Muskelverletzung: Atletico Madrid bangt vor dem Statdderby gegen Real um Joao Felix

Vor dem Stadtderby gegen Real, plagen Atleti Verletzungssorgen: Superstar Joao Felix droht für den Kracher auszufallen.

Der spanische Traditionsklub bangt vor dem anstehenden Stadtderby am Samstag gegen (16 Uhr live auf DAZN) um Spielmacher Joao Felix. Wie die Rojiblancos am Mittwoch bestätigten, erlitt der Portugiese eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Der 20-Jährige zog sich die Verletzung im Ligaspiel am Sonntag gegen Leganes zu.

Felix war im vergangenen Herbst von der italienischen Zeitung Tuttosport zum Golden Boy 2019 gekürt worden. Er war als bester U21-Spieler Europas ausgezeichnet worden. Felix setzte sich in der Endauswahl mit 332 Stimmen vor dem Dortmunder Jadon Sancho (157 Stimmen) durch. Dritter wurde Nationalspieler Kai Havertz von (75) knapp vor dem 19-jährigen Norweger Erling Braut Haaland, der jetzt ebenfalls bei unter Vertrag steht (74).

[📋] PARTE MÉDICO@joaofelix70 sufre una lesión muscular en la pierna derecha

➡ https://t.co/RAj3fEBVbM — Atlético de Madrid (@Atleti) January 29, 2020

Abwehrspieler Kieran Trippier hat derweil wieder das Training aufgenommen und peilt einen Einsatz gegen die Königlichen an. Der Engländer musste zuletzt aufgrund einer Leistenzerrung pausieren. Kapitän Koke dagegen ist weiterhin zum Zuschauen verdammt, ihn plagt ebenfalls eine Muskelverletzung.