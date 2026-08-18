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OliseIMAGO / Eibner
Jonas Rütten

Verwunderung beim "Team-Day" des FC Bayern: Michael Olise bricht Challenge für den gute Zweck ab

Bundesliga
Bayern München
M. Olise

Michael Olise hat seinem Spitznamen "Mister Nonchalant" beim FC Bayern einmal mehr alle Ehre gemacht.

Beim Team-Day des FC Bayern am Montag im Campus-Stadion sollten im Rahmen von unterschiedlichen Challenges Spendengelder für die wohltätige Initiative "Buntkicktgut" eingespielt werden. Der französische Ausnahmespieler trat im Trio mit Jonas Urbig und Lennart Karl an.

Olise, Urbig und Karl sollten eine Quiz-Challenge bewältigen, fünf Fragen beantworten und jeweils drei Bildkarten in die passende Reihenfolge bringen. Unter anderem war gefragt worden, welches der drei präsentierten Produkte - Ei, Weißwurst oder Parmesan - den höchsten Proteingehalt habe.

FC Bayern: Olise bricht Challenge nach 30 Sekunden ab

Olise verließ jedoch nach nur 30 Sekunden das Rate-Pult und zog von dannen. Während Karl leicht grinste, schaute Urbig dem Franzosen etwas irritiert hinterher.

Grund für den Abgang des 24-Jährigen könnte seine generelle und fast schon legendäre Medienscheue und Zurückhaltung sein. Während Olise innerhalb der Mannschaft nach Angaben sämtlicher Teamkollegen ein durchaus unterhaltsamer und offener Charakter sei, bevorzugt er es, in seinen seltenen Interviews einsilbig zu bleiben - oder diese grundsätzlich abzulehnen.

Sinnbildlich für seine Zurückhaltung in der Öffentlichkeit stand die Meisterfeier der Bayern anno 2025. Als Olise auf dem Rathausbalkon am Marienplatz vom aufgedrehten Stadionsprecher Stephan Lehmann aufgerufen wurde und nach vorne schreiten sollte, winkte er nur kurz ins Publikum, lehnte die ihm angebotene Meisterschale ab und stellte sich wieder in die hinterste Reihe. Später erschien ein Foto von den Feierlichkeiten, auf dem Olise inmitten der jubelnden Bayern-Profis mit seinem Handy Schach spielt.

OliseImago

Olise-Abgang wegen Sprachbarriere?

Womöglich war aber auch die Sprachbarriere dafür verantwortlich, dass Olise am Montag quasi sofort das Weite suchte. Denn in den Sozialen Medien wurde geunkt, dass die Fragen ausschließlich auf Deutsch gestellt worden seien, Olise diese einfach nicht verstehen konnte und der Spieler daher wenig Sinn in seiner Teilnahme an der Challenge sah.

Trotz des kleinen Zwischenfalls um Olise war der Team-Day, in dessen Rahmen sowohl die Männer- als auch die Frauen-Mannschaft vor den Augen von 2000 Fans präsentiert wurden, ein Erfolg. Die Challenges der Profis brachten laut Bild 19.700 Euro ein, der Betrag wurde vom Klub auf 25.000 ausgestockt und an "Buntkicktgut" gespendet.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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