VfB

Beim VfB Stuttgart muss der Kader nach dem Abstieg wieder neu geplant werden. Hier gibt es alle News und Transfergerüchte rund um den VfB.

Die Planungen beim nach dem Abstieg aus der sind in vollem Gange. Tim Walter ist der neue Cheftrainer am Neckar, zudem kümmert sich Sven Mislintat als Sportdirektor um die organisatorischen Geschicke des Zweitligisten.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ex-Rekordeinkauf Pablo Maffeo steht derweil nach einer verkorksten ersten Saison wohl schon wieder vor dem Absprung, soll zu seinem früheren Leihklub zurückkehren. Ein schwerwiegenderer Verlust wäre Timo Baumgartl, den offenbar auf dem Zettel hat.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zum VfB Stuttgart vom heutigen Donnerstag.

VfB-Verteidiger Timo Baumgartl wohl im Visier von Werder Bremen

Innenverteidiger Timo Baumgartl wird den Gang in die 2. Liga wohl nicht ein zweites Mal mit antreten und könnte den VfB Stuttgart in Richtung Werder Bremen verlassen. Das berichtet der kicker.

Demnach sehen die Bremer in Baumgartl einen möglichen Ersatz für Milos Veljkovic, der die Erwartungen der Verantwortlichen offenbar letzte Saison nicht erfüllte und möglicherweise verkauft werden soll. Baumgartl will über seine Zukunft aber wohl erst nach der in entscheiden, wo er mit den deutschen Junioren das Auftaktspiel gegen 3:0 gewonnen hat.

Stuttgart: Pablo Maffeo geht offenbar zurück nach Girona

Rechtsverteidiger Pablo Maffeo, erst vergangenen Sommer für neun Millionen Euro von verpflichtet, wird wohl zu seinem früheren Leihklub FC Girona zurückkehren.

#TransferUpdate Stuttgart: Sven Mislintat bestätigt bevorstehende Einigung mit dem @GironaFC über einen Transfer von Pablo Maffeo. Sollte in den nächsten Tagen offiziell verkündet werden #SkyTransfer — Max Bielefeld (@Sky_MaxB) 19. Juni 2019

Wie Sky-Reporter Max Bielefeld am Mittwoch auf Twitter schrieb, hat VfB-Sportdirektor Sven Mislintat eine Einigung mit Girona bereits bestätigt, in den nächsten Tagen soll der Transfer offiziell verkündet werden.

Maffeo hatte in der abgelaufenen Saison lediglich neun Pflichtspiele für Stuttgart bestritten, war seit Anfang April dann wegen mangelnder Einstellung ohnehin suspendiert. Der 21-jährige Spanier hatte bereits von Anfang 2016 bis Sommer 2018 mit halbjähriger Unterbrechung leihweise bei Girona gespielt. Als 18. der letzten Spielzeit geht der Klub kommende Saison allerdings in der zweiten spanischen Liga an den Start.

Neuer VfB-Coach Tim Walter über Mario Gomez: "Wird sich zeigen, wie er drauf ist"

Am Donnerstag startet Tim Walter mit der ersten Einheit der Vorbereitung auf die neue Zweitligasaison sein Engagement beim VfB Stuttgart. Am Mittwoch gab der neue Trainer der Schwaben bereits Auskunft über mehrere Themen, unter anderem den Umgang mit dem Abstieg und Sturm-Routinier Mario Gomez.

"Es wird sich zeigen, wie er drauf ist und wie er sich gibt. Keiner kann sich etwas kaufen für das, was war. Jeder wird nur daran gemessen, was momentan ist und was kommt", sagte Walter auf der Pressekonferenz über Gomez.

Der frühere Kieler Coach hatte bereits vor dem Abstieg der Stuttgarter beim Meister von 2007 unterschrieben, sagte zu der jetzigen Situation: "Es war egal, ob wir in der ersten oder zweiten Liga spielen, weil ich mich für den VfB entschieden habe und nicht für die Liga. Thomas Hitzlsperger und Sven Mislintat haben mich für die Aufgabe begeistert. Klar ist es schöner in der ersten Liga zu trainieren als in der zweiten. Aber der Verein hat so eine Strahlkraft und ist so groß, dass es egal ist."

VfB: Torwarttrainer Langner muss gehen

Der VfB Stuttgart wird mit einem neuen Torwarttrainer in die Zweitligasaison 2019/20 gehen. Marco Langner, der bisherhige Coach der VfB-Keeper, muss gehen.

Sportvorstand Thomas Hitzlsperger und Sportdirektor Sven Mislintat sind bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für Langner. Der VfB startet am Donnerstagnachmittag mit einem ersten öffentlichen Training in die Vorbereitung.