VfB Stuttgart, News und Gerüchte: Klubs zeigen Interesse an Wamangituka und Gonzalez, Mislintat zufrieden mit seiner Bilanz

VfB Stuttgart, News: Klubs zeigen Interesse an Wamangituka und Gonzalez



Einige Klubs hinterlegen beim VfB Stuttgart wohl ihr Interesse an den Spielern Silas Wamangituka und Nicolas Gonzalez. Die beiden Youngsters waren für rund acht Millionen Euro gekommen und sollen laut dem kicker nun bei einem Marktwert von mindestens 30 Millionen Euro liegen.

Wamangituka spielt erst seit 2019 bei den Schwaben. Gonzalez kam ein Jahr früher aus Argentinien. Sportlich liegt die gute Leistung der Stuttgarter sicher auch an den beiden Transfers, die mit acht Millionen ein relativ hohes Investment für den damaligen Zweitligaklub waren.

Das Risiko hat sich für den VfB ausgezahlt. Nun stehen wohl mehrere Klubs bei dem Aufsteiger vor der Tür und wollen die beiden jungen Talente verpflichten. Sportdirektor Sven Mislintat würde seinen Kader gerne zusammenhalten, doch ein "unmoralisches" Angebot würde der Klub sich anschauen.

Beide Spieler besitzen keine Ausstiegsklausel in Ihren Verträgen. Deshalb besitzt der Sportdirektor Verhandlungsspielraum bei dem Transferpoker mit interessierten Klubs, welche vom kicker jedoch nicht namentlich genannt werden. Gonzalo Castro und Daniel Didavi warten derweil auf eine Vertragsverlängerung. Diese sei nur eine Frage, "ob es vom Budget her passt. Ob man sich das leisten kann".

Sven Mislintat zufrieden mit seiner Bilanz beim VfB Stuttgart

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat zeigt sich im Interview mit dem kicker zufrieden über seine bisherige Bilanz beim VfB Stuttgart. Im April 2019 kam der 48-Jährige zum VfB Stuttgart. Damals spielte der Klub noch in der 2. Bundesliga.



Besonders dort sei es für Ihn schwierig gewesen, Spieler mit Potenzial und der richtigen Mentalität zu verpflichten. "Man muss eine gesunde Mischung finden aus Wettbewerbsfähigkeit und Potenzial für die Zukunft. Wir haben das ganz gut hinbekommen und dürfen jetzt versuchen, die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen“, sagte er zu seiner bisherigen Amtszeit.

"Wir haben versucht, etwas zu etablieren", meint Mislintat im Interview. Mit Pellegrino Matarazzo gelang ihm im Dezember 2019 die Verpflichtung des richtigen Trainers, der den VfB wieder in die erste Liga führte. Seitdem konnte sich Stuttgart auch wieder in der Bundesliga etablieren. Aktuell stehen sie auf Platz zehn der Tabelle.

VfB Stuttgart, News: "Unruhe im Verein" brachte Matarazzo zum Nachdenken



Die Unruhe in der Führungsebene des VfB Stuttgarts brachte Trainer Pellegrino Matarazzo zum Nachdenken. "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht darüber nachgedacht hätte, ob die ganze Unruhe im Verein eine mittelfristige Auswirkung auf den Sport haben könnte“, erklärte er gegenüber der Sport Bild.

Der 43-Jährige hatte letzte Woche Freitag seinen Vertrag bei den Schwaben bis 2024 verlängert. Der Streit um den Posten des Vereinspräsidenten beim VfB brachte ihn jedoch kurz zum Zweifeln. "Ich fühle mich in Stuttgart sehr gut aufgehoben, unser gemeinsamer sportlicher Weg ist sehr reizvoll, und ich habe das Gefühl, dass ich mich hier auch persönlich weiterentwickeln kann. Ich kann mir deshalb gut vorstellen, hier längere Zeit zu arbeiten", sagte der Trainer jedoch letztendlich zu seiner Verlängerung.

Thomas Hitzlsperger hatte sich mit dem amtierenden Präsidenten Claus Vogt um die Position beim VfB gestritten. Der Ex-Nationalspieler zog nach einigen Diskussionen seine Kandidatur zurück. Die Wahl um das Amt wurde nun auf die nächste Mitgliederversammlung im Juni oder Juli verschoben.

