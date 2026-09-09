Serge Gnabry wird immer fitter und könnte mit seiner Rückkehr zeitnah Saibari aus der Startelf verdrängen.
Gnabry könnte FCB-Cheftrainer Vincent Kompany schon bald wieder zur vollen Verfügung stehen.
Der 31-Jährige hatte schon in der vergangenen Woche begonnen, ins Teamtraining mit seinen Mitspielern einzusteigen. Mit Beginn der neuen Woche konnte er auch alle Übungen mitmachen und wirkte körperlich fit. Dem Eindruck nach fehlt nicht mehr viel zum Comeback.
Comeback beim FCB: Wie lange fiel Serge Gnabry aus?
Gnabry fällt seit April aus und hatte neben dem Saisonendspurt mit den Bayern auch die Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft aufgrund einer Adduktorenverletzung verpasst. Nun könnte er laut der Bild womöglich beim Champions-League-Auftakt gegen Bodö/Glimt am Donnerstag eine Option für den Kader sein.
Ein Startelfeinsatz scheint zunächst noch unwahrscheinlich, doch dem Bild-Bericht zufolge könnte sich das schon bald ändern - und Ismael Saibari womöglich seinen Stammplatz verlieren.
Der FCB-Neuzugang, der von der PSV Eindhoven im vergangenen Sommer für angeblich knapp 55 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen losgeeist wurde, hatte zuletzt im DFB-Pokal beim 4:1-Sieg gegen den VfL Osnabrück als auch beim 0:0-Unentschieden bei Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 zur ersten Elf gehört. Nach rund einer halben Stunde wurde er jeweils ausgewechselt.
IMAGO
"Schlechter Kane": Heftige Kritik an Saibari
Während er als Joker zum Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart (5:1) noch zwei Scorerpunkte gesammelt hatte, blieb er seitdem ohne Torbeteiligung. Zuletzt musste er heftige Kritik von Ex-Bayern-Profi Dietmar Hamann einstecken. Der Marokkaner ist laut dem Sky-Experten zwar ein "wunderbarer Fußballer", aber: "Er ist zu langsam. Der ist nicht nur nicht schnell, der ist wie ein schlechter Kane. Kane ist nicht der schnellste und sein Back-Up nun ist auch nicht der schnellste."
Daher vermutete auch Hamann schon Probleme für Saibari, bei einem Gnabry-Comeback weiter bei Spielbeginn auf dem Platz zu stehen: "Sie sagen, Saibari kann vier Positionen spielen - ich sage, er kann genau eine Position spielen: das ist hinter Kane, weil außen ist er zu langsam", so die Analyse von Hamann, der auf der Zehner-Rolle aber "Serge Gnabry eine Klasse besser" sieht als die Neuverpflichtung der Roten.
Werbung
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen