Verletzungssorgen beim FC Liverpool: Stürmerstar kehrt vorzeitig von der Länderspielpause zurück

Die Reds gaben am Sonntag bekannt, dass der Angreifer aufgrund einer "leichten Verletzung" vom medizinischen Team des Vereins untersucht werde. Nähere Angaben machte der LFC nicht.

Der Vereinskollege des deutschen Nationalspielers Florian Wirtz wird den Schweden damit in den drei weiteren Nations-League-Spielen gegen Polen am Montag sowie Bosnien-Herzegowina (2. Oktober) und Rumänien (5. Oktober) fehlen.

Im ersten Duell mit Rumänien (2:1) hatte Isak am Freitag zum 1:0 getroffen und über 90 Minuten auf dem Feld gestanden.

Wie sind Isak und Liverpool in die PL-Saison gestartet?

Seit seinem Wechsel im Vorjahr für rund 145 Millionen Euro von Newcastle United nach Liverpool hatte Isak immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In dieser Saison stand er bislang in allen fünf Premier-League-Spielen in der Startelf und erzielte dabei vier Tore.

Auf Liverpool wartet am 11. Oktober in der Liga als nächstes das Topspiel gegen Manchester City. Nach den ersten fünf Saisonspielen sind die Reds zwar noch ungeschlagen, gewannen aber auch nur zweimal und belegen aktuell Platz sechs.