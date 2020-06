VfB Stuttgart gegen SV Sandhausen: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Aufstellungen - die Übertragung der 2. Bundesliga

32. Spieltag in der 2. Bundesliga: Der VfB Stuttgart empfängt Sandhausen. Goal erklärt, wo das Spiel heute LIVE im TV / LIVE-STREAM übertragen wird.

Englische Woche in der 2. Liga: Der VfB Stuttgart trifft auf den . Die Partie wird um 18.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena angestoßen.

Der VfB patzte am Wochenende und verlor das Derby gegen den mit 2:1. Der SV Sandhausen konnte gegen Tabellenführer Arminia Bielefeld 0:0 unentschieden spielen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo gegen SV Sandhausen heute LIVE im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir die Aufstellungen beider Teams!

Mehr Teams

VfB Stuttgart gegen SV Sandhausen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb : 2.

: 2. Spiel : VfB Stuttgart – SV Sandhausen

: VfB Stuttgart – SV Sandhausen Datum : 17. Juni 2020

: 17. Juni 2020 Uhrzeit : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Ort: Mercedes-Benz-Arena

VfB Stuttgart gegen SV Sandhausen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte der 2. Liga

Wie Ihr vielleicht wisst, wird die nicht live im Free-TV übertragen. Das liegt daran, dass der Pay-TV-Sender Sky Sports die exklusiven Übertragungsrechte der 2. Liga besitzt. Um Stuttgart gegen Sandhausen sehen zu können, müsst Ihr Sky also abonnieren. Wie das geht und wie viel das kostet, erfahrt Ihr auf der Homepage von Sky.

VfB Stuttgart gegen SV Sandhausen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM

Ihr habt heute die Möglichkeit, die 2. Liga entweder in der Konferenz oder im Einzelspiel zu sehen. Ab 18:00 Uhr geht's auf Sky Sport Bundesliga 2 & HD los, die Moderation übernimmt Peter Hardenacke. Holger Pfandt kommentiert das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 7 & HD.

VfB Stuttgart gegen SV Sandhausen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM

Um die Partie heute im LIVE-STREAM sehen zu können, müsst Ihr erneut auf Sky zurückgreifen, denn der Sender aus Unterföhring ist die einzig legale Möglichkeit, das Spiel im Internet zu sehen. Der Stream ist dementsprechend auch kostenpflichtig. Sky bietet drei verschiedene Varianten an, um die 2. Liga zu streamen.

VfB Stuttgart gegen SV Sandhausen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM

Über die Apps Sky Go und Sky Ticket erhaltet Ihr Zugang zur 2. Bundesliga! Die Apps gibt es als Download im iTunes- oder Play Store für das mobile Endgerät Eurer Wahl.

Die Zugangsdaten für Sky Go sind in jedem Sky-Abo-Paket enthalten.

Sky Ticket hingegen ist für Zuschauer gedacht, die kein Sky besitzen. Hier könnt Ihr die 2. Liga sehen, ohne Sky langfristig abonnieren zu müssen.

Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

VfB Stuttgart gegen SV Sandhausen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Onefootball

Sky hat eine Kooperation mit Onefootball, durch welche die App das heutige Spiel übertragen darf. Für 3,99 Euro könnt Ihr Euch den Zugang zur Partie freischalten und über Onefootball den Fußball streamen.

VfB Stuttgart gegen SV Sandhausen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer kein Geld für die Übertragung bezahlen möchte, kann das Geschehen gerne über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Dort erfahrt Ihr beinahe in Echtzeit, was auf dem Rasen der Mercedes-Benz-Arena so passiert. Zudem liefert der Ticker interessante Statistiken rund um die 2. Liga – schaut mal rein!

VfB Stuttgart gegen SV Sandhausen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier posten wir kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams!

VfB Stuttgart gegen SV Sandhausen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights bei DAZN

Falls Ihr das Spiel verpasst habt, könnt Ihr Euch über DAZN die Highlights ansehen.

Der Streamingdienst DAZN zeigt nicht nur die Highlights der Bundesliga, sondern überträgt sie auch live, und zwar:

Jedes Freitagsspiel

Jedes Sonntagsspiel, das um 13.30 Uhr angepfiffen wird

Jedes Montagsspiel

Jedes Relegationsspiel

Neben dem Fußball hat DAZN auch Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts oder Motorsport im Programm. Nach dem Probemonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr.

VfB Stuttgart gegen SV Sandhausen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick