Verliert Jose Mourinho die Geduld? Vinicius Junior muss offenbar um Stammplatz bangen

Wie aus einem Bericht der spanischen Zeitung Marca hervorgeht, verliert der Trainer der Königlichen zusehends die Geduld mit seinem brasilianischen Superstar.

Im Derby gegen Stadtrivale Atletico Madrid (1:2) war Vini Jr. nach einer weiteren enttäuschenden Leistung bereits nach 54 Spielminuten von Mourinho vom Platz beordert und durch Sommer-Neuzugang Yan Diomande ersetzt worden.

Dem portugiesischen Cheftrainer soll dabei vor allem die äußerst schwache Lauf- und Defensivarbeit des 26-Jährigen gegen den Strich gehen. Außerdem klappt nach nun zwei Jahren das Zusammenspiel mit Nebenmann Kylian Mbappe noch immer nicht.

Mittlerweile soll es sogar Überlegungen geben, den Brasilianer ganz aus der Startelf zu nehmen und stattdessen entweder Ex-Leipziger Diomande oder gar Mbappe auf seiner Position spielen zu lassen.

Schließlich kippt der französische Weltmeister, der auch unter Mourinho eigentlich nominell als Mittelstürmer aufläuft, offenbar nicht nur aus Gewohnheit immer wieder auf den linken Flügel ab. Auf der Neun könnte schließlich Youngster Carlos Espi vermehrt zum Zug kommen, der seine Torgefährlichkeit mit zwei Treffern in vier LaLiga-Einsätzen bereits unter Beweis gestellt hat.

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Wie viele Tore erzielte Vinicius Junior in der laufenden Saison?

Vinicius Junior steht nach sieben Spielen im spanischen Oberhaus - jedes davon durfte er von Beginn an bestreiten - bei bisher nur einem einzigen Tor, wobei er immerhin vier Assists beisteuern konnte.

Erst kürzlich hatte der 26-jährige Offensivstar seinen Vertrag bei Real langfristig bis 2032 verlängert und damit die Spekulationen um seine Zukunft in Madrid fürs erste verstummen lassen.