Verwirrung um Klausel! Torwart-Talent will nicht zurück zum FC Bayern

Im Interview mit Transfermarkt auf eine vermeintliche Rückkaufklausel des FCB angesprochen, wollte der junge Keeper diese nicht bestätigen:

"Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie wirklich eine Rückkaufoption haben. Aber nein, das ist kein Ziel von mir", stellte er klar, dass eine potenzielle Zukunft beim deutschen Rekordmeister momentan nicht in seinem Kopf ist.

Hülsmann war 2017 als 13-Jähriger von Eintracht Trier in den Nachwuchsbereich des FCB gewechselt und verbrachte sieben Jahre in München. Zu Beginn der Saison 2023/24 hatte der Torhüter dreimal im Profikader gestanden, für die zweite Mannschaft der Bayern kam er auf insgesamt 29 Einsätze.

2024 verließ er den FCB dann zunächst per Leihe zu SKN St. Pölten (Österreich), ein Jahr später folgte der Wechsel zum österreichischen Erstligisten TSV Hartberg.

Im vergangenen Sommer legte Reims dann 2,5 Millionen Euro Ablöse für Hülsmann auf den Tisch, bei den Franzosen ist der 22-Jährige die Nummer eins und kam bisher auf neun Einsätze in der Ligue 2. Reims träumt vom Aufstieg in die Ligue 1, Hülsmanns Vertrag ist langfristig bis 2031 datiert.