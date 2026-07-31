Joao Cancelo ist nach seinem WM-Urlaub angeblich nicht rechtzeitig ins Trainingslager seines Klubs Al-Hilal gereist. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport. Demnach will der portugiesische Nationalspieler Druck auf seinen Klub ausüben, damit der von ihm erhoffte Wechsel zum FC Barcelona zustande kommt. Cancelo hätte sich eigentlich bei seinem Verein melden müssen, der sich in Österreich auf die kommende Saison vorbereitet.

Die Verhandlungen zwischen dem Saudi-Klub und den Katalanen über einen Wechsel des Außenverteidigers waren dem Bericht zufolge auf einem guten Weg: Beide Seiten hätten sich bereits auf eine Ablösesumme in Höhe von zehn Millionen Euro für den 32-Jährigen geeinigt, doch die finale Unterschrift fehle immer noch, sodass Cancelo nun offensichtlich die Geduld verloren und zu einem unschönen Mittel gegriffen habe.

Das Fernbleiben nach den Einsätzen bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika, bei der Cancelo mit Portugal im Achtelfinale am späteren Weltmeister Spanien scheiterte, kommt dem Bericht zufolge bei Al-Hilal gar nicht gut an. Den Abwehrspieler erwartet nun eine saftige Geldstrafe für sein unerlaubtes Fehlen.

Al-Hilal würde großen Verlust mit Joao Cancelo machen

Joao Cancelo war bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison von Al-Hilal an Barca ausgeliehen worden. Er kam in 16 Liga-Spielen für das Team von Trainer Hansi Flick zum Einsatz und steuerte zwei Tore und drei Vorlagen zum Gewinn des Meistertitels in LaLiga bei. In der Rückrunde der Saison 2022/23 trug Cancelo das Trikot des FC Bayern München, der ihn ebenfalls ausgeliehen hatte.

Sollte Cancelo tatsächlich für eine Ablösesumme von nur zehn Millionen Euro wechseln, wäre das für Al-Hilal ein herber Verlust, denn 2024 gab der Verein noch 25 Millionen Euro für ihn aus, um ihn von Manchester City zu holen, wo sich der Verteidiger mit Trainer Pep Guardiola überworfen hatte.