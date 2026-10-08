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Michael OliseGetty Images
Jonas Rütten

Gigantisches Angebot für Michael Olise? FC Bayern will wohl Nägel mit Köpfen machen

Bundesliga
Transfers
M. Olise
H. Kane
Bayern München

Die langfristige Zukunft von Michael Olise beim FC Bayern ist spätestens seit dem Sommer ein brisantes Thema. Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge gibt sich zuversichtlich, während die Verantwortlichen Olise offenbar ein gigantisches Angebot machen wollen.

Sowohl Olise als auch Top-Torjäger Harry Kane "wollen noch lange Zeit beim FC Bayern bleiben", sagte Rummenigge gegenüber ran. Anders als Olise steht Kane aber tatsächlich unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bis 2029. Sky berichtete zuletzt über einen Durchbruch in den Verhandlungen.

"Ich hoffe und bin auch sehr zuversichtlich, dass Harry zeitnah seinen Vertrag verlängert. Und dass Michael dann der nächste ist. Ich würde mir wünschen, dass er noch lange bei Bayern bleibt", sagte der 71-Jährige, der gemeinsam mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß noch immer großen Einfluss bei den Münchnern hat, obwohl das operative Geschäft mittlerweile in den Händen von Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany liegt.

Mit Blick auf die beiden großen Stars der Mannschaft betonte Rummenigge, wie glücklich sich der FC Bayern schätzen könne, Spieler in seinen Reihen zu haben, die Kandidaten auf den Gewinn des Ballon d'Ors sind: "Sie sind Weltklassespieler - und die wachsen nicht auf Bäumen!"

Gibt der FC Bayern einer Forderung von Michael Olise nach?

Was fordert Michael Olise vom FC Bayern?

Sobald die Vertragsverlängerung von Kane fixiert sei, sollen die Verhandlungen mit Olise Fahrt aufnehmen. Das berichtete jüngst die Sport Bild. Bislang habe die Spielerseite um Berater Glen Tweneboah noch keine Anstalten gemacht, das noch bis 2029 datierte Arbeitspapier verlängern zu wollen. Die Bayern sollen ihn derweil mit einem neuen Vertrag bis 2032 locken, der Olise bei einer Unterschrift im kommenden Sommer zum absoluten Topverdiener des Teams machen soll. Das berichtet Sky.

Demnach winke Olise bei einem langfristigen Verbleib sogar ein höheres Jahresgehalt als Kane und Jamal Musiala, deren Gehalt bei rund 25 Millionen liegen soll. Bedeutet: Olise würde sogar zum Rekordverdiener des Klubs aufsteigen.

Sein aktuelles Jahressalär beläuft sich dem Vernehmen nach auf 14 Millionen Euro. Damit erhoffen sich die Bayern dem Bericht zufolge eine rasche Entscheidung von Olise. Mittlerweile sollen auch die Beobachter bei Real Madrid von einer Vertragsverlängerung Olises in München ausgehen, heißt es in dem Bericht.

Allerdings sei aus dem Umfeld des 24-Jährigen zu hören, dass eine Vertragsunterschrift nur bei der Zusicherung einer Ausstiegsklausel erfolgen würde. Eine solche Klausel hatte sich Olise bereits bei Ex-Klub Crystal Palace gesichert, die letztlich der FC Bayern im Sommer 2024 für 53 Millionen Euro zog. In seinem aktuellen Arbeitspapier gibt es entgegen internationaler Gerüchte in der jüngeren Vergangenheit eine solche Klausel jedoch nicht, wie unter anderem Sportdirektor Max Eberl bestätigte.

Wechselt Michael Olise zu Real Madrid?

Die Zeiten, dass die Bayern Ausstiegsklausel grundsätzlich ablehnen, sind jedoch längst vorbei. Auch Kane verfügte über eine derartige Exit-Strategie und soll angeblich auch in seinem neuen Arbeitspapier auf etwaige Bedingungen pochen. Die Rede ist von einem Hintertürchen für einen Wechsel in die Premier League und einem sogenannten Matching Right für Ex-Verein Tottenham Hotspur.

Wie hoch die Summe für die festgeschriebene Ablöse, die sich die Olise-Seite wünschen soll, ausfallen würde, kann derzeit nur spekuliert werden. Ein Betrag jenseits der 200-Millionen-Grenze scheint aber alles andere als unrealistisch. Schließlich gehört Olise längst zu den besten Offensivspielern der Welt, wie er auch in der noch jungen Saison eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Bis zu einer endgültigen Entscheidung dürfte jedoch noch eine Menge Zeit vergehen. Im September gab Eberl aber schon eine Stoßrichtung vor. "Wir sollten bis zum nächsten Sommer wissen, ob es eine Tendenz zur Verlängerung von seiner Seite aus gibt oder nicht", sagte er gegenüber der Sport Bild.

Rund um die WM war bereits Real Madrid großes Interesse nachgesagt worden, das sich jedoch nicht als konkret herauskristallisierte. Auch der FC Liverpool soll scharf auf den Ausnahmekönner sein, während Manchester City im Zuge des Finanzskandals wohl vorerst aus dem Rennen um Starspieler sein dürfte.

Michael Olise Bayern Munich 2026-27 home kitGetty Images


Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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