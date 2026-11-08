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VfB Stuttgart II vs. SC Verl: Anstoßzeit

In der 3. Liga empfängt VfB Stuttgart II den SC Verl. Beide Mannschaften befinden sich in der unteren Tabellenhälfte und brauchen dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Stuttgart II steht unter Trainer Nico Willig auf Tabellenplatz 13. Die Mannschaft zeigt in dieser Saison ein unbeständiges Bild – Siege gegen Fortuna Köln und Hoffenheim II stehen einer Niederlage gegen Alemannia Aachen und einem Unentschieden gegen MSV Duisburg gegenüber.

SC Verl reist als Tabellen-17. an und befindet sich in einer schwierigen Phase. Trainer Orest Shala hat in den vergangenen Wochen drei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen – zuletzt ein 1:4 gegen Wehen Wiesbaden, das die Krise der Ostwestfalen deutlich unterstreicht.

Für Verl geht es darum, den freien Fall zu stoppen. Ein weiterer Rückschlag würde die Situation in der Tabelle noch bedrohlicher machen.

Wo die Partie live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

Themen der Woche: Was war bei VfB Stuttgart II und SC Verl los?

VfB Stuttgart II kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 3:3 gegen MSV Duisburg, davor setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Alemannia Aachen. Zuvor gelangen Erfolge gegen Fortuna Köln (0:1 auswärts) und Hoffenheim II (3:2). In diesen fünf Spielen traf Stuttgart II neunmal und kassierte neun Gegentore.

SC Verl weist aus den letzten fünf Partien null Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Ergebnis war eine 1:4-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden, zuvor unterlag Verl Viktoria Köln mit 1:3 und Hoffenheim II mit 1:2. Lediglich ein 2:2 gegen Jahn Regensburg und ein 2:2 bei Fortuna Düsseldorf brachten Verl Punkte. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte elf.

VfB Stuttgart II vs. SC Verl: Aufstellungen

VfB Stuttgart II vs. SC Verl: Form

VfB Stuttgart II vs. SC Verl: Bilanz direkte Duelle

VfB Stuttgart II vs. SC Verl: Die Tabellen