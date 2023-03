Verrücktes Modell! Finne will Manchester United kaufen und fordert Fans zu Spenden auf

Der finnische Geschäftsmann Thomas Zilliacus will Manchester United kaufen und setzt dabei auf kurioses Modell: er will nur die Hälfte bezahlen.

WAS IST PASSIERT? Der finnische Geschäftsmann Thomas Zilliacus ist nach eigener Aussage in den Poker um den zum Verkauf stehenden englischen Rekordmeister Manchester United eingestiegen - und setzt dabei auf ein kurioses Modell. Er werde die Hälfte des Kaufpreises bezahlen, für die zweite Hälfte sollen die Fans des Klubs gemeinsam sammeln. Die Anhänger sollen dafür dann bei gewissen Entscheidungen mit einbezogen werden.

WAS WURDE GESAGT? "Keine Scheichs und Oligarchen mehr in zentralen Rollen im Fußball", schrieb der Unternehmer am Donnerstag bei Twitter. "Der aktuelle Marktwert des Klubs beträgt knapp 3,9 Milliarden Dollar (3,58 Milliarden Euro, d. Red.)", zitierte die BBC Zilliacus, der vorrechnete: "Das heißt, wenn jeder einzelne Fan des Klubs seinen Anteil leisten würde, würde die Gesamtsumme pro Fan weniger als 6 Dollar (5,51 Euro) betragen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ursprünglich war die Frist für die zweite Runde im Wettbieten um Manchester United am Mittwochabend (22.00 Uhr MEZ) ausgelaufen, sie wurde jedoch nun verlängert. Die amerikanische Familie Glazer, die 2005 die Übernahme des 20-maligen englischen Meisters abgeschlossen hatte, gab im November bekannt, dass sie offen für einen Verkauf sei. Angeblich verlangen die Glazers jedoch 5,6 Milliarden Euro und damit deutlich mehr als die Summe, die Zilliacus bei seiner Hochrechnung verwendet hatte.

"Jeder Sportverein sollte letztendlich seinen Fans gehören. Mein Angebot basiert auf der Gleichberechtigung mit ihnen", sagte der Finne. Die Fans sollen per App ein Mitsprachrecht haben, ihr Geld würde über eine noch zu gründende Gesellschaft gesammelt werden.

WIE GEHT ES WEITER? Bislang lieferten sich ein Konsortium aus Katar unter der Führung von Scheich Jassim bin Hamad Al Thani und das Unternehmen Ineos des britischen Milliardärs Jim Ratcliffe ein Duell um die Übernahme des Klubs. Die beiden haben bereits Angebote abgegeben. Würde der Verkauf tatsächlich mit der von den Glazers geforderten Summe über die Bühne gehen, wäre es der teuerste Deal der Sportgeschichte.