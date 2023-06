Spieler, deren Vertrag ausläuft, sind bei interessierten Vereinen besonders beliebt - und das hat einen ganz einfachen Grund.

Lionel Messi war in den vergangenen Monaten ein berühmtes Beispiel. Immer wieder las man in Verbindung mit dem argentinischen Superstar, der nun von Paris Saint-Germain zu Inter Miami wechseln wird, folgenden Satz: Sein Vertrag läuft aus.

Was genau bedeutet dieser Umstand dann aber eigentlich auf dem Transfermarkt? GOAL gibt Euch hier einen kleinen Überblick.

Fußball-Transfers: Was bedeutet es, wenn ein Vertrag ausläuft?

Nehmen wir am besten das aktuelle Jahr als Beispiel. Für Spieler, deren Vertrag am 30. Juni 2023 ausläuft, bedeutet das: Sie können in diesem Sommer-Transferfenster ablösefrei den Verein wechseln.

Ihr Vertrag bei ihrem derzeit noch aktuellen Klub ist mit dem Ablaufdatum am 30. Juni hinfällig und sie sind fortan nicht mehr an diesen Verein gebunden. Will ein Spieler wechseln, kann dieser Umstand die Suche nach einem neuen Klub natürlich erleichtern, da keine Ablösesumme für den Transfer gezahlt werden muss.

Fußball-Transfers: Warum ist es auch wichtig, wenn ein Vertrag im nächsten Jahr ausläuft?

Auch das bekommt man in Transfer-News häufig mit: Wenn der Vertrag eines Spielers nur noch ein weiteres Jahr gültig ist, hat das oft zur Folge, dass Spekulationen über einen Vereinswechsel entstehen.

Das liegt unter anderem daran, dass der aktuelle Klub des Spielers mit erhöhter Wahrscheinlichkeit ein Interesse daran hat, ihn in diesem Sommer zu verkaufen.

Denn: Verlängert er seinen Vertrag nicht mehr, läuft jener eben ein Jahr später aus und man muss ihn dann ablösefrei abgeben. Daher ist der wahrscheinlich letzte Zeitraum gekommen, in dem man als Klub noch eine adäquate Ablösesumme für den Spieler erhalten kann.

Getty

Ein aktuelles Beispiel ist hier Kylian Mbappé: Sein Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft 2024 aus und ist damit noch ein Jahr lang gültig. Da er aber bereits kommuniziert hat, den Kontrakt nicht verlängern zu wollen, denkt PSG wohl darüber nach, ihn noch im Sommer 2023 abzugeben, um noch eine Ablösesumme zu erhalten. Geht Mbappé erst 2024, muss sein neuer Verein keine Ablöse für den Weltstar bezahlen.

