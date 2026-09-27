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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Darum fehlen Jamal Musiala und Kai Havertz bei Deutschland (DFB) vs. Griechenland

UEFA Nations League A
Deutschland - Griechenland
Deutschland
Griechenland
K. Havertz
J. Musiala

Normalerweise hätten Kai Havertz und Jamal Musiala im DFB-Kader gegen Griechenland gestanden. Doch die beiden Stars fehlen aus einem bitteren Grund.

Heimpremiere von Jürgen Klopp als Bundestrainer! Am Sonntag (27. September) trifft Deutschland am 2. Spieltag der Nations League in Augsburg auf Griechenland - allerdings ohne Kai Havertz und Jamal Musiala.

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Die beiden Offensivspieler waren am Donnerstag gegen die Niederlande noch Teil von Klopps Kader, heute fehlen sie allerdings. Was dahinter steckt, verrät GOAL Euch in den nächsten Abschnitten.

Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Darum fehlen Jamal Musiala und Kai Havertz bei Deutschland (DFB) vs. Griechenland

Musiala und Havertz sind verletzt und stehen Klopp daher heute und auch in den weiteren Partien gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober) nicht zur Verfügung.

Musiala sollte gegen die Niederlande von Beginn an spielen, verletzte sich allerdings beim Aufwärmen. Wie der DFB am Tag nach dem 1:1 in Amsterdam bekanntgab, hat sich der Spielmacher des FC Bayern München einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen.

musialaGetty Images

Musiala war deshalb ebenso wie Havertz schon am Freitag von der Nationalmannschaft abgereist. Der Stürmer vom FC Arsenal konnte gegen die Niederlande zwar beginnen, musste nach einer halben Stunde allerdings ausgewechselt werden. Bei Havertz wurde eine Muskelzerrung diagnostiziert, auch er kann am Sonntagabend gegen Griechenland nicht spielen.

Klopp reagierte auf die beiden namhaften Ausfälle mit zwei Nachnominierungen. Beziehungsweise reiste ein Duo, das der neue Bundestrainer eigentlich erst in seinen zweiten Kader für die Partien gegen Serbien und in Griechenland berufen hatte, kurzerhand schon früher an. Florian Wirtz (FC Liverpool) und Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) sind so schon einige Tage früher als gedacht Teil des DFB-Aufgebots und nehmen für das Heimspiel gegen die Griechen die Kaderplätze der verletzten Musiala und Havertz ein.

Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Darum fehlen Jamal Musiala und Kai Havertz bei Deutschland (DFB) vs. Griechenland - Übertragung im Free TV und Livestream

Das Nations-League-Spiel zwischen Deutschland und Griechenland könnt Ihr heute (27. September) live im Free-TV und kostenlos im Livestream verfolgen.

Bundestrainer Jürgen Klopp (&#169; AFP/SID/HANNES P. ALBERT)

Die ARD überträgt das Länderspiel am Sonntagabend live und frei empfangbar im Fernsehen. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff. Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger melden sich aus Augsburg, Kommentator der 90 Minuten zwischen dem DFB-Team und den Griechen ist ab 20.45 Uhr dann Philipp Sohmer.

Parallel zur TV-Übertragung bietet die ARD zu Deutschland vs. Griechenland natürlich auch einen kostenlosen Livestream an. Den könnt Ihr entweder über die ARD-Mediathek oder sportschau.de abrufen.

Spiel

Deutschland vs. Griechenland

Wettbewerb

Nations League, 2. Spieltag

Datum

Sonntag, 27. September 2026

Uhrzeit

20.45 Uhr

Übertragung live im Free-TV

ARD

Übertragung im Livestream

ARD-Mediathek / sportschau.de

Moderatorin

Esther Sedlaczek

Experte

Bastian Schweinsteiger

Kommentator

Philipp Sohmer

Spielort

WWK-Arena, Augsburg

Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Darum fehlen Jamal Musiala und Kai Havertz bei Deutschland (DFB) vs. Griechenland - Der DFB-Kader für Deutschland vs. Griechenland

TOR

Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam), Alexander Nübel (Besiktas), Finn Dahmen (FC Augsburg)

ABWEHR

Hennes Behrens (FC Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand), Nathaniel Brown (FC Bayern), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (FC Bayern), Philipp Treu (SC Freiburg), Max Rosenfelder (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

MITTELFELD

Joshua Kimmich (FC Bayern), Anton Stach (Leeds United), Yannik Engelhardt (SC Freiburg), Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (FC Liverpool), Chris Führich (VfB Stuttgart), Bambase Conte (TSG Hoffenheim), Serge Gnabry (FC Bayern), Karim Adeyemi (FC Barcelona), Kevin Schade (FC Brentford)

ANGRIFF

Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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