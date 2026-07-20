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Sacramento Kings v Toronto RaptorsGetty Images Sport

Vertrauen in Lionel Messi und Co. zahlt sich nicht aus! Drake verliert mit Wette auf WM-Finale riesige Summe

Weltmeisterschaft
Spanien - Argentinien
Spanien
Argentinien

Die Finalniederlage der Argentinier gegen Spanien bei der Fußball-WM in Nordamerika hat den kanadischen Rapstar Drake um 1,5 Millionen Dollar erleichtert.

Der 39-Jährige hatte vor dem Endspiel am Sonntag, das die Iberer mit 1:0 nach Verlängerung gewannen, die hohe Summe auf einen Sieg von Lionel Messi und Co. in regulärer Spielzeit gesetzt. Die Quote von 3,45 für einen Erfolg der Südamerikaner reizte ihn offenbar.

Drake verliert nach 2022 auch die nächste Wette auf ein WM-Finale

Drake, der Edelfan der Basketballer Toronto Raptors ist, wettet immer wieder hohe Summen auf Sportereignisse - mit überschaubarem Erfolg. Fans sprechen daher schon vom "Drake-Fluch", sobald der Musiker seinen nächsten teuren Tipp in den Sozialen Medien veröffentlicht.

Auch 2022 hatte Drake laut Medienberichten auf Argentinien gesetzt - und damals eine Million verloren. Auch damals galt seine Wette nur für die reguläre Spielzeit. Messi und Co. setzten sich aber erst im Elfmeterschießen mit 4:2 gegen Frankreich durch.

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