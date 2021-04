VfB Stuttgart, News und Gerüchte: Gonzalez fällt aus, Badstuber startet im Sommer neues Kapitel

Nicolas Gonzalez hat sich im Training am Oberschenkel verletzt, Holger Badstuber wechselt im Sommer. Alle News und Gerüchte zum VfB Stuttgart.

Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu den Schwaben vom Tage.



VfB Stuttgart, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Alles Wissenswerte zum VfB aus den letzten Tagen:

VfB Stuttgart, News: Nicolas Gonzalez fällt wegen Oberschenkelverletzung aus

Stuttgarts Stürmer Nicolas Gonzalez hat sich am Mittwoch im Training einen kleinen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Das teilte der VfB Stuttgart auf seiner Homepage mit. Der 22-Jährige musste die Trainingseinheit vorzeitig abbrechen.

Nach der anschließenden Untersuchung steht fest, dass der Argentinier zwei bis drei Wochen ausfallen wird. Gonzalez steht dem VfB Stuttgart in den kommenden beiden Heimspielen gegen Werder Bremen am 4. April und Borussia Dortmund am 10. April also nicht zur Verfügung.

Nach dem Kreuzbandriss von Silas Wamangituka ist das für Stuttgart besonders bitter, denn Gonzalez war als Alternative in der Offensive vorgesehen. Der Argentinier hatte sich vor Kurzem erst nach einer Oberschenkelverletzung zurückgemeldet. Wegen eines Muskelfaserrisses verpasste der 22-Jährige fünf Bundesliga-Spiele, eher er zuletzt gegen den FC Bayern wieder eine Halbzeit spielte.

Insgesamt kommt Gonzalez in dieser Saison auf 15 Einsätze in der Bundesliga, wovon er zehnmal in der Startaufstellung stand. Der Argentinier erzielte sechs Tore und bereitete zwei Treffer vor.

VfB Stuttgart, News und Gerüchte: Mislintat trauert verpasstem Süle-Transfer hinterher

Sven Mislintat gilt als Vorreiter, wenn es um das Aufspüren von Talenten geht und stellt seine Fähigkeiten seit April 2019 als Sportdirektor dem VfB Stuttgart zur Verfügung.

In der neuesten Ausgabe des kicker-meets-DAZN -Podcasts spricht Mislintat unter anderem über die Verpflichtung von Shootingstar Silas Wamangituka und die verpassten Transfers von Kylian Mbappe und Niklas Süle zu seiner Zeit bei Borussia Dortmund (BVB-Chefscout von 2009 bis Ende 2016, d. Red.).

"Ein echter verpasster Transfer war Niklas Süle. Er hat damals mit Marian Sarr in der U17-Nationalmannschaft gespielt. Wir haben uns schließlich für Sarr und gegen Süle entschieden", sagte Mislintat im kicker-meets-DAZN -Podcast.

VfB Stuttgart, News und Gerüchte: Badstuber startet im Sommer neues Kapitel

Der frühere Nationalspieler Holger Badstuber will am Saisonende den VfB Stuttgart verlassen. Das teilte der 32-Jährige in einer Fragerunde auf seinem Twitter-Account am Mittwoch mit. Auf die Frage, ob er schon Pläne habe, antwortete Badstuber: "Ab Sommer beginnt definitiv ein neues Kapitel !!! Pläne haben schon begonnen ..."

Der frühere Bayern-Profi war vor der Spielzeit in die Regionalliga-Mannschaft des VfB degradiert worden. Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus. Im Februar hatte Badstuber in einem kicker-Interview gesagt, dass er sich weiterhin zutraue, auf Bundesliga-Niveau zu spielen. Auch ein Wechsel ins Ausland sei eine Option.

Auch zu der Frage, wie es nach seiner Karriere weitergehe, äußerte sich Badstuber auf Twitter. Er wolle "definitiv im Fussballgeschäft(-Zirkus) bleiben", schrieb der 32-Jährige. "Kenn mich da aus und möchte einiges versuchen weiterzugeben. Natürlich auch MICH dahingehend weiterentwickeln. Der Reiz ist dennoch auch da, nebenbei mir in anderen Bereichen Wissen anzueignen."

Badstuber kam 2017 zum VfB Stuttgart, wo er schon in der Jugend gespielt hatte, ehe er in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern wechselte und dort zu den Profis aufrückte. In der aktuellen Saison hat Badstuber 19 Spiele in der Regionalliga Südwest absolviert.

VfB Stuttgart, News: Die kommenden fünf Spiele der Stuttgarter in der Bundesliga