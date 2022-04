Heute am Freitagabend (8. April 2022) empfängt der VfB Stuttgart den BVB (Borussia Dortmund). Die Bundesligapartie wird um 20:30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart angepfiffen.

In den letzten zehn Spielen konnte Stuttgart nur drei Siege einfahren, aber auch dem BVB gelang nur einer mehr. Dafür steht das Team von Trainer Marco Rose allerdings auf dem zweiten Tabellenplatz, während der VfB nur knapp über den Abstiegsrängen auf Platz 15 zu finden ist. Ob den Stuttgartern heute die Überraschung gelingt, oder sich der Favorit durchsetzen wird, erfahren wir dann ab heute Abend um 20:30 Uhr.

Die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 08. April - 20:30 Uhr Spielort Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Läuft das Spiel im TV?

Für alle die das Spiel gerne im TV verfolgen möchten haben wir leider schlechte Nachrichten. Zuständig für die Übertragung der Bundesliga sind der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Eine Übertragung im klassischen Free-TV gibt es also leider nicht mehr.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Übertragung per LIVE-STREAM

Wie gerade erwähnt, sind sowohl Sky als auch DAZN verantwortlich für die Übertragung der Bundesliga. DAZN zeigt alle Spiele am Freitag und Sonntag, die restlichen Partien sind bei Sky zu sehen. Demzufolge läuft die heutige Begegnung nur bei DAZN. Hierbei handelt es sich um den weltweit größten Streamingdienst was Livesport angeht. Demzufolge könnt Ihr die Inhalte dort aber auch nur per LIVE-STREAM sehen. Wie genau funktioniert das jetzt aber?

Zuerst einmal müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN abschließen, damit Ihr Zugriff auf die Livesportinhalte dort bekommt. Die Preisgestaltung sieht dabei folgendermaßen aus:

Monatsabo: 29,99 Euro monatlich

Jahresabo: 24,99 Euro monatlich oder 274,99 Euro (Einmalzahlung)

Dafür könnt Ihr dann alles sehen was DAZN zu bieten hat, und das ist eine ganze Menge. Neben der Bundesliga läuft dort nämlich der Großteil aller Champions-League-Spiele sowie die italienische, spanischen und französische Liga. Dazu kommen noch Übertragungen der NBA und NFL, sowie Tennis, Darts, Boxen oder Motorsport. Bei DAZN wird also sicherlich jeder Sportfan fündig. Den Link, um Euch bei DAZN anzumelden haben wir übrigens hier für Euch.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Wenn Ihr dann über ein gültiges Abo und ein internetfähiges Gerät für den LIVE-STREAM verfügt, könnt Ihr ab 19:30 Uhr die Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Wontorra sehen, bevor dann zum Anpfiff um 20:30 Uhr Kommentator Jan Platte mit Experte Benny Lauth übernimmt.

Weitere Informationen zu DAZN:

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der LIVE-TICKER für das Spiel

Wer nicht live vor dem Bildschirm mitfiebern kann, der sollte bei unserem LIVE-TICKR vorbeischauen. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert. So bleibt Ihr immer up to date, egal ob Tor, gelbe Karte oder Auswechslung.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.