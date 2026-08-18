Beim Team-Day des FC Bayern am Montag im Campus-Stadion sollten im Rahmen von unterschiedlichen Challenges Spendengelder für die wohltätige Initiative "Buntkicktgut" eingespielt werden. Der französische Ausnahmespieler trat im Trio mit Jonas Urbig und Lennart Karl an.

Olise, Urbig und Karl sollten eine Quiz-Challenge bewältigen, fünf Fragen beantworten und jeweils drei Bildkarten in die passende Reihenfolge bringen. Unter anderem war gefragt worden, welches der drei präsentierten Produkte - Ei, Weißwurst oder Parmesan - den höchsten Proteingehalt habe.

FC Bayern: Olise bricht Challenge nach 30 Sekunden ab

Olise verließ jedoch nach nur 30 Sekunden das Rate-Pult und zog von dannen. Während Karl leicht grinste, schaute Urbig dem Franzosen etwas irritiert hinterher.

Grund für den Abgang des 24-Jährigen könnte seine generelle und fast schon legendäre Medienscheue und Zurückhaltung sein. Während Olise innerhalb der Mannschaft nach Angaben sämtlicher Teamkollegen ein durchaus unterhaltsamer und offener Charakter sei, bevorzugt er es, in seinen seltenen Interviews einsilbig zu bleiben - oder diese grundsätzlich abzulehnen.

Sinnbildlich für seine Zurückhaltung in der Öffentlichkeit stand die Meisterfeier der Bayern anno 2025. Als Olise auf dem Rathausbalkon am Marienplatz vom aufgedrehten Stadionsprecher Stephan Lehmann aufgerufen wurde und nach vorne schreiten sollte, winkte er nur kurz ins Publikum, lehnte die ihm angebotene Meisterschale ab und stellte sich wieder in die hinterste Reihe. Später erschien ein Foto von den Feierlichkeiten, auf dem Olise inmitten der jubelnden Bayern-Profis mit seinem Handy Schach spielt.

Imago

Olise-Abgang wegen Sprachbarriere?

Womöglich war aber auch die Sprachbarriere dafür verantwortlich, dass Olise am Montag quasi sofort das Weite suchte. Denn in den Sozialen Medien wurde geunkt, dass die Fragen ausschließlich auf Deutsch gestellt worden seien, Olise diese einfach nicht verstehen konnte und der Spieler daher wenig Sinn in seiner Teilnahme an der Challenge sah.

Trotz des kleinen Zwischenfalls um Olise war der Team-Day, in dessen Rahmen sowohl die Männer- als auch die Frauen-Mannschaft vor den Augen von 2000 Fans präsentiert wurden, ein Erfolg. Die Challenges der Profis brachten laut Bild 19.700 Euro ein, der Betrag wurde vom Klub auf 25.000 ausgestockt und an "Buntkicktgut" gespendet.