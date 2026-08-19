Wie bei einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Wimbledon bekannt wurde, handelt es sich bei den zwei Brentford-Profis, die in Richmond einen betrunkenen Pöbler stoppten, um Kevin Schade und Vitaly Janelt. Der 63-jährige David Wheeler hatte in den frühen Morgenstunden den nigerianischen Sicherheitsmitarbeiter Israel Ilesanmi auf dem Heimweg attackiert und rassistisch beleidigt.





Wheeler vermutete fälschlicherweise einen Einbruchsspäher und filmte das Opfer mit den Worten: "Du bist kein Engländer. Warum bist du hier? Wonach suchst du?" Als die beiden deutschen Profis des FC Brentford den Vorfall beobachteten und einschritten, richtete sich die Aggression des Täters umgehend gegen sie.

Vor Gericht sagten Zeugen aus, dass der unter Alkoholeinfluss stehende Mann die Fußballer mit der Äußerung "Verpisst euch, ihr verdammten deutschen Arschlöcher" beschimpfte. Wie aus der Verhandlung hervorging, erlitt Wheeler im Zuge der Auseinandersetzung ein blaues Auge, nachdem Schade und Janelt den Sicherheitsmann verteidigt und den Aggressor bis zum Eintreffen der Polizei in Schach gehalten hatten.

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Der Ablauf der Geschehnisse in Brentford

Der Angeklagte, ein Fahrer eines Arzneimittellieferwagens mit etwa sieben Dosen Bier im Blut, stritt die rassistischen Pöbeleien vor Gericht zunächst ab. Erst nach der Mittagspause änderte er sein Plädoyer, nachdem ihm ein Mitschnitt des Notrufs vorgelegt wurde, auf dem seine Äußerungen klar zu hören waren.

Wheeler versuchte sein Verhalten mit einer angeblichen Notsituation zu rechtfertigen: "Ich schämte mich zutiefst, dass ich tatsächlich rassistische Äußerungen gemacht hatte. Es war in der Hitze des Gefechts. Ich wurde zu Boden geschlagen. Diese Typen im Auto, die Deutschen, sind Sportler und weniger als halb so alt wie ich. Sie haben mich alle ausgelacht. Ich konnte mein Handy nicht zurückbekommen. Da sind mir einige schreckliche Ausdrücke herausgerutscht."

Der stellvertretende Bezirksrichter wies die Behauptung, unter Zwang gehandelt zu haben, strikt zurück. Wheeler wurde schließlich zu einer Geldstrafe in Höhe eines Monatsgehalts von 1699 Pfund - umgerechnet knapp 2000 Euro - sowie einer Entschädigungszahlung von rund 175 Euro an den Sicherheitsmitarbeiter verurteilt. Der Richter betonte in der Urteilsbegründung, dass Alkoholkonsum keine Entschuldigung sei und die Umstände die Wortwahl in keiner Weise rechtfertigten.

Flügelspieler Schade kam im Januar 2023 zunächst auf Leihbasis vom SC Freiburg nach Brentford, bevor die Bees den deutschen Nationalspieler mit fünf Länderspielen für 25 Millionen Euro unter Vertrag nahmen. Der 28-jährige Mittelfeldspieler Janelt wechselte 2020 vom VfL Bochum zu den West-Londonern.