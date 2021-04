VfB Stuttgart, News und Gerüchte: Matarazzo und Mislintat treten auf die Euphorie-Bremse, Verlängerung mit Castro bald fix?

Der VfB will mit Gonzalo Castro verlängern. Trainer und Sportdirektor bremsen aufkommende Europokal-Träume. Alle News und Gerüchte zum VfB Stuttgart.

Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu den Schwaben vom Tage.



VfB Stuttgart, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Alles Wissenswerte zum VfB aus den letzten Tagen:

VfB Stuttgart, News und Gerüchte: Castro-Verlängerung rückt immer näher

VfB-Kapitän Gonzalo Castro steht kurz vor einer Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach seien die ersten Gespräche zwischen Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat und dem Berater von Castro bereits geführt worden. Beide Seiten sollen an einer Verlängerung des Vertrags bis Sommer 2022 interessiert sein.

Die gegenseitige Wertschätzung sei groß. Vor dieser Saison soll eine Vertragsverlängerung nicht sonderlich wahrscheinlich gewesen sein. Doch auch die Ernennung zum Kapitän hat beim 33-Jährigen offenbar große Motivation freigesetzt. Nach dem Aufstieg spielt die junge Mannschaft des VfB eine starke Saison und profitiert von der Erfahrung Castros, der bislang 405 Erstliga-Spiele für Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart absolviert hat.

Allerdings müsste Castro bei einer Verlängerung auch zu Gehaltseinbußen bereit sein. So berichtet die Bild, dass der 33-Jährige mit einem jährlichen Salär von zwei Millionen Euro zu den wenigen Spielern in der jungen VfB-Mannschaft gehöre, die ein vergleichsweise üppiges Gehalt beziehen.

Castro soll dazu aber bereit sein. Sollte die Verlängerung gelingen, kann sich Stuttgart auch in der kommenden Saison über die Dienste eines absoluten Leistungsträgers im zentralen Mittelfeld freuen. Von 27 Saisonspielen stand Castro 21-mal in der Startelf, erzielte bislang drei Saisontore und lieferte zwei Vorlagen.

VfB Stuttgart, News: Matarazzo und Mislintat treten bei Europapokal-Träumen auf die Euphorie-Bremse

Durch den 1:0-Heimsieg gegen Werder Bremen am Sonntag hat sich der VfB Stuttgart endgültig aller Abstiegssorgen entledigt und hat auf einmal sogar die Europapokalplätze in Reichweite. Grund dafür ist, dass es Konstellationen geben könnte, in denen man sich mit Rang sieben für die neu geschaffene Europa Conference League qualifiziert. Stuttgart ist aktuell Achter - punktgleich mit Union Berlin auf jenem siebten Rang. Doch Trainer Pellegrino Matarazzo und Sportdirektor Sven Mislintat wollen davon öffentlich noch nicht sprechen.

"Ich glaube, wir sind bisher gut damit gefahren, auf unsere Leistung zu schauen und es Spieltag für Spieltag anzugehen", sagte Pellegrino Matarazzo im kicker. Die Analyse des Bremen-Spiels und die Vorbereitung auf die Partie gegen Dortmund am kommenden Spieltag stehe im Vordergrund. "Wir freuen uns auf das nächste Spiel, auf Dortmund. Wir werden dann sehen, wo wir landen."

Sein Sportdirektor Mislintat wurde noch deutlicher. "Träumen hilft uns nicht", sagte er. "Wir haben noch ein paar Spiele, in denen wir noch etwas holen wollen. Dann sehen wir, was am Ende rauskommt."

Dass der Europapokal aber im Verein und in der Mannschaft ein Thema ist, können die beiden nicht komplett verhindern. Kapitän Gonzalo Castro sagte laut kicker zu einer möglichen Qualifikation für das internationale Geschäft: "Das wäre das verdiente i-Tüpfelchen auf die Saison, die wir momentan spielen. Wenn wir gegen Dortmund etwas holen oder sogar gewinnen sollten, können wir vielleicht von Europa reden."

VfB Stuttgart, News: Der Bundesliga-Spielplan der Schwaben

DATUM UHRZEIT HEIM GAST Samstag, 10.04.2021 18.30 Uhr VfB Stuttgart Borussia Dortmund Samstag, 17.04.2021 15.30 Uhr Union Berlin VfB Stuttgart Mittwoch, 21.04.2021 20.30 Uhr VfB Stuttgart VfL Wolfsburg Sonntag, 25.04.2021 15.30 Uhr RB Leipzig VfB Stuttgart Sonntag, 09.05.2021 18.00 Uhr VfB Stuttgart FC Augsburg Samstag, 15.05.2021 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart Samstag, 22.05.2021 15.30 Uhr VfB Stuttgart Arminia Bielefeld

VfB Stuttgart, News: Die Bundesliga-Tabelle nach 27 Spielplan