Hohe Forderungen! Verhandlungen wegen Transfer von Bayern Münchens Wunschkandidat stocken

Daniel Peretz will angeblich gerne zum FC Bayern. Allerdings stocken die Verhandlungen mit Maccabi derzeit.

WAS IST PASSIERT? Im Poker um Torwart Daniel Peretz gibt es zwischen dessen Klub Maccabi Tel Aviv und dem FC Bayern noch Differenzen. Wie das israelische Sportportal ONE berichtet, verlangt der israelische Spitzenverein für seinen Schlussmann eine Ablöse in Höhen von sieben Millionen Euro. Dazu sollen sich noch Bonuszahlungen und eine Weiterverkaufsbeteiligung gesellen. Der FC Bayern sei nicht bereit, diese Forderungen zu erfüllen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Seit der vergangenen Woche werben die Bayern laut übereinstimmenden Medienberichten um Peretz. Laut ONE wolle der 23-Jährige gerne nach München wechseln und die Gelegenheit, für den deutschen Rekordmeister zu spielen, nicht verstreichen lassen.

Peretz, der im vergangenen November für Israels A-Nationalmannschaft debütierte, steht in Tel Aviv noch bis 2024 unter Vertrag. Allerdings hat Maccabi die Option, den Kontrakt um zwei weitere Jahre zu verlängern.

Beim FC Bayern ist Peretz der bislang letzte Kandidat auf der Suche nach einem neuen Torhüter. Die Transfers von Kepa (Real Madrid ), Bono (Al-Hilal) und David de Gea (vereinslos) kamen dabei bisher aus unterschiedlichen Gründen jeweils nicht zustande. Nach den Abgängen von Yann Sommer (Inter), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und der Verletzung Manuel Neuers steht mit Sven Ulreich aktuell nur ein erfahrener Keeper im Kader Thomas Tuchels.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER: Gemäß ONE wird in den Verhandlungen zwischen Bayern und Maccabi daran gearbeitet, die unterschiedlichen Vorstellungen noch unter einen Hut zu kriegen. Allerdings seien die FCB-Verantwortlichen nicht bereit, einen überhöhten Preis für ihren neuen Wunschkandidaten zu zahlen.

Es gebe noch weitere Optionen. Spätestens in zwölf Tagen herrscht Klarheit, wie die Bayern auf der Torwartposition in die Hinrunde gehen: Dann schließt das Transferfenster für die Bundesliga.