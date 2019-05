Rührende Geste nach Busunglück! Gegner schenken Peine den Meistertitel

Ein C-Junioren-Team des VfB Peine verunglückte auf dem Rückweg von einem Spiel. Die Konkurrenten schenken der Mannschaft nun den Meistertitel.

Große Geste in der C-Junioren-Landesliga: Weil der Mannschaftsbus von Spitzenreiter VfB Peine in einen schwerwiegenden Unfall verwickelt war, treten die verbliebenen vier Gegner bei den Spielen nicht an und schenken Peine somit den Titel.

Die Initiative wurde vom schärfsten Verfolger BSC Acosta angeführt. Trainer Frank Mengersen trat mit dem Vorschlag an die übrigen Rivalen heran und fand deren Zustimmung. Somit werden alle übrigen Spiele mit 5:0 für Peine gewertet.

VfB Peine: Zeigen, dasses noch eine Fußballer-Familie gibt

"Uneigennützig so etwas zu formulieren - das spricht für die Haltung des Menschen Frank Mengersen und zeigt, dass es eine Fußballer-Familie gibt. Ich und die Mannschaft wissen das sehr zu würdigen", sagte Peine-Trainer Christoph Hasselbach.

Peines Mannschaftsbus war bei der Heimreise von einem 12:0-Sieg beim Ligaspiel bei der JSG Sparta Göttingen auf der A7 verunglückt. Drei Spieler sowie der Fahrer wurden schwer verletzt. Vier weitere Jugendliche erlitten leichte Verletzungen.