Am Dienstag um 18.30 Uhr eröffnet die Partie VfB Stuttgart vs. FC Bayern München den 16. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei gastiert der Spitzenreiter beim Viertletzten. Die Schwaben und der FCB nahmen bislang 17 und 37 Punkte mit.

Die Bundesliga freitags und sonntags live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Der VfB Stuttgart holte sieben seiner Zähler in den jüngsten drei Liga-Partien. Nach einem 1:2 in Dortmund holte die Elf von Pellegrino Matarazzo zunächst daheim einen Sieg gegen Mainz 05 und ein Remis gegen die Hertha. Am 11. Dezember legte der VfB mit einem 2:0 in Wolfsburg nach.

Die von Julian Nagelsmann trainierten Gäste unterlagen unmittelbar nach der bislang letzten Länderspiel-Pause in Augsburg. Danach gelangen den Bayern in der Bundesliga zunächst ein Heimerfolg gegen Arminia Bielefeld und einer beim direkten Konkurrenten BVB. Am Samstag folgte zuhause ein 2:1 gegen Mainz 05.

Heute um 18.30 Uhr findet die Begegnung VfB Stuttgart vs. FC Bayern München statt. Bei GOAL gibt es alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München: Die Eckdaten zur Partie am 16. Bundesliga-Spieltag auf einem Blick

Spiel: VfB Stuttgart vs. FC Bayern München Datum: Dienstag, 14. Dezember 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

VfB Stuttgart gegen FC Bayern München heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky hält die Ausstrahlungsrechte an alle Bundesliga-Begegnungen, die dienstags und mittwochs stattfinden. Dafür stehen dem Pay-TV-Sender zahlreiche Kanäle zur Verfügung, wobei Ihr hinsichtlich des Spiels VfB Stuttgart vs. Bayern München bei Sky Sport Bundesliga 5 richtig liegt. Überdies könnt Ihr Euch das Match in HD anschauen. Aber notiert Euch einfach die Eckdaten zur Partie in der Mercedes-Benz-Arena:

Sender: Sky Sport Bundesliga 5 (HD) & Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 5 (HD) & Sky Sport Bundesliga UHD Übertragungsbeginn: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Wenn Ihr die Begegnung VfB Stuttgart gegen FC Bayern München im TV mitverfolgen wollt, müsst Ihr Kunde bei Sky sein. Genau genommen müsst Ihr das Bundesliga-Paket erworben haben. Dieses kostet monatlich als Einzelabo 27 Euro und in Kombination mit dem Sport-Paket 32,50 Euro. Auf der Webseite von Sky findet Ihr diesbezüglich alle Informationen.

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga

Überdies könnt Ihr Euch das Gastspiel des Spitzenreiters bei den Schwaben im LIVE-STREAM anschauen. Das liegt daran, dass Sky sämtliche Sportübertragungen ebenso im Internet anbietet. Hierfür stehen zwei Optionen zur Auswahl.

Mit Sky Ticket die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: VfB Stuttgart gegen FC Bayern München

Die erste davon ist das Sky Ticket. Damit seid Ihr goldrichtig, wenn Ihr noch kein Abo abgeschlossen habt. Denn: Die Aktivierung erfolgt sofort und überdies müsst Ihr Euch nicht langfristig binden. Trotzdem habt Ihr etwa mithilfe des Pakets Supersport Monat für gut vier Wochen Zugang zum gesamten Sportangebot des Bezahlanbieters. Dabei könnt Ihr die Live-Streams auf zwei Geräten auf einmal mitverfolgen.

Die Fußballpalette umfasst neben der Bundesliga die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die englische Premier League. Im Fall von Parallelspielen besteht die Auswahl zwischen den Übertragungen in voller Länge und einer Konferenz. Zudem strahlt Sky in den kommenden Wochen etwa die NHL sowie die PGA-Tour aus.

VfB Stuttgart gegen FC Bayern München im LIVE-STREAM über Sky Go

Die Bestandskunden haben es besonders einfach, denn sie müssen sich ausschließlich rechtzeitig zum Anpfiff von Stuttgart vs. Bayern bei Sky Go einloggen. Damit ist die Bedienung des hauseigenen Streaming-Portals kinderleicht. Und Ihr könnt hierfür ebenso Smartphones und Tablets verwenden.

Wenn Ihr einen Vertrag mit dem Bezahlanbieter abschließt, klappt die Freischaltung heute vermutlich nicht mehr. Ihr könnt Euch das Match jedoch in der Wiederholung ansehen, wobei Sky auf seiner Webseite über die Sendetermine informiert.

Zu VfB Stuttgart gegen FC Bayern München via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Obendrauf habt Ihr die Möglichkeit, die Begegnung in der Mercedes-Benz-Arena dank des LIVE-TICKERS von GOAL mitzuverfolgen. Damit bleibt Ihr zu allen Treffern, Torchancen, Gelben sowie Roten Karten und allen Wechseln in der Partie VfB vs. FCB im Bilde. Dieses Angebot von GOAL umfasst auch Push-Nachrichten.

Highlights auf YouTube und in der Sportschau: So seht Ihr VfB Stuttgart vs. FC Bayern München

Abschließend weisen wir Euch auf die Highlight Show bei DAZN hin. Dort sehen die Abonnenten ab 22.30 Uhr alle Höhepunkte des Matches VfB Stuttgart vs. FC Bayern München und von allen anderen Dienstagsspielen. Zudem lädt die Sportschau in der Nacht von Sonntag auf Montag Clips sämtlicher Bundesliga-Spiele in ihrem YouTube-Kanal hoch. Darauf habt Ihr kostenlosen Zugriff.

VfB Stuttgart gegen FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 5 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Ihr erfahrt hier die Aufstellungen ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß.