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Oliver Maywurm

Verletzungsschock um WM-Fahrer und eine halbe Stunde Unterbrechung! BVB erlebt bei Testspiel eine turbulente erste Halbzeit

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C. Chukwuemeka

Für einen Mittelfeldspieler des BVB war das Testspiel gegen den FC Tokyo früh beendet. Das Knie machte Probleme.

Muss sich Borussia Dortmund um einen seiner WM-Rückkehrer sorgen? Carney Chukwuemeka konnte im Testspiel gegen den FC Tokyo am Samstag ab der 23. Minute verletzungsbedingt nicht mehr weiter spielen.

Schon in der 8. Minute der Partie hatte sich der Mittelfeldspieler ohne Gegnereinwirkung wehgetan, blieb offenbar leicht mit dem rechten Knie im Rasen hängen. Wenige Sekunden später setzte sich Chukwuemeka auf den Boden und rief den medizinischen Stab herbei, wurde daraufhin eingehend am rechten Knie untersucht.

Sah es zunächst so aus, als müsste der österreichische Nationalspieler sofort ausgewechselt werden, kehrte Chukwuemeka wenig später doch noch einmal auf den Platz zurück. Nach gut 20 Minuten ging es dann allerdings endgültig nicht mehr weiter und der 22-Jährige ließ sich auswechseln, für ihn kam das neue Mittelfeldtalent Takato Yamamoto in die Partie. Chukwuemeka hatte sich kurz zuvor erneut auf den Boden gesetzt, war weiterhin nicht ganz rund gelaufen.

Wie schwerwiegend die Blessur letztlich ist, wird sich noch herausstellen, sobald es eine Diagnose gibt. Möglicherweise handelte es sich bei der Auswechslung auch lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme.

BVB: Carney Chukwuemeka nahm mit Österreich an der WM teil

Bitter ist das Ganze natürlich so oder so, schließlich war Chukwuemeka gerade erst nach verlängertem WM-Urlaub in die Vorbereitung eingestiegen und wollte sofort durchstarten, um kommende Saison beim BVB möglicherweise eine größere Rolle zu spielen als in der abgelaufenen Spielzeit. Der Mittelfeldmann, zuvor im U-Bereich stets für englische Junioren-Auswahlen aktiv, hatte sich im März für einen Verbandswechsel entschieden, da er auch für Österreich spielberechtigt ist.

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Der Dortmunder schaffte es dann auch in den WM-Kader des ÖFB-Teams, kam bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika in drei der vier österreichischen Turnierspiele als Joker zum Einsatz. Beim 0:3 im Sechzehntelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien Anfang Juli war er zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden.

BVB-Testspiel gegen Tokyo muss unterbrochen werden

Chukwuemeka war Anfang 2025 einst mit Knieproblemen in Dortmund angekommen, in der vergangenen Spielzeit hatte er seine immer wieder auftauchenden körperlichen Probleme dann aber ganz gut im Griff. Wettbewerbsübergreifend kam der gebürtige Wiener 2025/26 auf 38 Einsätze, in denen ihm drei Tore und zwei Assists gelangen.

Für den BVB-Tross geht es nach dem Test gegen Tokyo derweil wieder zurück nach Dortmund, unter der Woche hatte die Borussia mit Cerezo Osaka gegen einen weiteren japanischen Erstligisten getestet. Die Partie ging aus BVB-Sicht jedoch gründlich in die Hose, man verlor nach enttäuschender Leistung 0:1 und zudem gab es mit Filippo Mane auch da schon eine verletzungsbedingte Auswechslung. Der junge Innenverteidiger hatte Oberschenkelprobleme, allzu schlimm hat es ihn jedoch nicht erwischt. Gegen Tokyo fehlte Mane aber dennoch im Dortmunder Kader.

Die Partie am Samstagmittag deutscher Zeit musste indes nach gut einer halben Stunde kurzzeitig unterbrochen werden. Ein monsunartiger Starkregen und eine Gewitterwarnung vor Ort zwangen das Schiedsrichtergespann zu der Maßnahme, die beiden Mannschaften verzogen sich daraufhin zunächst in die Kabinen. Nach etwa einer halben Stunde Unterbrechung konnte das Testspiel aber fortgesetzt werden.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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