VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der Bundesliga

Am Samstag um 15.30 Uhr geht im Rahmen des elften Spieltags der Bundesliga die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld über die Bühne. Hierbei treten in der Mercedes-Benz-Arena der 13. und der Vorletzte gegeneinander an, wobei die beiden Kontrahenten bislang zehn und fünf Punkte mitnahmen.

Der VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld trafen in der Sommervorbereitung aufeinander, wobei die Hausherrenvom Samstag mit 5:2 gewannen. Hierbei handelte es sich um eine Revanche nach der Saison 2020/21, in der sich die Arminia in der Bundesliga am 20. Januar zuhause mit 3:0 und am 22. Mai auswärts mit 2:0 durchsetzte.

Die andere Seite der Medaille ist, dass Arminia Bielefeld aus den bisherigen zehn Liga-Auftritten in der Spielzeit 2021/22 fünf Punkte mitnahm. Damit weisen die Gäste vier Zähler Rückstand auf den Drittletzten FC Augsburg und somit auf den Relegationsplatz auf. Der VfB Stuttgart hat wiederum darauf einen Punkt Vorsprung. Daher handelt es sich für beide Mannschaften um ein richtungsweisendes Spiel.

Die Arminia verlor vier ihrer bislang letzten fünf Meisterschaftsspiele und fuhr im direkten Duell gegen den FC Augsburg am 17. Oktober ein 1:1-Auswärtsunentschieden ein. Für die Schwaben setzte es hingegen am 31. Oktober eine 1:4-Auswärtsniederlage gegen die Fuggerstädter. Damit endete eine Serie mit vier ungeschlagenen Liga-Auftritten, drei Unentschieden und einem 3:1-Heimerfolg gegen die TSG Hoffenheim am 2. Oktober.

Heute um 15.30 Uhr kommt es zum Spiel VfB Stuttgart gegen den Arminia Bielefeld. Bei Goal erhaltet Ihr alle Informationen zu Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld: Die Eckdaten zur Partie

Spiel: VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld Datum: Samstag, 6. November 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr Ort: Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky verfügt über die Übertragungsrechte aller Begegnungen in der Bundesliga, die samstags über die Bühne gehen. Hierbei verfügt der Anbieter über etliche Kanäle, wobei Ihr für das Spiel VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld bei Sky Sport Bundesliga 3 richtig liegt. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, das Match in HD anzuschauen.

Die eigentliche Übertragung mit dem Kommentar von Martin Groß startet um 15.15 Uhr, aber zuvor steht die Vorberichterstattung bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) auf dem Programm. Dabei erhaltet Ihr nicht ausschließlich Infos zur Partie VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld, sondern auch jene zu allen Parallelspielen in der Konferenzschaltung. Notiert Euch nun am besten die Eckdaten zur TV-Übertragung des Matches in der Mercedes-Benz-Arena auf Sky:

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 & Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 3 & Sky Sport Bundesliga UHD Vorberichte ab: 14 Uhr

14 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Martin Groß

Da es sich bei Sky um einen Pay-TV-Sender handelt, benötigt Ihr für das Mitverfolgen der Begegnung VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld ein Abo. Hierbei besteht die Auswahl zwischen verschiedenen Paketen und der Vertragsabschluss erfolgt am geschicktesten auf der Webseite von Sky.

VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Wenn Ihr euch nicht ausschließlich VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld ansehen möchtet, steht Euch bei Sky am Samstagnachmittag ebenso die Konferenz zur Verfügung. Hierbei könnt Ihr die LIVE-Übertragung aller Begegnungen auf einem Kanal mitverfolgen. Und dabei zeigt Euch der Pay-TV-Sender die interessanten Aktionen dieser Matches. Nachfolgend sehr Ihr alle Eckdaten:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderatorin: Britta Hofmann

Britta Hofmann Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Gezeigte Spiele: FC Bayern München vs. SC Freiburg, VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld, VfL Wolfsburg vs. FC Augsburg, VfL Bochum vs. 1899 Hoffenheim

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga

Überdies habt Ihr ebenfalls mithilfe von Sky die Gelegenheit, das Spiel in der Mercedes-Benz-Arena im LIVE-STREAM anzusehen. Auch hierfür gilt, dass die Vorberichterstattung um 14 Uhr und die Übertragung selbst um 15.15 Uhr beginnen. Und mithilfe von Sky stehen Euch zwei Optionen zur Verfügung.

Mit Sky Ticket die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld

Ihr benötigt also für das Mitverfolgen des Matches zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld ein Abonnement. Solltet Ihr noch kein Bestandskunde sein, könnt Ihr kurzfristig ein Sky Ticket erwerben. Zum einen habt Ihr damit sofort die Möglichkeit, Fußball im Pay-TV zu schauen, und zum anderen sieht diese Option nicht zwingend eine langfristige Bindung vor.

Wenn Ihr Euch für das Paket Supersport Monat entscheidet, könnt Ihr ab sofort und für rund vier Wochen Sportereignisse im LIVE-STREAM konsumieren. Als Fußballfans kommt ihr etwa in den Genuss der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der englischen Premier League. Überdies könnt Ihr Euch das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton in der Formel 1 gönnen.

VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld im LIVE-STREAM über Sky Go

Gewissermaßen gilt dasselbe, wenn Ihr Bestandskunden von Sky seid. Und genau genommen ist das natürlich praktischer, denn Ihr habt auf jeden Fall rechtzeitig für die Begegnung VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld Zugriff auf Sky Go. Das hauseigene Streaming-Portal funktioniert auch über Smartphones sowie Tablets einwandfrei. Die Benutzung ist denkbar einfach, denn Ihr müsst ausschließlich Eure Zugangsdaten eingeben und greift problemlos auf alle abonnierten Kanäle im LIVE-STREAM zu.

Für Neukunden geht sich die Freischaltung von Sky Go bis heute Nachmittag höchstwahrscheinlich nicht aus. Die gute Nachricht ist, dass Ihr sowohl das Einzelspiel VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld als auch die Samstagskonferenz in der Wiederholung sehen könnt. Der Pay-TV-Sender veröffentlicht hierfür alle Termine.

Bei VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: Goal ermöglicht das

Bei Live-Streams ist es jedoch natürlich so, dass ein Abonnement und ein Zugriff auf Sky Go nicht ausreichen. Wenn Ihr kein WLAN-Netz zur Verfügung habt und das Datenvolumen begrenzt ist, weicht Ihr lieber auf einen LIVE-TICKER aus. Und diesbezüglich seid Ihr bei Goal goldrichtig. Denn: Mithilfe unseres LIVE-TICKERS informieren wir Euch zu allen Höhepunkten in der Begegnung VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld. Genauer gesagt erfahrt Ihr bei uns alles zu den Treffern und Torchancen, Wechseln und Karten. Und bekommt hierfür Push-Benachrichtigungen.

Highlights auf YouTube und in der Sportschau: So seht Ihr VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld

Für den Fall, dass zumindest das bei Euch gut klappt, könnt Ihr eine hervorragende Ergänzung zum Goal LIVE-TICKER nutzen. Denn: In der Highlightshow auf DAZN könnt Ihr Euch ab 17.30 Uhr alle Höhepunkte der Begegnungen vom Freitagabend und vom Samstagnachmittag ansehen. Hierfür benötigt Ihr ebenso wie für Sky ein Abonnement. Und selbst wenn Ihr dafür kein Geld auf den Tisch legen könnt oder wollt, ist Euch geholfen. Die Sportschau lädt in der Nacht von Sonntag auf Montag Videos der Höhepunkte auf YouTube hoch und dieses Service könnt Ihr kostenlos nutzen.

VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld: Die Aufstellungen zur Bundesliga

So spielt der VfB Stuttgart:

Bredlow - Anton, Karazor, Ito, Mola - Endo, Nartey, Mangala, Massimo, Sosa - Didavi

Unsere Startelf für das Heimspiel gegen @arminia Bielefeld!



33 Bredlow – 2 Anton, 3 Endo (C), 6 Mola, 10 Didavi, 16 Karazor, 23 Mangala, 24 Sosa, 28 Nartey, 30 Massimo, 37 Ito

— VfB Stuttgart (@VfB) November 6, 2021

Die Aufstellung der Arminia:

Ortega - Brunnder, Pieper, Nilsson, Laursen - Pietl, Okugawa, Vasiliadis, Wimmer, Krüger - Klos