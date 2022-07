VfB Stuttgart - FC Brentford im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt das Testspiel heute?

In zwei Wochen geht für den VfB Stuttgart die Saison im DFB-Pokal los, heute gibt es ein Testspiel gegen den FC Brentford. Wer überträgt die Partie?

Der VfB Stuttgart absolviert heute seinen vierten Test der Saison: Für die Stuttgarter geht es gegen den FC Brentford. Anpfiff in Friedrichshafen ist heute um 15.00 Uhr.

Es ist bereits das vierte Testspiel in diesem Monat: Gegen den SV Böblingen war der VfB am 2. Juli in Torlaune (7:1), gegen Drittligist Wehen Wiesbaden und den FC Zürich reichte es jeweils zu einem 3:2. Folgt heute der vierte Sieg im vierten Spiel?

Es ist nicht der letzte Test vor dem Start in die Saison mit dem Aufeinandertreffen mit Dynamo Dresden in der ersten Runde des DFB-Pokals: Am 23. Juli, also heute in einer Woche, folgt der abschließende Test gegen den FC Valencia.

Zuletzt rumorte es intern beim VfB Stuttgart, im Trainingslager wirkte Stürmer Sasa Kalajdzic nicht wirklich zufrieden. Auch Transfergerüchte rund um den Angreifer gibt es einige. GOAL erklärt in diesem Artikel, wie das Testspiel des VfB Stuttgarts heute LIVE übertragen wird.

Der VfB Stuttgart empfängt den FC Brentford: Das Testspiel in Ludwigsburg im Überblick

Begegnung VfB Stuttgart vs. FC Brentford Wettbewerb Freundschaftsspiel Datum 16. Juli 2022 Anpfiff 15.00 Uhr Ort Zeppelinstadion | Friedrichshafen | Deutschland

getty images

VfB Stuttgart - FC Brentford: Das Testspiel LIVE im TV!

Es ist der Testspielgegner mit dem höchsten Niveau bisher: Der FC Brentford war in der vergangenen Saison nicht ohne Grund in der vergangenen Saison näher an den internationalen Plätzen (zehn Punkte Abstand) als zum Abstieg (elf Punkte).

Auch der VfB Stuttgart will in der kommenden Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben – das hat in der vergangenen Saison bekanntlich nicht funktioniert. Erst in den letzten Zügen der Saison konnten die Schwaben den Klassenerhalt sichern – den Stress und die grauen Haare will man sich in der kommenden Saison sparen.

Der VfB Stuttgart empfängt den FC Brentford: So wird das Testspiel heute live im TV angezeigt

Mit dem FC Brentford bietet sich die tolle Gelegenheit für den VfB Stuttgart, auf Bundesliga-Niveau zu spielen. Logisch, dass sich viele Anhänger:innen diese Begegnung nicht entgehen lassen wollen. Doch wie kann man das Spiel heute live verfolgen?

Immerhin: Es gibt einen Fernsehsender, der heute das Spiel live überträgt. Das ist nicht selbstverständlich: Oft werden Testspiele nicht übertragen oder nur bei unbekannten und teuren Streamingdiensten angeboten.

VfB-Testspiel bei Sky: So seht ihr Stuttgart vs. Brentford

Kostenlos ist die Übertragung heute aber nicht: Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Testspiel heute auf Sky Sport News und Sky Sport Premier League. Bis vor wenigen Jahren war dieser Sender noch kostenlos zu empfangen, allerdings ist auch dieser Sender mittlerweile nur kostenpflichtig zu sehen.

Dafür müsst ihr bei Sky das "Sport-Paket" buchen. Aufgepasst: Es gibt bei Sky zwei unterschiedliche Pakete, die Sport zeigt, das Sport-Paket und das Bundesliga-Paket. Letzteres zeigt nur ausgewühlte Spiele der Bundesliga und alle Spiele der 2. Bundesliga, im Sport-Paket sind dafür Premier League, Wimbledon, Formel 1 etc. zu sehen.

VfB Stuttgart gegen den FC Brentford: Die Übertragung bei Sky

Begegnung : VfB Stuttgart vs. FC Brentford

: VfB Stuttgart vs. FC Brentford Beginn der Übertragung : 14.55 Uhr

: 14.55 Uhr Ende der Übertragung : 15.00 Uhr

: 15.00 Uhr Sender: Sky Sport News

getty images

VfB Stuttgart gegen den FC Brentford: Das Testspiel im LIVE-STREAM - so geht's!

Der VfB Stuttgart testet heute gegen ein Team der Premier League - und Sky ist live dabei. Im TV wird das Spiel bei Sky Sport News unter anderem übertragen, doch wie sieht es im Internet aus? Kann man das Spiel dort auch live sehen?

VfB Stuttgart gegen den FC Brentford: Das Testspiel im LIVE-STREAM von Sky sehen

Auch hier ist Sky der richtige Ansprechpartner: Sky zeigt die Begegnung im LIVE-STREAM. Dabei könnt ihr wie gehabt mit Sky Go euer Sport-Paket, welches ihr für den TV gebucht habt, auch online empfangen. Alternativ könnt ihr bei WOW, ehemals als Sky Ticket bekannt, ein Abonnement buchen, wo auch das Testspiel des Bundesligisten gegen die Mannschaft aus der Premier League dabei ist.

Hier gab es in der vergangenen Woche übrigens eine Meldung, die wir euch nicht vorenthalten wollen: DAZN und Sky bieten jetzt nämlich ein gemeinsamer Abonnement an: Für zwölf Monate und jeweils 38,99€ pro Monat gibt es die Möglichkeit für Neukunden, viele Inhalte in einem einzigen Abonnement zu vereinen. Alle weiteren Informationen findet ihr hier.

Sky, Sport1, DAZN und die kostenlosen Apps: Das sind die wichtigen Links, um heute live Fußball zu sehen

VfB Stuttgart vs. FC Brentford: Das sind die Aufstellungen im Freundschaftsspiel

Etwa eine Stunde vor Anpfiff, also gegen 14 Uhr, werden die Aufstellungen durch die Vereine veröffentlicht und von uns hier eingetragen.

Testspiel im Überblick: So wird VfB Stuttgart vs. FC Brentford heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt

TV Sky Sport News Sky Sport Premier League (HD) LIVE-STREAM Sky Go WOW Highlights YouTube