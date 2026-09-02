Veto der Bayern-Bosse? Vincent Kompany in Transferfrage offenbar uneinig mit Klubführung

"Wir werden keine Zugänge mehr haben. Wir sind sehr happy mit unserem aktuellen Kader, so wie wir aufgestellt sind", hatte Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund am Montag kurz vor der Schließung des Transferfensters erklärt. Wie die Sport Bild nun berichtet, hätte Vincent Kompany aber gerne noch einen weiteren Neuzugang gesehen.

Demnach hätte der Trainer des deutschen Rekordmeisters sich neben Nathaniel Brown, der für rund 50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt kam, und Ismael Saibari, für den die Bayern eine ähnliche Summe an die PSV Eindhoven überwiesen, noch einen dritten Neuzugang eines ähnlichen Kalibers gewünscht.

Die Klub-Bosse legten aber offenbar einen Veto ein und wollen weiterhin den Plan verfolgen, auch jungen Spielern aus der Zweitvertretung sowie den U-Mannschaften eine Perspektive bei den Profis zu bieten. Deshalb stimmte der Klub auch der festen Verpflichtung des 18-jährigen Bara Sapoko Ndiaye zu, die vor allem auf Drängen Kompanys erfolgt sein soll.

Mit Mittelfeldmann Tim Binder (19), dessen Vertrag nach einer überzeugenden Vorbereitung bis 2030 verlängert wurde, und Flügelflitzer Maycon Cardozo (17) dürfen sich zudem zwei weitere Talente Hoffnungen auf Einsätzen bei den Profis machen, wenngleich Letzterer nach seiner Schulter-OP zunächst für drei bis vier Monate ausfallen wird.