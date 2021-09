VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live: Die 1. Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Die Werkself ist zu Gast beim VfB Stuttgart. Bei Goal findet ihr alle Infos zur Übertragung von Stuttgart vs. Leverkusen im TV und LIVE-STREAM.

Am heutigen Sonntag, 19. September, um 15.30 Uhr trifft Bayer Leverkusen in der Mercedes-Benz-Arena auf den heimischen VfB Stuttgart.

Im letzten Bundesliga-Spiel konnte Bayer 04 gegen den BVB zwar gut mithalten, etwas Zählbares brachte man allerdings nicht nach Hause. Daher gilt es umso mehr, jetzt gegen Stuttgart zu punkten, um nicht den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu verlieren. Der VfB Stuttgart rangiert nach durchwachsenem Start in der Bundesliga aktuell auf Platz elf. Nur gegen die Spielvereinigung aus Fürth reichte es für einen Sieg, seither wartet man auf die nächsten drei Punkte. Bayer Leverkusen kommt dabei nach dem Auftaktsieg in der Europa League mit etwas Rückenwind in die Partie. Trotzdem werden sich die Gäste ordentlich ins Zeug legen müssen, um gegen die VfB-Mannschaft von Pellegrino Matarazzo etwas Zählbares zu holen.

Goal gibt Euch alle Infos zur Übertragung der Partie Stuttgart vs. Leverkusen im TV und LIVE-STREAM.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen Wettbewerb 1. Bundesliga Anpfiff 19. September - 15.30 Uhr Spielort Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Kurz und knapp: Leider nein, eine Übertragung im TV gibt es für die Partie zwischen Stuttgart und Leverkusen nicht. Nur vier Partien der aktuellen Bundesliga-Saison werden im Free-TV gezeigt, das heutige Spiel gehört leider nicht dazu. Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, diese Begegnung kostenlos zu verfolgen, im nächsten Abschnitt verraten wir Euch mehr dazu.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM

Die Übertragungsrechte für diese Bundesliga-Saison teilen sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Dienst Sky. DAZN zeigt dabei alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga im LIVE-STREAM auf der hauseigenen Website. Dementsprechend ist auch diese Partie dort zu sehen. Wer also bereits über ein gültiges DAZN-Konto verfügt, der kann ganz einfach ab 15 Uhr die Vorberichte zum Spiel auf DAZN verfolgen, bevor dann um 15.30 Uhr die Partie mit Kommentator Michael Born und Experte Sebastian Kneißl angepfiffen wird. Wer noch kein Mitglied bei DAZN ist, der bekommt jetzt alle nötigen Infos.

Wie schon beschrieben handelt es sich bei DAZN um einen reinen Streamingdienst, dessen Programm also nicht im klassischen TV zu sehen ist. Vorrausetzung für ein Abonnement ist ein internetfähiges Gerät, mit dem Ihr die LIVE-STREAMS verfolgen könnt. Das kann sowohl Euer Smartphone als auch ein Smart-TV oder Tablet sein. Stichwort Abonnement: Um Zugriff auf den LIVE-STREAM der Partie zwischen Stuttgart und Leverkusen zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dabei könnt Ihr zwischen dem Monatsabo für 14,99 Euro oder dem Jahresabo für 149,99 Euro wählen.

Damit erhaltet Ihr Zugriff auf das komplette Angebot von DAZN. Neben vielen Spielen der Bundesliga könnt Ihr dort nämlich auch fast die komplette Champions League live sehen, genauso wie die Serie A, Ligue 1 und LaLiga. Aber auch Fans des amerikanischen Sports kommen voll auf ihre Kosten. Die NBA, NFL und MLB gibt es bei DAZN ebenfalls zu sehen. Dazu kommen noch Live-Übertragungen aus den Bereichen Tennis, Darts, Kampfsport und mehr. Damit Ihr Euch mit dem riesigen Angebot bei DAZN vertraut machen könnt, gibt es ebenfalls die Möglichkeit, den kostenlosen Probemonat in Anspruch zu nehmen. Dadurch erhaltet Ihr 30 Tage lang Zugriff auf das komplette Angebot und könnt Euch selbst vom Programm überzeugen.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live: Der LIVE-TICKER zur Partie

Wer nicht direkt live vor dem Bildschirm dabei sein kann, der nutzt einfach ganz bequem den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. Damit werdet Ihr sofort informiert, wenn auf dem Spielfeld irgendetwas passiert. Zum LIVE-TICKER der Partie VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen geht es hier.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgeben, könnt Ihr sie hier finden.

