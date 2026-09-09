Gnabry könnte FCB-Cheftrainer Vincent Kompany schon bald wieder zur vollen Verfügung stehen.

Der 31-Jährige hatte schon in der vergangenen Woche begonnen, ins Teamtraining mit seinen Mitspielern einzusteigen. Mit Beginn der neuen Woche konnte er auch alle Übungen mitmachen und wirkte körperlich fit. Dem Eindruck nach fehlt nicht mehr viel zum Comeback.

Comeback beim FCB: Wie lange fiel Serge Gnabry aus?

Gnabry fällt seit April aus und hatte neben dem Saisonendspurt mit den Bayern auch die Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft aufgrund einer Adduktorenverletzung verpasst. Nun könnte er laut der Bild womöglich beim Champions-League-Auftakt gegen Bodö/Glimt am Donnerstag eine Option für den Kader sein.

Ein Startelfeinsatz scheint zunächst noch unwahrscheinlich, doch dem Bild-Bericht zufolge könnte sich das schon bald ändern - und Ismael Saibari womöglich seinen Stammplatz verlieren.

Der FCB-Neuzugang, der von der PSV Eindhoven im vergangenen Sommer für angeblich knapp 55 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen losgeeist wurde, hatte zuletzt im DFB-Pokal beim 4:1-Sieg gegen den VfL Osnabrück als auch beim 0:0-Unentschieden bei Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 zur ersten Elf gehört. Nach rund einer halben Stunde wurde er jeweils ausgewechselt.

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"Schlechter Kane": Heftige Kritik an Saibari

Während er als Joker zum Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart (5:1) noch zwei Scorerpunkte gesammelt hatte, blieb er seitdem ohne Torbeteiligung. Zuletzt musste er heftige Kritik von Ex-Bayern-Profi Dietmar Hamann einstecken. Der Marokkaner ist laut dem Sky-Experten zwar ein "wunderbarer Fußballer", aber: "Er ist zu langsam. Der ist nicht nur nicht schnell, der ist wie ein schlechter Kane. Kane ist nicht der schnellste und sein Back-Up nun ist auch nicht der schnellste."

Daher vermutete auch Hamann schon Probleme für Saibari, bei einem Gnabry-Comeback weiter bei Spielbeginn auf dem Platz zu stehen: "Sie sagen, Saibari kann vier Positionen spielen - ich sage, er kann genau eine Position spielen: das ist hinter Kane, weil außen ist er zu langsam", so die Analyse von Hamann, der auf der Zehner-Rolle aber "Serge Gnabry eine Klasse besser" sieht als die Neuverpflichtung der Roten.