VfB Stuttgart, News und Gerüchte: Antonio Rüdiger spricht über Abschied aus Stuttgart, Hannes Wolf vor Engagement beim KRC Genk

Antonio Rüdiger erklärt seinen damaligen Abschied aus Stuttgart. Ex-Trainer Hannes Wolf hat offenbar einen neuen Job. Alle VfB-News und Gerüchte.

Während der Länderspielpause bereitet sich der derzeit auf das mit Spannung erwartete Derby gegen den am kommenden Sonntag vor (13.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Während Trainer Tim Walter seine Mannschaft auf das Derby vorbereitet, hat der ehemalige VfB-Coach Hannes Wolf angeblich einen neuen Verein gefunden. Noch am Montag soll Wolf als neuer Trainer des Champions-League-Teilnehmers vorgestellt werden.

Derweil spricht der ehemalige VfB-Verteidiger Antonio Rüdiger, der mittlerweile beim tätig ist, über die Gründe für seinen damaligen Abschied aus Stuttgart und der .

Indes übt VfB-Sportdirektor Sven Mislintat Kritik an der Arbeit in den Nachwuchsleistungszentren der deutschen Profiklubs.

VfB Stuttgart: Sven Mislintat kritisiert Arbeit in Nachwuchsleistungszentren

Sportdirektor Sven Mislintat vom Zweitligisten VfB Stuttgart vermisst in den Nachwuchsleistungszentren der deutschen Profiklubs die Förderung von Individualität und Persönlichkeit.

"Talentierte Spieler, die möglicherweise einen schwierigen Charakter haben und auch mal über die Stränge schlagen, haben kaum eine Chance es nach ganz oben zu schaffen", sagte Mislintat der Welt.

Nach Auffassung der Verantwortlichen seien diese Spieler nicht gut für die Gruppe. "Aber oftmals sind genau diese Typen Gewinnertypen", erklärte Mislintat. Nach seiner Ansicht können flache Hierarchien in einer Mannschaft nicht funktionieren: "Es hatten fast alle großen Mannschaften - und da reden wir nicht nur über Fußball - immer spezielle Typen. Leader, die den Unterschied ausgemacht haben. Das ist ein extrem spannendes Thema und ein Schlüssel zum Erfolg."

Ex-VfB-Verteidiger Antonio Rüdiger spricht über Abschied aus Stuttgart

Der ehemalige VfB-Verteidiger Antonio Rüdiger hat verraten, dass die damalige Kritik an seiner Person ausschlaggebend für seinen Abschied aus der Bundesliga gewesen sei.

"In gab es damals sehr viel Kritik, was meine Person und Spielweise betraf", sagte Rüdiger im Gespräch mit der Bild am Sonntag und schob nach: "Ich habe gemerkt: Dieses Image bekommst du so schnell nicht wieder los."

Folglich entschied sich Rüdiger, der zwischen 2011 und 2015 beim VfB Stuttgart tätig war, für den Wechsel nach zur : "Daraufhin habe ich mir gedacht, ich starte im Ausland einen Neuanfang. Ich bin jemand, der es mag, ins Risiko zu gehen", so Rüdiger.

Anschließend folgte der Transfer zum FC Chelsea, wo der 26-Jährige seit 2017 unter Vertrag steht und mittlerweile zum Stammpersonal gehört. "Mich hier durchgesetzt zu haben, gibt mir zusätzliches Selbstbewusstsein", resümierte Rüdiger über seine aktuelle Situation bei den Blues.

Bericht: Ex-VfB-Trainer Hannes Wolf vor Engagement beim KRC Genk

Der ehemalige Trainer des VfB Stuttgart, Hannes Wolf, steht offenbar kurz vor einer Anstellung als Trainer beim belgischen Meister KRC Genk. Das berichtet die Zeitung Het Belang van Limburg .

Demnach soll Wolf, der zwischen September 2016 und Januar 2018 in Stuttgart tätig war, noch am Montag beim Champions-League-Teilnehmer vorgestellt werden.

In Genk soll Wolf die Nachfolge des bisherigen Trainers Felice Mazzu antreten, der in der vergangenen Woche beurlaubt worden war.