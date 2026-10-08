Gigantisches Angebot für Michael Olise? FC Bayern will wohl Nägel mit Köpfen machen

Sowohl Olise als auch Top-Torjäger Harry Kane "wollen noch lange Zeit beim FC Bayern bleiben", sagte Rummenigge gegenüber ran. Anders als Olise steht Kane aber tatsächlich unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bis 2029. Sky berichtete zuletzt über einen Durchbruch in den Verhandlungen.

"Ich hoffe und bin auch sehr zuversichtlich, dass Harry zeitnah seinen Vertrag verlängert. Und dass Michael dann der nächste ist. Ich würde mir wünschen, dass er noch lange bei Bayern bleibt", sagte der 71-Jährige, der gemeinsam mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß noch immer großen Einfluss bei den Münchnern hat, obwohl das operative Geschäft mittlerweile in den Händen von Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany liegt.

Mit Blick auf die beiden großen Stars der Mannschaft betonte Rummenigge, wie glücklich sich der FC Bayern schätzen könne, Spieler in seinen Reihen zu haben, die Kandidaten auf den Gewinn des Ballon d'Ors sind: "Sie sind Weltklassespieler - und die wachsen nicht auf Bäumen!"

Gibt der FC Bayern einer Forderung von Michael Olise nach?

Was fordert Michael Olise vom FC Bayern?

Sobald die Vertragsverlängerung von Kane fixiert sei, sollen die Verhandlungen mit Olise Fahrt aufnehmen. Das berichtete jüngst die Sport Bild. Bislang habe die Spielerseite um Berater Glen Tweneboah noch keine Anstalten gemacht, das noch bis 2029 datierte Arbeitspapier verlängern zu wollen. Die Bayern sollen ihn derweil mit einem neuen Vertrag bis 2032 locken, der Olise bei einer Unterschrift im kommenden Sommer zum absoluten Topverdiener des Teams machen soll. Das berichtet Sky.

Nächste Spiele FCA Bundesliga 09:30 FCB

Demnach winke Olise bei einem langfristigen Verbleib sogar ein höheres Jahresgehalt als Kane und Jamal Musiala, deren Gehalt bei rund 25 Millionen liegen soll. Bedeutet: Olise würde sogar zum Rekordverdiener des Klubs aufsteigen.

Sein aktuelles Jahressalär beläuft sich dem Vernehmen nach auf 14 Millionen Euro. Damit erhoffen sich die Bayern dem Bericht zufolge eine rasche Entscheidung von Olise. Mittlerweile sollen auch die Beobachter bei Real Madrid von einer Vertragsverlängerung Olises in München ausgehen, heißt es in dem Bericht.

Allerdings sei aus dem Umfeld des 24-Jährigen zu hören, dass eine Vertragsunterschrift nur bei der Zusicherung einer Ausstiegsklausel erfolgen würde. Eine solche Klausel hatte sich Olise bereits bei Ex-Klub Crystal Palace gesichert, die letztlich der FC Bayern im Sommer 2024 für 53 Millionen Euro zog. In seinem aktuellen Arbeitspapier gibt es entgegen internationaler Gerüchte in der jüngeren Vergangenheit eine solche Klausel jedoch nicht, wie unter anderem Sportdirektor Max Eberl bestätigte.

Wechselt Michael Olise zu Real Madrid?

Die Zeiten, dass die Bayern Ausstiegsklausel grundsätzlich ablehnen, sind jedoch längst vorbei. Auch Kane verfügte über eine derartige Exit-Strategie und soll angeblich auch in seinem neuen Arbeitspapier auf etwaige Bedingungen pochen. Die Rede ist von einem Hintertürchen für einen Wechsel in die Premier League und einem sogenannten Matching Right für Ex-Verein Tottenham Hotspur.

Wie hoch die Summe für die festgeschriebene Ablöse, die sich die Olise-Seite wünschen soll, ausfallen würde, kann derzeit nur spekuliert werden. Ein Betrag jenseits der 200-Millionen-Grenze scheint aber alles andere als unrealistisch. Schließlich gehört Olise längst zu den besten Offensivspielern der Welt, wie er auch in der noch jungen Saison eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Bis zu einer endgültigen Entscheidung dürfte jedoch noch eine Menge Zeit vergehen. Im September gab Eberl aber schon eine Stoßrichtung vor. "Wir sollten bis zum nächsten Sommer wissen, ob es eine Tendenz zur Verlängerung von seiner Seite aus gibt oder nicht", sagte er gegenüber der Sport Bild.

Rund um die WM war bereits Real Madrid großes Interesse nachgesagt worden, das sich jedoch nicht als konkret herauskristallisierte. Auch der FC Liverpool soll scharf auf den Ausnahmekönner sein, während Manchester City im Zuge des Finanzskandals wohl vorerst aus dem Rennen um Starspieler sein dürfte.

Getty Images



