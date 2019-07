Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Hannover 96 live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga

Der VfB Stuttgart eröffnet gegen Hannover 96 die Saison der 2. Bundesliga. Wir erklären, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Das Eröffnungsspiel der Saison 2019/2020 der 2. Bundesliga steigt zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96. Das Duell findet am Freitagabend in der Mercedes-Benz Arena statt. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Die Sommerpause hat ein Ende, es geht wieder los: Zum Auftakt der neuen Saison kommt es in Liga zwei zum Kräftemessen zwischen den beiden -Absteigern. Während als Letzter den Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste, verlor der VfB die Relegation gegen den 1. FC Union Berlin und stieg ebenfalls ab.

Nun versuchen beide Klubs, mit neuen Trainern den direkten Wiederaufstieg anzupeilen. Stuttgart installierte Tim Walter, der von Holstein Kiel zu den Schwaben wechselte. Bei Hannover steht dagegen ein alter Bekannter an der Seitenlinie: Mirko Slomka soll die 96er wieder in die Bundesliga führen.

oder Hannover 96 - Wer sichert sich die ersten Punkte in der ? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wer das Duell live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

VfB Stuttgart vs. Hannover 96: Das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga im Detail

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Hannover 96 live im TV?

Endlich wieder Live-Fußball. Endlich geht's wieder los. Die 2. Bundesliga startet direkt mit einem Kracher in die neue Saison - VfB Stuttgart vs. Hannover 96. Nicht nur VfB- und 96-Fans lockt dieses Duell vor die Bildschirme. Das Interesse am Eröffnungsspiel ist regelmäßig groß. Somit stellt sich die Frage: Wird die Begegnung überhaupt live im TV übertragen? Und wenn ja, welcher Sender zeigt die Partie?

ARD oder ZDF - Wird VfB Stuttgart vs. Hannover 96 im Free-TV gezeigt / übertragen?

Die Antwort fällt negativ aus. Wir müssen Euch leider enttäuschen. Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96 wird nicht live im Free-TV übertragen. Weder die beiden öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, noch RTL, Sport 1 oder andere deutsche Sportkanäle zeigen das Duell live.

Dies liegt daran, dass die TV-Übertragungsrechte der 2. Bundesliga in ausschließlich bei Sky liegen. Der Pay-TV-Sender zeigt auch in diesem Jahr die 2. Bundesliga live und exklusiv.

Sky zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Hannover 96 live im TV

Ihr habt es bereits mitbekommen: Die exklusiven Übertragungsrechte der 2. Bundesliga sind auch für die Saison 2019/2020 im Besitz von Sky. Der Sender überträgt für Euch alle Spiele der 2. Liga live. Somit zeigt / überträgt Sky auch das Eröffnungsspiel der neuen Saison zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96 live und in voller Länge. Gesendet wird die Partie auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Bereits ab 20 Uhr startet der Pay-TV-Sender mit der Vorberichterstattung zur Partie. Pünktlich kurz vor dem Anpfiff, der um 20.30 Uhr erfolgen wird, schaltet Sky live in die Mercedes-Benz Arena. Kommentiert wird VfB Stuttgart vs. Hannover 96 von Toni Tomic.

Um das Spitzenspiel der 2. Bundesliga live im TV-Programm von Sky verfolgen zu können, ist ein Abonnement notwendig. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abgeschlossen haben. Alle Informationen zu Preisen, Paketen und Laufzeiten findet Ihr auf der Website von Sky.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Hannover 96 im LIVE-STREAM?

Neben dem TV-Programm von Sky gibt es noch eine weitere Möglichkeit, das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96 live zu verfolgen. Die Partie wird zusätzlich im LIVE-STREAM gezeigt. Welche Streams Ihr dazu nutzen könnt, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

Sky Go zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Hannover 96 im LIVE-STREAM

Ihr wollt den Auftakt der 2. Bundesliga lieber unterwegs oder auf Euren mobilen Geräten schauen? Kein Problem. Sky Go zeigt / überträgt das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96 in voller Länge im LIVE-STREAM. Mit dem Stream des Online-Dienstes von Sky verpasst Ihr ebenfalls keine Sekunde des spannenden Auftaktspiels. Die Übertragung findet analog zur TV-Sendung statt. Auch mit Sky Go könnt Ihr ab 20 Uhr die Vorberichte sehen und pünktlich ab Anpfiff die 90 Minuten der Partie im LIVE-STREAM genießen.

Sky Go ist das LIVE-STREAM-Angebot von Sky. Allerdings ist auch dieser Dienst nicht kostenlos. Ihr benötigt ein Abonnement, um Sky Go nutzen zu können. Seid Ihr im Besitz eines solchen, erhaltet Ihr einen kostenlosen Zugang zum Online-Dienst. Bevor Ihr Euch allerdings einloggen könnt, müsst Ihr Euch die kostenlose Sky-Go-App aus dem App-Store Eurer Wahl (Google-Play-Store, Apple-Store etc.) herunterladen. Mehr Informationen zu Sky Go erfahrt Ihr auf der entsprechenden Website.

Sky Ticket zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Hannover 96 im LIVE-STREAM

Mit Sky Ticket bietet Pay-TV-Sender Sky eine weitere Option an, Live-Fußball in verschiedenen LIVE-STREAMS zu genießen. Denn auch mit Sky Ticket könnt Ihr VfB Stuttgart vs. Hannover 96 in voller Länge im LIVE-STREAM schauen.

Sky Ticket ist ein zusätzliches Angebot von Sky, um die Programme und Angebote des Bezahlsenders ohne langfristige Vertragslaufzeiten nutzen zu können. Der erste Monat mit dem Sky Ticket kostet 9,99 Euro. Danach zahlt Ihr monatlich 29,99 Euro für das Sport-Paket und könnt dieses jederzeit monatlich kündigen. Mehr Informationen gibt's unter www.skyticket.sky.de.

Zeigt / überträgt DAZN VfB Stuttgart vs. Hannover 96 im LIVE-STREAM?

DAZN ist bekannt für zahlreiche Sportübertragungen im LIVE-STREAM. Doch die 2. Bundesliga gehört nicht zum Live-Angebot des Streamingdienstes. Dementsprechend zeigt DAZN VfB Stuttgart vs. Hannover 96 nicht im LIVE-STREAM.

Der kurzen Enttäuschung folgt allerdings die gute Nachricht: Bei DAZN könnt Ihr bereits wenige Minuten nach Abpfiff des Auftaktspiels der 2. Bundesliga die Highlights zur Partie zwischen dem VfB und 96 sehen. Der Streamingdienst lädt Euch die Zusammenfassungen aller Partien der 2. Liga kurz nach Spielende auf die Plattform. Um dieses Angebot nutzen zu können, müsst Ihr jedoch DAZN-Kunde sein und ein Abo besitzen.

Aber aufgepasst: Seid Ihr noch nicht im Besitz eines solchen, könnt Ihr alle Vorteile von DAZN kostenlos nutzen. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat und genießt die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis. Die Highlights der 2. Bundesliga sind allerdings nicht der einzige Vorteil bei DAZN. Schließt Ihr jetzt Euren Gratismonat ab, bekommt Ihr die ersten Spieltage Bundesliga live und in voller Länge kostenlos auf Eure Bildschirme. Ja, Ihr habt richtig gehört: DAZN zeigt ab der kommenden Saison die Bundesliga im LIVE-STREAM. Welche Spiele das Übertragungspaket von DAZN beinhaltet, erfahrt Ihr in unserem Überblicksartikel.

Hat Euch das DAZN-Programm überzeugt, zahlt Ihr im Anschluss 11,99 Euro monatlich und könnt das Abonnement jederzeit monatlich kündigen. Es gibt allerdings noch eine weitere Möglichkeit: Statt eines monatlichen Abos könnt Ihr Euch die Jahreskarte von DAZN sichern. Für diese zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro und könnt DAZN ein Jahr lang nutzen. Mit der DAZN-Jahreskarte spart Ihr also 24 Euro.

Nutzen könnt Ihr DAZN auf den Geräten Eurer Wahl. Egal, ob Handy, Tablet oder Laptop - Ihr entscheidet, wo Ihr zahlreiche LIVE-STREAMS sehen wollt. Auch auf dem Smart-TV und der Playstation4 ist DAZN verfügbar. Ladet Euch dafür die kostenlose DAZN-App aus den gängigen Downloadportalen herunter:

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Hannover 96? Die Übertragung der 2. Bundesliga im Überblick