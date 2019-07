VfB Stuttgart vs. Hannover 96: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER, Aufstellungen - Alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

Wir verraten Euch, wer das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96 live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Die Saison 2019/2020 der 2. Bundesliga wird vom VfB Stuttgart und Hannover 96 eröffnet. Das Spitzenspiel am ersten Spieltag findet am heutigen Freitagabend in der Mercedes-Benz Arena statt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Das lange Warten hat ein Ende. Endlich geht es wieder los. Und die 2. macht den Auftakt in die neue Spielzeit. Gleich zu Beginn der Saison treffen die beiden Bundesliga-Absteiger und Favoriten auf den direkten Wiederaufstieg aufeinander.

Beide Klubs wollen mit neuen Trainern zurück ins Oberhaus des deutschen Fußballs. Während beim Tim Walter, der von Holstein Kiel zu den Schwaben wechselte, das Traineramt übernahm, kehrte Mirko Slomka bei zurück in die Coachingzone. Der 51-Jährige hatte bereits von Anfang 2010 bis Ende 2013 den Trainerjob bei den Niedersachsen inne und führte die 96er damals bis in die Europa League.

Wer holt sich den ersten Dreier in Liga zwei - VfB Stuttgart oder Hannover 96? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Informationen zu den Highlights, den Aufstellungen und unserem LIVE-TICKER.

VfB Stuttgart vs. Hannover 96: Das Eröffnungsspiel der im Detail

VfB Stuttgart vs. Hannover 96 heute live im TV verfolgen - So geht's!

Die 2. Bundesliga geht in die neue Saison. Den Auftakt bestreiten der VfB Stuttgart und Hannover 96. Kein Wunder, dass diese Partie zahlreiche Fußballfans vor die Bildschirme der Nation lockt. Schließlich kämpfen die beiden Favoriten um den Aufstieg direkt am ersten Spieltag um wichtige Punkte. Doch wird das Duell überhaupt im TV übertragen?

Sky zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Hannover 96 heute live im TV

Sky ist Eure erste Anlaufstelle, wenn es um die Übertragungen der 2. Bundesliga geht. Der Bezahlsender ist auch in diesem Jahr wieder im Besitz der Übertragungsrechte der 2. Liga und überträgt alle Spiele live sowie exklusiv. Dementsprechend zeigt Sky auch das Eröffnungsspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96 live und in voller Länge im TV.

Bereits ab 20 Uhr beginnt Sky heute Abend mit den Vorberichten zur Partie. Pünktlich zum Anpfiff, der um 20.30 Uhr erfolgen wird, schaltet die Regie in die Mercedes-Benz Arena, wo Euch Kommentator Toni Tomic am Mikrofon begrüßen wird. Gezeigt wird VfB Stuttgart vs. Hannover 96 auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Um VfB vs. 96 sehen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement bei Sky. Dieses müsst Ihr zuvor abgeschlossen haben. Nur dann könnt Ihr Stuttgart vs. Hannover live bei Sky im TV sehen. Mehr Informationen zu den verschiedenen Sky-Abos findet Ihr auf der entsprechenden Website des Unternehmens.

ARD, ZDF und Co. - Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Hannover 96 heute live im Free-TV?

Da Sky die Exklusivrechte an der 2. Bundesliga besitzt, fällt die Antwort negativ aus: niemand. Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96 wird heute Abend nicht live im Free-TV übertragen. Weder die beiden öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, noch RTL, Sport 1 und Co. zeigen die Auftaktbegegnung live im TV. Das hat den folgenden einfachen Grund: Niemand außer Bezahlsender Sky ist im Besitz der Live-Übertragungsrechte der 2. Bundesliga.

VfB Stuttgart vs. Hannover 96 heute im LIVE-STREAM verfolgen - Geht das?

Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96 wird live im TV übertragen. Doch es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten, das Duell live zu verfolgen. Denn das Aufeinandertreffen der beiden Schwergewichte der 2. Bundesliga wird zusätzlich in zwei LIVE-STREAMS gezeigt. Welche Ihr dafür am besten nutzt, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

Sky Go zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Hannover 96 im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM ist Sky in der 2. Bundesliga Eure ersten Anlaufstelle. Der Bezahlsender überträgt VfB Stuttgart vs. Hannover 96 heute Abend im LIVE-STREAM in voller Länge bei Sky Go. Dies ist der Online-Dienst von Sky, zu welchem jeder Sky-Kunde einen kostenlosen Login bekommt. Ihr benötigt also ein vorab abgeschlossenes Abonnement beim Pay-TV-Sender. Ohne dieses könnt Ihr den LIVE-STREAM zu VfB Stuttgart vs. Hannover 96 nicht nutzen.

Der LIVE-STREAM bei Sky Go startet heute Abend analog zum TV-Programm um 20 Uhr mit den Vorberichten. Pünktlich zum Anpfiff verpasst ihr dann keine Sekunde des Spielgeschehens. Um die LIVE-STREAMS bei Sky Go sehen zu können, müsst Ihr Euch die entsprechende App downloaden. Die Sky-Go-App ist kostenlos und auf den gängigen Portalen zum Download verfügbar:

Sky Ticket zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Hannover 96 im LIVE-STREAM

Sky Ticket ist die beste Option für Kurzentschlossene. Wollt Ihr kein langfristiges Abonnement bei Sky abschließen, Stuttgart vs. Hannover aber dennoch anschauen? Dann seid Ihr mit dem Sky Ticket genau richtig beraten. Sky Ticket ermöglicht es Euch, das Programm des Bezahlsenders über kürzere Zeiträume zu nutzen. Das Sportpaket kostet für den ersten Monat 9,99 Euro. Anschließend bezahlt Ihr 29,99 Euro und könnt das Abo jederzeit monatlichen kündigen. Mehr Informationen gibt es hier.

Habt Ihr Euch Sky Ticket gesichert, könnt Ihr VfB Stuttgart vs. Hannover 96 im LIVE-STREAM erleben. Denn Sky Ticket überträgt die Partie zur Eröffnung der Saison der 2. Bundesliga live und in voller Länge im Stream.

Das heißt zusammengefasst: Sowohl mit Sky Go als auch mit Sky Ticket könnt Ihr VfB Stuttgart vs. Hannover 96 im LIVE-STREAM schauen. Dies sind Eure einzigen beiden Möglichkeiten, das Duell im LIVE-STREAM zu erleben.

Zeigt / überträgt DAZN VfB Stuttgart vs. Hannover 96 im LIVE-STREAM?

Das ist nicht der Fall. VfB Stuttgart vs. Hannover 96 wird nicht im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Das liegt daran, dass der Streamingdienst nicht im Besitz der Übertragungsrechte der 2. Bundesliga ist.

Doch wir haben noch eine gute Nachricht für alle Fans der 2. Bundesliga und gleichzeitigen DAZN-Abonnenten: Der Streamingdienst zeigt Euch die Highlights der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96 schon wenige Minuten nach Abpfiff. Genauere Informationen dazu findet Ihr im nächsten Abschnitt.

VfB Stuttgart vs. Hannover 96: So seht Ihr die Highlights

DAZN überträgt die Partie zum Auftakt der neuen Saison der 2. Bundesliga zwar nicht, zeigt Euch dafür aber die Highlights zu VfB Stuttgart vs. Hannover 96 bereits wenige Minuten nach Abpfiff. Dann lädt Euch der Streamingdienst eine Zusammenfassung mit allen wichtigen Szenen und Entscheidungen auf die Plattform.

Um die Highlights zu Stuttgart vs. Hannover sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei DAZN. Seid Ihr noch nicht im Besitz eines solchen, könnt Ihr die Bundesliga-Highlights und vieles mehr sogar vollkommen kostenlos genießen. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat.

Mit diesem könnt Ihr alle Vorteile der kompletten DAZN-Bandbreite vier Wochen lang gratis testen. Die Highlights der 1. und 2. Bundesliga sind dabei nur ein kleiner Happen. Denn DAZN ist die Nummer eins, wenn es um Live-Fußball in zahlreichen LIVE-STREAMS geht. Die beste Nachricht des Sommers habt Ihr sicherlich schon mitbekommen: DAZN überträgt ab der neuen Saison die Bundesliga live und in voller Länge im LIVE-STREAM. Welche Partien der Streamingdienst genau zeigt, haben wir Euch in unserem Übersichtsartikel noch einmal zusammengefasst.

Schließt Ihr übrigens jetzt einen Probemonat bei DAZN ab, erlebt Ihr die ersten Spieltage sogar vollkommen kostenlos. Hat Euch der Gratismonat überzeugt, zahlt Ihr im Anschluss 11,99 Euro monatlich und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen. Seid Ihr ohnehin schon von DAZN überzeugt, dann könnt Ihr Euch einfach eine Jahreskarte sichern, einmalig 119,99 Euro dafür zahlen und den Streamingdienst ein Jahr lang nutzen. Das macht ein Ersparnis von 24 Euro.

Sichert Euch jetzt die kostenlose DAZN-App für Euer Handy, Tablet, Euren Smart-TV oder Laptop:

VfB Stuttgart vs. Hannover 96 heute im LIVE-TICKER verfolgen

Falls Ihr das Duell zum Auftakt der 2. Bundesliga weder live im TV noch im LIVE-STREAM verfolgen könnt, präsentieren wir Euch nun eine weitere Option. Denn mit dem LIVE-TICKER von Goal zu VfB Stuttgart vs. Hannover 96 verpasst Ihr ebenfalls keine Entscheidung dieses Spitzenspiels.

Hautnah dabei sein, keine wichtige Entscheidung verpassen und immer bestens informiert: Der LIVE-TICKER von Goal versorgt Euch detailreich mit allen Informationen zum Spielgeschehen auf dem Platz der Mercedes-Benz Arena. Bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff werdet Ihr mit allem Wissenswerten rund um die Partie versorgt.

Und das Beste daran: Unser LIVE-TICKER ist selbstverständlich kostenlos. Ihr findet den Goal-Ticker auf der Website www.goal.com oder Ihr ladet Euch die kostenlose Goal-App im Store Eurer Wahl herunter:

VfB Stuttgart vs. Hannover 96: Die Aufstellungen

Welche Elf steht für den VfB Stuttgart am ersten Spieltag der 2. Bundesliga vom Beginn an auf dem Rasen? Wen beordert 96-Trainer Mirko Slomka im Eröffnungsspiel in die Startaufstellung? Wenn beide Mannschaften knapp eine Stunde vor dem Anstoß die Startformationen veröffentlichen, erfahrt Ihr die Aufstellungen an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Hannover 96? Die Übertragung der 2. Bundesliga im Überblick