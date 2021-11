VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Freitag um 20.30 Uhr eröffnet das Match VfB Stuttgart gegen FSV Mainz 05 den 13. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei empfängt der Drittletzte den Achtplatzierten, wobei die beiden Kontrahenten bisher zehn bzw. 18 Punkte mitnahmen.

Die von Pellegrino Matarazzo trainierten Hausherren warten seit fünf Liga-Auftritten auf einen vollen Erfolg. Dabei fuhr der VfB Stuttgart zunächst zwei 1:1 auswärts gegen Borussia Mönchengladbach und zuhause gegen Union Berlin ein. Es folgten bisher ein 1:4 in Augsburg, eine 0:1-Heimniederlage gegen Arminia Bielefeld und am 20. November ein 1:2 bei Borussia Dortmund.

Der FSV Mainz 05 ist hingegen seit vier Meisterschaftsspielen ungeschlagen. Die Elf von Bo Svensson feierte Ende Oktober einen 4:1-Heimsieg gegen Augsburg und einen 2:1-Auswärtserfolg gegen die Arminia. Danach gab es vor eigenem Publikum zwei 1:1 gegen Gladbach sowie gegen den 1. FC Köln.

In der vergangenen Saison endeten die direkten Duelle Stuttgart gegen Mainz 05 mit Siegen der jeweiligen Gäste.

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 Datum: Freitag, 26. November 2021 Uhrzeit: 20.30 Uhr Ort: Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

VfB Stuttgart gegen FSV Mainz 05 heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga

SAT.1. strahlt dank der Senderechte an der Bundesliga bestimmte Partien im Free-TV aus. Konkret könnt Ihr Euch kostenfrei die Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde, eine Begegnung des 17. Spieltags, die Relegation sowie den Supercup anschauen. Doch wie steht es um die Übertragung des Duells Stuttgart gegen Mainz 05?

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

In der regulären Saison der Bundesliga gibt es lediglich in der 1., der 17. sowie der 18. Runde Live-Übertragungen im Free-TV. Und das Match zwischen dem VfB Stuttgart und dem FSV Mainz 05 fällt nicht in einen der oben genannten Spieltage. Nachdem es sich um eine Freitagspartie handelt, könnt Ihr es Euch ausschließlich bei DAZN anschauen.

VfB Stuttgart – FSV Mainz 05 heute live im TV bei DAZN

Daher gilt: Um Euch das Duell zwischen den Schwaben und den Rot-Weißen live anzusehen, müsst Ihr vorher ein Jahres- oder ein Monatsabo kaufen. Hierfür belaufen sich die Preise bei 149,99 Euro und bei 14,99 Euro. Bei einem Jahresvertrag bindet Ihr Euch zwar für eine längere Zeit und legt mehr Geld auf den Tisch, aber Ihr spart 2,50 Euro pro Monat. Hier versorgt Euch GOAL mit sämtlichen Fakten rund um die Anmeldung bei DAZN.

Der Bezahlanbieter besitzt im Kontext der Bundesliga außerdem die Übertragungsrechte für die Sonntagspartien. Zusätzlich sind Liebhaber des internationalen Fußballs an der richtigen Adresse. Denn: Ihr könnt viele Begegnungen der Champions League, aus Italien, Spanien und Frankreich mitverfolgen. Außerdem zeigt DAZN die Women's Champions League und zahlreiche Länderspiele. Zudem umfasst das Angebot die NBA, die NFL und Darts.

Jene Abonnenten, die ein Smart-TV ihr Eigen nennen, müssen lediglich die Gratis-App herunterladen. Alle anderen können ihr Fernsehgerät mithilfe des HDMI-Kabels mit dem Notebook koppeln. Unabhängig von der Vorgehensweise solltet Ihr Euch die Schlüsseldaten der Ausstrahlung von VfB Stuttgart – Mainz 05 aufschreiben:

Übertragungsbeginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Jonas Hummels

VfB Stuttgart gegen FSV Mainz 05 heute im LIVE-STREAM sehen

Damit versteht sich von selbst, dass Ihr das Bundesliga-Spiel VfB Stuttgart gegen FSV Mainz 05 ebenso im LIVE-STREAM anschauen könnt. Dasselbe gilt für das gesamte Sportprogramm bei DAZN. Sofern ein WLAN-Netzwerk oder ein ausreichendes Datenvolumen vorhanden sind, könnt Ihr die Live-Übertragungen ebenso per Smartphone oder Tablet genießen.

Zu VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Ihr möchtet kein Abo abschließen, habt keine passende Internetverbindung oder kommt nicht dazu, Euch das Match Stuttgart gegen Mainz 05 anzusehen? Keine Sorge, denn auch hierfür gibt es eine Lösung. GOAL hält Euch mithilfe seines LIVE-TICKERS und dank Push-Nachrichten auf dem Laufenden. So bleibt Ihr insbesondere über die Treffer sowie Torchancen, den Ein- und Auswechslungen sowie über die Karten im Bilde.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr VfB Stuttgart – FSV Mainz 05

Überdies steht Euch eine exzellente Ergänzung zum LIVE-TICKER von GOAL zur Verfügung. Damit meinen wir die Highlight-Show auf DAZN. Dort habt Ihr samstags ab 17.30 Uhr die Möglichkeit, Euch die Höhepunkte der Partien am Freitagabend sowie am Samstagnachmittag anzuschauen. Überdies gibt es eine kostenlose Alternative, wobei die Sportschau Videos der Highlights auf ihren YouTube-Kanal hochlädt. Dies geschieht in der Nacht von Sonntag auf Montag.

VfB Stuttgart gegen FSV Mainz 05 im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05: Die Aufstellungen zur Bundesliga

