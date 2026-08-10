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Roony Bardghji Copenhagen 2023-24Getty Images
Christian Guinin

Verletzungs-Schock! Wechselkandidat des FC Barcelona droht monatelang auszufallen

La Liga
R. Bardghji
FC Barcelona

Beim FC Barcelona gehört Roony Bardghji zu den Streichkandidaten. Eine Verletzung könnte einem Transfer jedoch einen Strich durch die Rechnung machen.

Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, hat sich der 20-jährige Schwede im Training eine womöglich schwerere Verletzung am Knie zugezogen, die ihn im schlimmsten Fall mehrere Monate außer Gefecht setzen könnte.

Damit wäre ein Transfer in der laufenden Transferperiode definitiv vom Tisch, schließlich ist das sommerliche Wechselfenster in Europa nur noch bis zum 1. September 2026 geöffnet.

Bardghji hatte sich bereits im April 2024 einen Kreuzbandriss zugezogen und war in der Folge zehn Monate lang ausgefallen. Ob es sich bei der aktuellen Verletzung um das selbe Knie handelt und wie schwer die Blessur ist, ist nicht bekannt.

BardghjiGetty Images

Roony Bardghji unter Hansi Flick mit kaum Einsatzzeit

Bei Barcelona gilt der 20-Jährige als Kandidat für einen Wechsel, nachdem er in der Mannschaft von Trainer Hansi Flick eher schlechte Chancen auf regelmäßige Einsatzzeiten hat. Zu den Testspielen nach Udine am vergangenen Wochenende - die Katalanen spielten jeweils 45 Minuten gegen Nottingham Forest (1:0) und Udinese Calcio (0:1) - nahm der deutsche Coach Bardghji gar nicht erst mit.

"Es ist nicht einfach für mich, aber wir müssen Entscheidungen fällen", erklärte Flick im Anschluss. Der Schwede und auch Mittelfeldspieler Marc Cassado sollten sich im besten Fall nach einem neuen Verein umsehen. "Ich hatte mit beiden am Ende der letzten Saison gesprochen und wir haben auch im Trainingslager in England über ihre Situationen geredet. Und es hat sich nichts geändert. Ich gebe ihnen diesen Ratschlag", so Flick.

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Für Bardghji kommt die vermeintliche Verletzung zur Unzeit, schließlich zeigten diverse Klubs Interesse an einem Transfer. Auch aus der Bundesliga soll der eine oder anderen Verein sich nach dem Schweden erkundigt haben.

In der vergangenen Saison kam der Außenstürmer wettbewerbsübergreifend 28-mal für die Katalanen zum Einsatz, wobei ihm zwei Treffer und vier Assists gelangen. Sein Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2029.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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