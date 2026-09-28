In den Verhandlungen mit dem FC Bayern München über einen neuen Vertrag pocht Harry Kane offenbar auf zwei Bedingungen, die eine gewisse Brisanz mitbringen. Nach Informationen von Transfer-Journalist Fabrizio Romano fordert der Torjäger erneut, dass eine Ausstiegsklausel in seinem neuen Arbeitspapier verankert wird. Damit wolle sich Kane ein Hintertürchen für eine Rückkehr in die Premier League offenhalten.

Doch damit nicht genug: Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft bestehe auch auf ein sogenanntes Matching Right für Tottenham Hotspur. Somit könnte sein Ex-Klub reagieren, sollten die Bayern ein Angebot für Kane akzeptieren und zu denselben Konditionen mitziehen.

Ein Hindernis würden Kanes Forderungen allerdings nicht darstellen, so Romano. Nach wie vor sei eine Vertragsverlängerung nur eine Frage der Zeit. Schon länger gibt es kaum noch Zweifel daran, dass sich der deutsche Rekordmeister und der Engländer auf eine Ausdehnung seines noch bis 2027 laufenden Kontrakts einigen werden.

Harry Kane: Wie lange geht sein neuer Vertrag beim FC Bayern?

"Harrys Bruder und sein Vater verhandeln gerade mit Jan-Christian Dreesen. Ich bin optimistisch, dass sie eine gute Lösung finden", erklärte FCB-Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge unlängst gegenüber der Abendzeitung und stellte gleichzeitig eine "Ausnahme" in Sicht, wonach sich das fortgeschrittene Alter von Kane nicht auf die Vertragsdauer auswirken wird. Anders als bei anderen Ü30-Spielern in der jüngeren Vergangenheit, winkt dem 33-Jährigen nicht nur ein Einjahresvertrag. Stattdessen steht eine Verlängerung bis mindestens 2029 im Raum.

Auch Kane hatte eine baldige Einigung zuletzt angedeutet. "Wir sind in guten Gesprächen und ziemlich nah dran", sagte er der englischen Zeitung Independent und ergänzte: "Es gibt noch ein paar Dinge, die wir hinkriegen müssen. Ich denke, es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis es eine Nachricht gibt." Kane fühle sich "sehr wohl im Team, mit dem Trainer, im Umfeld".

Kane war im Sommer 2023 für 95 Millionen Euro von Tottenham Hotspur an die Isar gewechselt und weist seither die beeindruckende Bilanz von 101 Toren in 98 Bundesligaspielen auf. In der Champions League war er 34-mal in 39 Partien erfolgreich. In diesem Jahr gehört Kane obendrein zu den Favoriten auf den Ballon d'Or, nachdem er sich den Goldenen Schuh mit insgesamt 73 Treffern für die Bayern und England gesichert hatte.

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