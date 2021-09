Darum zeigt Sky nicht VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live

In der Bundesliga hat der VfB Stuttgart heute Bayer 04 Leverkusen zu Gast. Goal erklärt Euch hier, warum das Spiel nicht live bei Sky übertragen wird.

In der Bundesliga wird am Sonntag der 5. Spieltag abgerundet. In der ersten Partie des Tages trifft der VfB Stuttgart auf Bayer Leverkusen, los geht es heute um 15.30 Uhr.

Leverkusen war unter der Woche in der Europa League im Einsatz, während der VfB ausgeruht in die Partie gehen kann. Allerdings ist Bayer für Stuttgart mittlerweile ein echter Angstgegner.

So konnten die Schwaben nur eines der letzten 19 Duelle mit der Werkself für sich entscheiden (ein 1:0-Auswärtssieg im April 2018). Der letzte Heimsieg des VfB gegen Leverkusen liegt schon weit mehr als zehn Jahre zurück, letztmals jubelten die Stuttgarter im April 2010 vor heimischer Kulisse über drei Punkte gegen Bayer. Stefan Kießling brachte Leverkusen seinerzeit in Führung, ehe ein Doppelpack von Cacau für die Wende und den 2:1-Endstand sorgte.

Kann der VfB heute erstmals seit fast elfeinhalb Jahren wieder zuhause gegen Leverkusen gewinnen? In diesem Artikel erfahrt Ihr jedenfalls, warum das Spiel nicht live im TV und STREAM bei Sky übertragen wird.

Darum zeigt Sky nicht VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen heute live: Die Eckdaten zum Spiel

Wettbewerb Bundesliga, 5. Spieltag Begegnung VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen Datum Sonntag, 19. September, 15.30 Uhr Stadion Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

Darum zeigt Sky nicht VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen heute live: Die Übertragung im TV

Jahrelang waren die Fußball-Fans hierzulande daran gewöhnt, dass die Bundesliga sonntags live auf Sky läuft. Seit dieser Saison ist das allerdings ganz anders.

Die Samstagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse sind zwar weiterhin live auf Sky zu sehen, die Übertragungsrechte für die Partien am Sonntag hat der Pay-TV-Sender jedoch verloren. Sky zeigt VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen daher heute nicht live. Aber keine Angst: Ihr könnt die Begegnung heute trotzdem live im TV sehen.

Wie das funktioniert und welchen Sender Ihr dafür einschalten müsst, das erklären wir Euch in den kommenden Abschnitten.

Darum zeigt Sky nicht VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen: DAZN überträgt die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM

Mit Beginn der Saison 2021/22 wird die Bundesliga am Sonntag komplett live und exklusiv auf DAZN übertragen. Das heißt: Auch Stuttgart gegen Leverkusen läuft heute nur auf DAZN!

Der Streamingdienst zeigt die Partie im LIVE-STREAM, den Ihr zum Beispiel auf Eurem Laptop, dem Tablet oder dem Smartphone abspielen könnt. Die Übertragung beginnt bereits um 15 Uhr mit 30-minütigen Vorberichten.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live auf DAZN: Die Übertragung

Übertragungsbeginn: 15 Uhr

15 Uhr Spielbeginn : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Sebastian Kneißl

Moderator der Sendung ist Lukas Schönmüller, als Experte steht ihm der frühere Fußball-Profi Sebastian Kneißl zur Seite. Sobald dann ab 15.30 Uhr der Ball rollt, wird Stuttgart vs. Leverkusen von Michael Born kommentiert.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute mit DAZN live im TV sehen

Wer im Besitz eines Smart-TV mit Internetverbindung ist, der kann VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen heute sogar live im TV auf DAZN anschauen. Ihr müsst einfach nur die kostenlose DAZN-App auf den Smart-TV herunterladen und schon seht Ihr die Bundesliga live auf Eurem Fernseher.

Um DAZN zu empfangen, müsst Ihr jedoch ein Abonnement abschließen. Ihr habt dabei zwei Optionen: Entweder Ihr wählt das Monatsabo, das monatlich kündbar ist und 14,99 Euro pro Monat kostet. Oder Ihr spart mit dem Jahresabo etwas Geld, hier werden einmalig 149,99 Euro fällig. Pro Monat sind das also nur etwa 12,50 Euro.

HIER bekommt Ihr alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN. Und unter diesem Link erfahrt Ihr, wie Ihr bei DAZN bezahlen könnt.

Darum zeigt Sky nicht VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen heute live: So wird die Bundesliga 2021/22 übertragen

SENDER DETAILS DAZN Alle Freitagsspiele live (20.30 Uhr, die meisten exklusiv)

Alle Sonntagsspiele live und exklusiv (15.30 Uhr, 17.30 Uhr, 19.30 Uhr) Sky Alle Samstagsspiele live und exklusiv (15.30 Uhr und 18.30 Uhr) Sat.1 Eröffnungsspiel plus je ein Spiel vom 17. und 18. Spieltag live im Free-TV (freitags, 20.30 Uhr)

DFL-Supercup

Relegation (1. und 2. Bundesliga)

Darum zeigt Sky nicht VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen heute live: Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Wer nicht live bei DAZN dabei sein kann, wenn Stuttgart auf Bayer Leverkusen trifft, dem empfehlen wir für den Sonntagnachmittag den LIVE-TICKER von Goal.

Der TICKER ist natürlich kostenlos und informiert Euch beinahe in Echtzeit, wenn in der Mercedes-Benz Arena ein Tor fällt. Außerdem bleibt Ihr dank detaillierter Schilderungen über das Spielgeschehen stets auf dem Laufenden. Über diesen Link kommt Ihr direkt zum LIVE-TICKER!

Darum zeigt Sky nicht VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und STREAM: Die Übertragung im Überblick