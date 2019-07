VfB Stuttgart: Schwaben holen Bayern-Talent, auch Kalajdzic soll kommen - alle News und Gerüchte

Mit Maxime Awoudja und Sasa Kalajdzic sichert sich Stuttgart zwei hoffungsvolle Talente. Hier gibt es alle News und Transfergerüchte rund um den VfB.

Nach dem Abstieg aus der laufen die Planungen beim auf Hochtouren. Mit Maxime Awoudja kommt ein Perspektivspieler aus der zweiten Mannschaft des FC Bayern, ein weiteres Talent ist den Schwaben so gut wie sicher.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Derweil verlässt Ex-Nationalspieler Andreas Beck den VfB in Richtung , auch Ailton geht.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zum VfB Stuttgart vom heutigen Freitag.

VfB Stuttgart holt Bayern-Talent Maxime Awoudja

Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart hat Nachwuchsspieler Maxime Awoudja von Bayern München verpflichtet. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger, der zuletzt für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters spielte, erhält einen Dreijahresvertrag bis 2022.

VfB: Transfer von Sasa Kalajdzic steht kurz bevor

Die Transferposse rund um Sturmtalent Sasa Kaladjzic neigt sich dem Ende zu. Wie Admira-Manager Amir Shapourzadeh der Krone bestätigt, steht einem Wechsel zu Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart nichts mehr im Wege.

So hat Shapourzadeh nun angekündigt: "Spieler und Verein sind sich einig, er wird unterschreiben." Beim VfB Stuttgart wartet auf den österreichischen U21-Stürmer mit Routinier Mario Gomez, Neuzugang Hamadi Al Ghaddioui und Nicolas Gonzalez harte Konkurrenz. Auch , , und waren laut kicker am 21-Jährigen interessiert.

VfB Stuttgart: Andreas Beck wechselt nach Eupen

Der belgische Fußball-Erstligist KAS Eupen hat den 32-jährigen Andreas Beck vom Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart unter Vertrag genommen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler erhielt beim Klub an der Grenze zu einen Dreijahreskontrakt bis 30. Juni 2022.

Beck wurde in der Jugend der Stuttgarter ausgebildet und feierte 2007 mit dem Klub die deutsche Meisterschaft. Nach Stationen bei der TSG Hoffenheim und bei Istanbul kehrte der U21-Europameister von 2009 vor zwei Jahren nach Bad Cannstatt zurück. In Stuttgart hatte der Routinier keinen neuen Vertrag mehr erhalten.

Für den VfB und die TSG Hoffenheim bestritt Abwehrspieler in der Bundesliga insgesamt 290 Partien. Mit Besiktas gewann Beck zwischen 2015 und 2017 zweimal in Folge die türkische Meisterschaft, für Deutschland bestritt Beck neun Länderspiele. Beck ist bereits im Trainingslager der Eupener eingetroffen und sollte am Donnerstag seine erste Einheit absolvieren.

VfB scharf auf Darmstadts Marvin Mehlem

Wechselt Marvin Mehlem zum VfB Stuttgart? Laut Darmstadts Sportlichem Leiter Carsten Wehlmann ging bis Mittwoch jedenfalls noch keine Anfrage für den offensiven Mittelfeldspieler ein.

Der 21-Jährige steht bei den Lilien noch bis 2020 unter Vertrag, als Ablösesumme stehen zwei Millionen Euro im Raum. Auch der scheint interessiert.

VfB Stuttgart: Ailton wechselt auf Leihbasis zu FK Quarabag

Der VfB Stuttgart und der FK Quarabag haben sich auf eine Leihe von Ailton verständigt. Der 24-jährige Brasilianer wird für eine Saison an den aserbaidschanischen Meister der vergangenen sechs Jahre verliehen.

Für den VfB kam Ailton bisher in fünf Partien in der Bundesliga zum Einsatz.