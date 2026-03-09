Verlängert Manuel Neuer trotz zahlreicher Wehwechen noch mal beim FC Bayern? Max Eberl gibt Update
Am Freitag verletzte sich Bayern Münchens Torwart Manuel Neuer erneut an der Wade. Was dies für seine anstehenden Vertragsgespräche mit dem deutschen Rekordmeister bedeutet, erklärt Sportvorstand Max Eberl.
Die neuerliche Verletzung von Torhüter Manuel Neuer soll vorerst keinen Einfluss auf die anstehenden Vertragsverhandlungen haben, erklärte Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug der Mannschaft zum Duell in der Champions League bei Atalanta Bergamo.
"Was es bei ihm macht, kann ich nicht beurteilen. Für uns ändert sich die Situation nicht", sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug der Münchner zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo (Dienstag, 21.00 Uhr/Prime).
Eberl betonte, dass Neuer "bisher eine herausragende Saison" gespielt habe, "wir sind extrem froh, dass wir mit ihm verlängert haben im letzten Jahr. Und jetzt ist er im neuen Jahr. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht."
