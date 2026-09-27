Heimpremiere von Jürgen Klopp als Bundestrainer! Am Sonntag (27. September) trifft Deutschland am 2. Spieltag der Nations League in Augsburg auf Griechenland - allerdings ohne Kai Havertz und Jamal Musiala.

Die beiden Offensivspieler waren am Donnerstag gegen die Niederlande noch Teil von Klopps Kader, heute fehlen sie allerdings. Was dahinter steckt, verrät GOAL Euch in den nächsten Abschnitten.

Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Darum fehlen Jamal Musiala und Kai Havertz bei Deutschland (DFB) vs. Griechenland

Musiala und Havertz sind verletzt und stehen Klopp daher heute und auch in den weiteren Partien gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober) nicht zur Verfügung.

Musiala sollte gegen die Niederlande von Beginn an spielen, verletzte sich allerdings beim Aufwärmen. Wie der DFB am Tag nach dem 1:1 in Amsterdam bekanntgab, hat sich der Spielmacher des FC Bayern München einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen.

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Musiala war deshalb ebenso wie Havertz schon am Freitag von der Nationalmannschaft abgereist. Der Stürmer vom FC Arsenal konnte gegen die Niederlande zwar beginnen, musste nach einer halben Stunde allerdings ausgewechselt werden. Bei Havertz wurde eine Muskelzerrung diagnostiziert, auch er kann am Sonntagabend gegen Griechenland nicht spielen.

Klopp reagierte auf die beiden namhaften Ausfälle mit zwei Nachnominierungen. Beziehungsweise reiste ein Duo, das der neue Bundestrainer eigentlich erst in seinen zweiten Kader für die Partien gegen Serbien und in Griechenland berufen hatte, kurzerhand schon früher an. Florian Wirtz (FC Liverpool) und Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) sind so schon einige Tage früher als gedacht Teil des DFB-Aufgebots und nehmen für das Heimspiel gegen die Griechen die Kaderplätze der verletzten Musiala und Havertz ein.

Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Darum fehlen Jamal Musiala und Kai Havertz bei Deutschland (DFB) vs. Griechenland - Übertragung im Free TV und Livestream

Das Nations-League-Spiel zwischen Deutschland und Griechenland könnt Ihr heute (27. September) live im Free-TV und kostenlos im Livestream verfolgen.

Die ARD überträgt das Länderspiel am Sonntagabend live und frei empfangbar im Fernsehen. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff. Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger melden sich aus Augsburg, Kommentator der 90 Minuten zwischen dem DFB-Team und den Griechen ist ab 20.45 Uhr dann Philipp Sohmer.

Parallel zur TV-Übertragung bietet die ARD zu Deutschland vs. Griechenland natürlich auch einen kostenlosen Livestream an. Den könnt Ihr entweder über die ARD-Mediathek oder sportschau.de abrufen.

Spiel Deutschland vs. Griechenland Wettbewerb Nations League, 2. Spieltag Datum Sonntag, 27. September 2026 Uhrzeit 20.45 Uhr Übertragung live im Free-TV ARD Übertragung im Livestream ARD-Mediathek / sportschau.de Moderatorin Esther Sedlaczek Experte Bastian Schweinsteiger Kommentator Philipp Sohmer Spielort WWK-Arena, Augsburg

Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Darum fehlen Jamal Musiala und Kai Havertz bei Deutschland (DFB) vs. Griechenland - Der DFB-Kader für Deutschland vs. Griechenland