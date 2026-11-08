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Deutschland 3 Liga
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VfB Stuttgart II vs. SC Verl heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

VfB Stuttgart II - SC Verl
VfB Stuttgart II
SC Verl
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt VfB Stuttgart II gegen SC Verl. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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VfB Stuttgart II vs. SC Verl: Anstoßzeit

crest
Deutschland 3 Liga - Spielwoche 13

In der 3. Liga empfängt VfB Stuttgart II den SC Verl. Beide Mannschaften befinden sich in der unteren Tabellenhälfte und brauchen dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Stuttgart II steht unter Trainer Nico Willig auf Tabellenplatz 13. Die Mannschaft zeigt in dieser Saison ein unbeständiges Bild – Siege gegen Fortuna Köln und Hoffenheim II stehen einer Niederlage gegen Alemannia Aachen und einem Unentschieden gegen MSV Duisburg gegenüber.

SC Verl reist als Tabellen-17. an und befindet sich in einer schwierigen Phase. Trainer Orest Shala hat in den vergangenen Wochen drei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen – zuletzt ein 1:4 gegen Wehen Wiesbaden, das die Krise der Ostwestfalen deutlich unterstreicht.

Für Verl geht es darum, den freien Fall zu stoppen. Ein weiterer Rückschlag würde die Situation in der Tabelle noch bedrohlicher machen.

Wo die Partie live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

Themen der Woche: Was war bei VfB Stuttgart II und SC Verl los?

VfB Stuttgart II kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 3:3 gegen MSV Duisburg, davor setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Alemannia Aachen. Zuvor gelangen Erfolge gegen Fortuna Köln (0:1 auswärts) und Hoffenheim II (3:2). In diesen fünf Spielen traf Stuttgart II neunmal und kassierte neun Gegentore.

SC Verl weist aus den letzten fünf Partien null Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Ergebnis war eine 1:4-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden, zuvor unterlag Verl Viktoria Köln mit 1:3 und Hoffenheim II mit 1:2. Lediglich ein 2:2 gegen Jahn Regensburg und ein 2:2 bei Fortuna Düsseldorf brachten Verl Punkte. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte elf.

VFB

VFB - Form

SVM
U1-1
TSG
S3-2
FOK
S0-1
ALA
N1-2
DUI
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
VEL

VEL - Form

F95
U2-2
SSV
U2-2
TSG
N2-1
FCK
N3-1
SVW
N1-4
Tor erzielt (kassiert)
7/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

VfB Stuttgart II vs. SC Verl: Aufstellungen

VfB Stuttgart II vs SC Verl Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • N. Willig

VfB Stuttgart II vs. SC Verl: Form

VFB

VFB - Form

SVM
U1-1
TSG
S3-2
FOK
S0-1
ALA
N1-2
DUI
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
VEL

VEL - Form

F95
U2-2
SSV
U2-2
TSG
N2-1
FCK
N3-1
SVW
N1-4
Tor erzielt (kassiert)
7/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

VfB Stuttgart II vs. SC Verl: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

VfB Stuttgart IIUnentschiedenSC Verl
0
3
1
Deutschland 3 Liga
SC Verl badge
SC Verl
VEL
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VfB Stuttgart II
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0
END
Deutschland 3 Liga
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VfB Stuttgart II
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1
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SC Verl
VEL
1
END
Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
1
SC Verl badge
SC Verl
VEL
1
END
Deutschland 3 Liga
SC Verl badge
SC Verl
VEL
2
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
2
END
4Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/4

VfB Stuttgart II vs. SC Verl: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
139223618+1829
S
S
S
U
U
2
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
139223318+1529
S
U
N
U
S
3
RW EssenRW EssenESN
138322113+827
S
S
S
N
S
4
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
136342617+921
S
S
S
U
S
5
IngolstadtIngolstadtFCI
136341919021
S
U
S
S
S
6
SaarbrückenSaarbrückenSAB
136253126+520
N
S
N
S
N
7
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
136251919020
N
S
S
S
N
8
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
136162320+319
S
N
S
N
N
9
Hansa RostockHansa RostockHRO
135442222019
S
N
U
N
N
10
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
125162120+116
N
N
S
N
N
11
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
134451417-316
N
U
U
N
S
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
U
S
U
S
U
13
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
124352123-215
U
N
S
S
U
14
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
134362125-415
N
N
S
N
N
15
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
124261724-714
S
N
S
U
N
16
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
123452221+113
S
N
U
U
S
17
SC VerlSC VerlVEL
123361726-912
N
N
N
U
U
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
133371329-1612
N
N
N
S
U
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
132471016-610
N
N
N
N
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
132471729-1210
N
U
S
U
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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