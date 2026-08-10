Verletzungs-Schock! Wechselkandidat des FC Barcelona droht monatelang auszufallen

Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, hat sich der 20-jährige Schwede im Training eine womöglich schwerere Verletzung am Knie zugezogen, die ihn im schlimmsten Fall mehrere Monate außer Gefecht setzen könnte.

Damit wäre ein Transfer in der laufenden Transferperiode definitiv vom Tisch, schließlich ist das sommerliche Wechselfenster in Europa nur noch bis zum 1. September 2026 geöffnet.

Bardghji hatte sich bereits im April 2024 einen Kreuzbandriss zugezogen und war in der Folge zehn Monate lang ausgefallen. Ob es sich bei der aktuellen Verletzung um das selbe Knie handelt und wie schwer die Blessur ist, ist nicht bekannt.

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Roony Bardghji unter Hansi Flick mit kaum Einsatzzeit

Bei Barcelona gilt der 20-Jährige als Kandidat für einen Wechsel, nachdem er in der Mannschaft von Trainer Hansi Flick eher schlechte Chancen auf regelmäßige Einsatzzeiten hat. Zu den Testspielen nach Udine am vergangenen Wochenende - die Katalanen spielten jeweils 45 Minuten gegen Nottingham Forest (1:0) und Udinese Calcio (0:1) - nahm der deutsche Coach Bardghji gar nicht erst mit.

"Es ist nicht einfach für mich, aber wir müssen Entscheidungen fällen", erklärte Flick im Anschluss. Der Schwede und auch Mittelfeldspieler Marc Cassado sollten sich im besten Fall nach einem neuen Verein umsehen. "Ich hatte mit beiden am Ende der letzten Saison gesprochen und wir haben auch im Trainingslager in England über ihre Situationen geredet. Und es hat sich nichts geändert. Ich gebe ihnen diesen Ratschlag", so Flick.

Für Bardghji kommt die vermeintliche Verletzung zur Unzeit, schließlich zeigten diverse Klubs Interesse an einem Transfer. Auch aus der Bundesliga soll der eine oder anderen Verein sich nach dem Schweden erkundigt haben.

In der vergangenen Saison kam der Außenstürmer wettbewerbsübergreifend 28-mal für die Katalanen zum Einsatz, wobei ihm zwei Treffer und vier Assists gelangen. Sein Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2029.