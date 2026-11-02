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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

Verletzte Bayern-Stars: Sportvorstand Max Eberl nennt Ausfallzeiten von Serge Gnabry und Ismael Saibari

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Serge Gnabry und Ismael Saibari werden in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht mehr für den FC Bayern auflaufen.

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Wie Sportvorstand Max Eberl am Montag verriet, werde Sommerneuzugang Saibari nach seinem Syndesmoseriss wohl drei bis vier Monate ausfallen. Auch bei Gnabry gehe man laut Eberl "davon aus, dass er bis Weihnachten nicht einsatzfähig sein wird."

Die beiden Offensivspieler hatten sich am Samstag im Klassiker gegen Borussia Dortmund verletzt. Saibari war bereits am Sonntag operiert worden, Gnabry hatte sich eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen.

FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images

Wie geht es bei Jamal Musiala weiter?

Ein Comeback von Jamal Musiala, der sich Ende September bei der Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss zugezogen hatte, rückt derweil näher. "Wir hoffen, dass er in der Länderspielpause das Mannschaftstraining aufnehmen kann und danach über Teileinsätze herangeführt werden kann", sagte Eberl.

Die aktuell längere Pause des 23-Jährigen habe auch mit der "nicht nahtlosen" Vorbereitung zu tun, in der Musiala wegen Absencen infolge einer neurologischen Dysfunktion zweimal zusammengebrochen war.

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Zudem wolle der Verein kein Risiko eingehen und Musiala "zu hundert Prozent fit haben". Der ebenfalls verletzte Luis Díaz soll nach der Länderspielpause ins Mannschaftstraining einsteigen.

Der FC Bayern tritt am Dienstag in der Champions League bei Atletico Madrid an. Am Samstag darauf ist man in der Bundesliga beim FSV Mainz 05 zu Gast.

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