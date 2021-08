VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - die Übertragung der Bundesliga

Am 1. Spieltag der Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart Greuther Fürth zum Saisonauftakt. Alles Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Endlich geht es wieder los! Der VfB Stuttgart empfängt am Samstag den Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth. Anpfiff ist heute um 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena.

VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth: Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr hier ca. eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen des Duells.

VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth heute live sehen: Das Spiel der Bundesliga im Überblick

Wettbewerb : Bundesliga, 1. Spieltag

: Bundesliga, 1. Spieltag Begegnung : VfB Stuttgart – Greuther Fürth

: VfB Stuttgart – Greuther Fürth Ort : Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

: Mercedes-Benz Arena, Stuttgart Anpfiff: Samstag, 14.08.2021, 15.30 Uhr

VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth: Die Bundesliga heute live im TV verfolgen

Die Spiele der höchsten deutschen Spielklasse am Samstagnachmittag kommen auch in dieser Saison nur bei einem einzigen Sender. Der Unterföhringer Pay-TV-Kanal Sky hat sich die Übertragungsrechte für den Samstag in Deutschland sichern können, alle Duelle des Tages laufen also im Pay-TV.

Ob in der Konferenz oder als Einzelspiel: Auch den Saisonstart des VfB Stuttgart und der SpVgg Greuther Fürth könnt Ihr nur beim Unterföhringer Bezahlsender sehen. Goal erklärt, wie genau das geht.

VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth heute im TV: Sky zeigt das Spiel live

Die Vorberichte zu dem Duell zwischen den Schwaben und dem Aufsteiger aus Franken gehen bereits eine gute Weile vor dem Anpfiff los - Sky Sport Bundesliga 2 (HD) sendet ab 14 Uhr live. Für Fans, die es gestochen scharf mögen, läuft die Partie ab 15.30 Uhr dann sogar in Ultra-HD auf dem Sender Sky Sport Bundesliga UHD.

Es gibt allerdings einen Haken, wenn Ihr das Spiel nicht verpassen wollt: Im Fernsehen gibt es nur eine einzige Option, für die braucht Ihr jedoch ein Abo bei dem Pay-TV-Anbieter Sky.

VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth heute live im TV: Die Übertragung bei Sky in der Übersicht

Übertragungsbeginn : 14.00 Uhr

: 14.00 Uhr Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 2 (HD) / Sky Sport Bundesliga UHD

: Sky Sport Bundesliga 2 (HD) / Sky Sport Bundesliga UHD Kommentator: Kai Dittmann

Das "Kleeblatt" ist zurück in der Bundesliga: Aufsteiger Fürth will diesmal den Klassenerhalt schaffen. Holen die Franken in Stuttgart dafür die ersten Punkte?

Wenn Ihr das Spiel nicht verpassen wollt, dann findet Ihr im nächsten Abschnitt die Infos zu den beiden LIVE-STREAMS.

VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth heute live: Die Bundesliga im LIVE-STREAM verfolgen

Auch bei der Übertragung über das Internet ist Sky der Rechteinhaber, der das Sagen hat. Hier findet Ihr die beiden Varianten für die Übertragung von VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth im LIVE-STREAM.

VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth: Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen mit Sky Go

Wenn Ihr bereits Kunde bei Sky seid, dann gibt es von der Internetfront gute Nachrichten: Der Streamingservice Sky Go ist nämlich in Eurem Vertrag mit inbegriffen - das bedeutet, dass der Stream dabei analog zur TV-Übertragung läuft und Ihr nichts zusätzlich bezahlen müsst.

Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr Euch nur die entsprechende App für Euer Endgerät herunterladen. Sky Ticket hingegen hat einen anderen großen Vorteil ...

VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth: Das Spiel der Bundesliga heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Denn wenn Ihr noch nicht bei Sky angemeldet seid und Euch nicht langfristig binden wollt, empfehlen wir Euch Sky Ticket. Das Angebot bietet Euch die Option, das Duell zwischen dem VfB und dem Kleeblatt aus Fürth ohne einen Langzeitvertrag zu sehen.

Dabei könnt Ihr aus verschiedenen Angeboten Euer passendes Paket auswählen. Los geht es bereits ab 9,99 Euro im Monat. Schaut mal rein - denn auch der DFB-Pokal wird dort übertragen.

Neue Saison, neue Herausforderung: Vor den Heimspielen bitten wir immer einen VfB-Profi auf den Quizstuhl. Seht selbst, wie sich Atakan #Karazor zum Auftakt schlägt. „VfBe focused“ – Das Quiz, in dem immer die vorherige Frage beantwortet wird.#VfB | #VfBefocused pic.twitter.com/vjLnfcihFz — VfB Stuttgart (@VfB) August 13, 2021

VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellung

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle.

VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth heute: Kommt die Bundesliga live auf DAZN?

VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth kommt heute Nachmittag nur auf Sky, mit dem Sky Ticket seht Ihr das Duell ohne gültiges Abonnement beim Pay-TV-Sender. Bei DAZN findet Ihr hingegen die Highlights der Bundesliga. Der Streamingdienst DAZN zeigt in dieser Saison nämlich die Highlights der Freitagsspiele und der Samstagspartien der Bundesliga in einer linearen Highlightshow.

Diese läuft ab 17.30 Uhr samstags stündlich in einer Dauerschleife. Ab 20.30 Uhr seht Ihr in der Highlightshow zusätzlich noch die Highlights des Topspiels am Samstagabend.

So seht ihr alle Buli-Highlights auf DAZN



Alle Highlights d. Freitags- & Sonntagsspiele 40 Minuten nach Abpfiff✅



Alle Highlights d. Freitags- & Samstagsspiele ab 17:30 Uhr in linearer Highlight-Show✅



Einzel-Highlights aller DAZN-Spiele & lineare Highlight Show auf Abruf✅ pic.twitter.com/43adRUHZ4j — DAZN DE (@DAZN_DE) August 13, 2021

Um auf das vielseitige Sportangebot zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abo beim Ismaninger Streaminganbieter. Das gibt es im ersten Monat kostenlos Anschließend zahlt Ihr entweder monatlich 14,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 149,99 Euro.

VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid unterwegs und Euer Datenvolumen reicht nicht aus, um das Duell via Stream zu sehen? Dann bleibt Ihr mit Goal trotzdem auf dem Laufenden. Hier geht es direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER!

VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga im Überblick

