Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland MagentaSport

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

VfB Stuttgart II vs. Ingolstadt: Anstoßzeit

In der 3. Liga empfängt VfB Stuttgart II den FC Ingolstadt. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld beziehungsweise im oberen Drittel der Liga.

Die Stuttgarter Zweitvertretung unter Trainer Nico Willig zeigte zuletzt eine solide Heimstärke und will vor eigenem Publikum an die guten Ergebnisse der vergangenen Wochen anknüpfen. Drei Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für eine Mannschaft, die Stabilität gefunden hat.

Ingolstadt reist dagegen in starker Verfassung an. Die Schanzer haben vier der letzten fünf Partien gewonnen und sind derzeit eine der formstärksten Mannschaften der Liga. Trainer Achim Beierlorzer hat sein Team klar auf Kurs gebracht.

In der Tabelle trennen die beiden Klubs mehrere Plätze – Ingolstadt steht auf Rang fünf, Stuttgart II auf Rang zwölf. Für die Hausherren ist ein Sieg also nicht nur wegen der Punkte wichtig, sondern auch um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.

Themen der Woche: Was war bei VfB Stuttgart II und Ingolstadt los?

VfB Stuttgart II kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Den jüngsten Erfolg feierte die Mannschaft mit einem 1:0 gegen SC Verl. Zuvor gab es ein torreiches 3:3-Remis gegen MSV Duisburg. Insgesamt erzielte Stuttgart II in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Ingolstadt präsentiert sich derzeit in beeindruckender Form: vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Auftritten. Das jüngste Spiel gewann die Mannschaft mit 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf. Auch auswärts zeigte Ingolstadt Stärke, etwa beim 3:0-Erfolg bei Waldhof Mannheim. In den fünf Spielen erzielte die Schanzer-Elf sieben Tore und ließ nur sechs zu.

VfB Stuttgart II vs. Ingolstadt: Aufstellungen

VfB Stuttgart II vs. Ingolstadt: Form

VfB Stuttgart II vs. Ingolstadt: Bilanz direkte Duelle

VfB Stuttgart II vs. Ingolstadt: Die Tabellen