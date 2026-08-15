Leroy Sane bekam nach Galatasarays verpatztem Start in die neue Süper-Lig-Saison am Freitagabend einen großen Teil der Kritik ab.

Der deutsche Nationalspieler stand in der Startelf des türkischen Meisters, der vor heimischer Kulisse gegen Aufsteiger Corum FK beinahe eine Blamage erlebte. Sane enttäuschte beim 2:2-Unentschieden auf ganzer Linie, wurde kurz vor Schluss ausgewechselt.

"Auch wenn der Name Leroy Sane viel verspricht, ist seine Leistung auf dem Platz eine totale Enttäuschung. In der letzten Saison war es nicht viel anders", ging der türkische Journalist Burak Özdemir von der Sportzeitung Fanatik hart mit dem Offensivmann ins Gericht. Sanes Körpersprache sei "furchtbar, seine Leistung ist sogar noch schlechter! Es scheint fast so, als wäre es besser, wenn er gar nicht dabei wäre."

Sane, im Sommer 2025 ablösefrei vom FC Bayern zu Galatasaray gewechselt, kommt aus einer durchwachsenen ersten Saison in Istanbul. Die hohen Erwartungen konnte er bisher nicht erfüllen - und nun ging auch der Start in seine zweite Spielzeit ziemlich in die Hose.

Plötzlich führte Aufsteiger Corum bei Galatasaray

Victor Osimhen sorgte dabei zumindest noch für Schadensbegrenzung. Der nigerianische Stürmerstar hatte Galatasaray in der 53. Minute zunächst in Führung gebracht, allerdings schlugen die Gäste aus Corum rasch zurück. Der griechische Nationalspieler Alexandros Kyziridis, erst vor einigen Tagen von Heart of Midlothian aus Schottland in den Norden der Türkei gewechselt, erzielte in der 59. Minute mit einem traumhaften Distanzschuss das 1:1.

Und nur zwei Minuten später führte Corum, das erst 2023 erstmals in die zweite türkische Liga aufgestiegen war und diese Saison seine Premiere in der Süper Lig feiert, plötzlich mit 2:1. Galatasarays Innenverteidiger Davinson Sanchez leistete sich in der Entstehung des Treffers einen fatalen Patzer: Als letzter Mann im Zweikampf mit Gäste-Stürmer Jesus Ramirez geriet Sanchez' Rückpass zu Keeper Ugurcan Cakir viel zu kurz. Ramirez erlief den Ball, blieb dann gegen Sanchez und den herausgeeilten Cakir cool und netzte per Lupfer ein.

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Galatasaray musste sich nun strecken, um einen kompletten Fehlstart zu vermeiden. Ab der 70. Minute war der Serienmeister dabei in Überzahl, da Corums Ausgleichsschütze Kyziridis nach einem Horror-Foul vom Platz flog. Ohne Not trat der Offensivmann Yunus Akgün in der Nähe der Mittellinie mit offener Sohle in die Achillessehne und schlug sofort die Hände über den Kopf, weil er wusste, was kam. Völlig zurecht zeigte Schiedsrichter Batuhan Kolak Kyziridis die Rote Karte.

Trainer Okan Buruk fordert weitere Neuzugänge bei Galatasaray

Mit einem Mann mehr rannten die Hausherren danach an, wurden aber erst kurz vor Schluss belohnt. In der 90. Minute traf Osimhen nach Ecke von Gabriel Sara per Kopf zum 2:2-Endstand.

Rund um Galatasaray wurden nach dem enttäuschenden Auftakt umso stärker Rufe nach weiteren Neuzugängen laut. "Ich denke, Galatasaray braucht in den letzten drei Wochen der Transferperiode drei bis vier Verstärkungen im Angriff. Mindestens einen Mittelstürmer, einen Spielmacher und einen Flügelspieler", forderte Ugur Meleke von der türkischen Zeitung Hürriyet unter anderem einen neuen Konkurrenten für Sane auf den Außenbahnen.

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Auch Trainer Okan Buruk gab zu denken: "Diese Woche ist eine wichtige Woche. Es wird für uns wichtig sein, in dieser Woche Neuzugänge zu verpflichten. Sowohl im Hinblick auf die Größe des Kaders als auch auf den internen Wettbewerb und die Spieler, die aus dem eigenen Verein kommen können … wir haben viele Lücken in der Offensive." Es seien noch "Verstärkungen für die Positionen hinter dem Stürmer, im Zentrum und auf den Flügeln, insbesondere in der Offensive" vonnöten, so Buruk.

Gabriel Martinelli will wohl nicht zu Galatasaray

Was Verstärkungen in der Offensive angeht, bemühte sich Galatasaray zuletzt wohl um Gabriel Martinelli vom FC Arsenal. Die Türken sollen beim englischen Meister sogar ein Angebot in Höhe von 45 Millionen Euro hinterlegt haben. Martinelli will dem Vernehmen nach allerdings nicht in die Süper Lig wechseln, weshalb ein Wechsel zu Galatasaray vorerst vom Tisch ist. Mit Ethan Nwaneri soll ein weiterer Offensivspieler von Arsenal Interesse bei Gala wecken, auch um Milan-Star Rafael Leao gab es immer mal wieder Gerüchte.

Bis dato warten Galatasarays Fans diesen Sommer noch auf hochkarätige Transfers. Mit Mittelfeldspieler Lesley Ugochukwu (Leihe vom FC Burnley) und Perspektivspieler Umut Erdem vom Zweitligisten Manisa FK kamen erst zwei neue Akteure.

Der erste Ligagegner Corum hat dagegen vor seiner ersten Saison in der höchsten türkischen Spielklasse schon vergleichsweise groß investiert. Neben Kyziridis war mit Ramirez auch der andere Torschütze beim Auftaktremis in Istanbul erst kürzlich verpflichtet worden, kam vom portugiesischen Erstligisten CD Nacional. Insgesamt holte Corum schon 18 neue Spieler, darunter Innenverteidiger Hrvoje Smolcic (für 1,2 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt) oder der albanische Nationalspieler Ylber Ramadani (für eine Million Euro von Lecce). Teuerster Neuzugang des bisherigen Sommers und auch der gesamten Vereinsgeschichte war Mittelfeldmann Mohamed Diomande, für den Corum 5,25 Millionen Euro an die Glasgow Rangers überwiesen hat.