VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - so wird die 2. Bundesliga übertragen

Der VfB Stuttgart ist derzeit Tabellenführer der 2. Bundesliga. Goal verrät, wie das Spitzenspiel gegen Bielefeld live in TV und LIVE-STREAM läuft.

Achter Spieltag in der 2. : Am Freitagabend hat der aktuelle Spitzenreiter aus Stuttgart die Arminia aus Bielefeld zu Gast. Anstoß ist am Freitag um 18.30 Uhr.

Es ist das Duell der beiden Teams, die in allen sieben Saisonspielen bislang ungeschlagen geblieben sind. Zudem sind beide Mannschaften gut drauf, haben jeweils vier der letzten fünf Partien gewinnen können.

Das Team von Tim Walter und die Gäste-Elf von Coach Uwe Neuhaus wollen auch am Freitag ungeschlagen aus dem Stadion gehen. Die gute Nachricht für beide Mannschaften ist, dass man bereits einen soliden Absprung vor dem Viertplatzierten Heidenheim herausgespielt hat. Zwischen dem VfB (17) und der Arminia (15) befindet sich noch der HSV mit 16 Zählern.

vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung des Spitzenspiels der . Zudem erfahrt Ihr hier die beiden Mannschaftsaufstellungen.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld: Die 2. Bundesliga am Freitag

Duell VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld Datum Freitag, 26. September 2019 | 18.30 Uhr Ort Mercedes-Benz Arena, Stuttgart Zuschauer 60.449 Plätze

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld heute live im TV - so geht's

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld - so lautet eines der Freitagsspiele der 2. Bundesliga am achten Spieltag. Doch kommt diese Begegnung denn überhaupt live im deutschen Fernsehen? In diesen Zeilen bekommt Ihr die Antwort darauf.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld heute live im TV bei Sky sehen

Der Pay-TV-Sender Sky hat die Rechte an der 2. Bundesliga bereits seit mehreren Jahren inne. Das bedeutet in anderen Worten: VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld kommt heute live und in voller Länge im Pay-TV bei Sky. Der Unterföhringer Kanal zeigt alle Begegnungen dieser Liga und ist also der Sender, an den man sich wenden muss.

Ab 17.30 Uhr beginnen die Vorberichte zum Freitagspiel bereits, denn die Ausgangslage und die personellen Angelegenheiten werden davor genauestens unter die Lupe genommen. Um 18.30 Uhr rollt dann der Ball in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena.

Sky zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten von Stuttgart vs. Bielefeld , doch auch eine weitere Option geht klar: Ihr könnt die Begegnung in Ausschnitten via Sky-Konferenz sehen.

Eines müssen wir jedoch noch ergänzen, denn ohne eine essenzielle Voraussetzung läuft das Spiel nicht auf Eurem TV-Bildschirm. Ihr benötigt ein Abonnement des Pay-TV-Senders. Dieses gibt es in unterschiedlichen Paketen zu erwerben. Alle Infos zu den jeweiligen Preisen findet Ihr auf der Sky-Homepage.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld heute im LIVE-STREAM sehen

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld kommt heute live im deutschen Fernsehen , weil Sky die Rechte an der Begegnung hält. Doch auch einen LIVE-STREAM gibt es, bei dem die vollen 90 Minuten gezeigt / übertragen werden.

Die Partie der 2. Bundesliga kann also statt auf dem TV-Bildschirm auch via Laptop angesehen werden. Wie das geht, erfahrt Ihr hier.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld im LIVE-STREAM von Sky sehen

Die vollen 90 Minuten zwischen dem VfB aus Stuttgart und Arminia Bielefeld kommen bei Sky Go im LIVE-STREAM . Zudem zeigt auch der Zusatzanbieter Sky Ticket die ganze Partie live im Stream.

Der große Vorteil ist, dass Ihr mit einem Sky-Abo gleichzeitig auch gleich einen Login für das Streamingportal Sky Go bekommt und dann schließlich entscheiden könnt, wo Ihr VfB vs. Bielefeld sehen wollt.

Sky Go kann auf fast allen mobilen Geräten installiert werden. Die App erhaltet Ihr in den jeweiligen Stores:

Bei Sky Ticket müsst Ihr Euch nicht langfristig binden, sondern könnt monatlich ein neues Abo abschließen. Alle Infos gibt es hier.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld: Die Highlights auf DAZN sehen

Natürlich kann es sein, dass Ihr die ganze Begegnung live auf Sky verpasst und Ihr deshalb nicht mitbekommen habt, wie VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld so gelaufen ist. Doch keine Sorge, Ihr könnt die Highlights kostenlos sehen.

Mit dem Ismaninger Sender DAZN geht das besonders schnell, denn der Streamingsender zeigt / überträgt die Highlights rund 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform.

Voraussetzung, um die besten Szenen der Partie sehen zu können, ist ein Abonnement bei DAZN . Im Rahmen eines kostenlosen Gratismonats könnt Ihr den Service des Streaminganbieters zunächst vier Wochen lang ausprobieren, ehe Ihr entscheidet, ob Ihr langfristig mit dabei bleiben wollt.

Im Anschluss kostet das DAZN-Abo monatlich 11,99 Euro . Die Mitgliedschaft ist dabei an keinerlei vertragliche Bedingungen geknüpft und kann dementsprechend jederzeit problemlos wieder gekündigt werden. Neu ist dabei eine weitere Buchungsstufe: Zudem gibt es mämlich die Möglichkeit, ein Jahresabo zum Preis von 119,99 Euro abzuschließen, so zahlt man auf den Monat heruntergerechnet nur noch knapp 10 Euro. Auch dabei ist der erste Monat gratis. Was derzeit bei DAZN alles übertragen wird, seht Ihr in einem stets aktuellen Artikel auf unserer Seite.

Am Freitagabend werden sich der VfB und Bielefeld auf keinen Fall etwas schenken. Gegen 17.30 Uhr erfahrt Ihr hier, wie beide Teams personell in die Begegnung gehen.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld im LIVE-TICKER

Ihr habt keinen LIVE-STREAM zur Verfügung und auch das TV-Bild zu Stuttgart vs. Bielefeld bleibt aus? Dann könnt Ihr alternativ die vollen 90 Minuten im LIVE-TICKER verfolgen.

Im kostenlosen LIVE-TICKER, den Ihr auf der Homepage oder der App von Goal erreicht, wird die gesamte Partie in detaillierter Art und Weise begleitet.

Rund 30 Minuten vor Anpfiff beginnt die Berichterstattung aus Stuttgart, wobei der Fokus auf der Ausgangslage und den Mannschaftsaufstellungen liegt. Ab 18.30 Uhr erwarten Euch dann detaillierte Schilderungen und alle Highlights der Begegnung.