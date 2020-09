VfB Stuttgart: Gonzalez heizt Wechselspekulationen an, Interesse an Alex Collado? - alle News und Gerüchte zum VfB heute

Der VfB Stuttgart hat offenbar Interesse an einem Außenstürmer aus Barcelona. Und: Nicolas Gonzalez will den Klub wohl verlassen. Alle VfB-News heute.

Der will in der ersten Saison nach dem Wiederaufstieg in die in jedem Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Dafür bereitet sich der Klub aktuell vor, ehe es in rund drei Wochen mit der Spielzeit 2020/21 losgeht.

Dabei könnte sich personell noch etwas tun, schließlich ist Nicolas Gonzalez gewillt, den Verein noch in diesem Transferfenster zu verlassen. Der Offensivspieler zeigte sich jüngst in Brighton.

Dagegen gibt es Gerüchte, dass sich der VfB beim bedienen und Alex Collado in die Bundesliga holen könnte. Ein anderes Thema, welches die Runde macht, ist das Crowdfunding, welches von VfB-Fans in Leben gerufen wurde, um 900 Millionen Euro zu sammeln, um Lionel Messi nach Stuttgart zu holen.

Alle News zum VfB Stuttgart heute am Dienstag gibt es hier in diesem Artikel.

VfB Stuttgart, News und Gerüchte: Interesse an Barca-Talent Alex Collado?

Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart buhlt offenbar um die Dienste des Außenspielers Alex Collado (21) vom FC Barcelona. Dies berichtet die spanische Zeitung Mundo Deportivo.

Demnach soll der Top-Klub aus offen für einen Verkauf des 21-Jährigen sein. Gleich mehrere Bundesligisten haben demzufolge die Fühler nach dem 1,77-Meter großen Youngster ausgestreckt, neben dem VfB nämlich auch noch und die Berliner Hertha.

VfB Stuttgart, News und Gerüchte: Die bisherigen Testspiele