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Joao PalhinhaGetty Images
Christian Guinin

Verhandlungen bei Verkaufskandidat angeblich ausgeschlagen: Fällt der FC Bayern München seiner eigenen Sturheit zum Opfer?

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J. Palhinha
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Der FC Bayern möchte Joao Palhinha dem Vernehmen nach unbedingt von der Gehaltsliste bekommen. Bei einem potenziellen Abnehmer zeigten sich die Münchner aber offenbar nicht zu Verhandlungen bereit.

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Wie aus einem Bericht der Bild hervorgeht, hatte der Leih-Verein des portugiesischen Nationalspielers in der zurückliegenden Spielzeit, Tottenham Hotspur, durchaus Absichten, den 31-Jährigen über den Sommer hinaus fest unter Vertrag zu nehmen.

Allerdings war den Londonern die mit den Bayern im Voraus ausgemachte Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro zu hoch. Anstatt in Gespräche einzutreten und über eine etwas niedrigere Summe zu verhandeln, stellte der FCB um Sportvorstand Max Eberl jedoch offenbar auf stur und beharrte auf seinen Forderungen.

Allem Anschein nach spekulierte man beim deutschen Rekordmeister darauf, dass ein anderer Klub einlenken und die 30 Millionen Euro für Palhinha zahlen würde.

Rund zwei Monate nach dem offiziellen Ende der vergangenen Saison kann von einem Durchbruch in der Causa aber keine Rede sein. Zwar soll es mehrere interessierte Vereine geben, sie alle empfänden die von den Münchnern aufgerufene Ablöse allerdings als zu hoch.

PalhinhaGetty Images

Tottenham-Trainer Roberto De Zerbi galt als großer Fan von Palhinha

Mittlerweile werden Aston Villa und Benfica Lissabon als wahrscheinlichste Abnehmer für den zentralen Mittelfeldspieler gehandelt. Der Tabellenvierte der vergangenen Premier-League-Saison sehe den Portugiesen als ernsthafte Option, schrieb Transferexperte Fabrizio Romano jüngst. Allerdings wurde das Werben bis dato noch nicht konkret, weder ein Angebot noch Gespräche mit dem FCB habe es bisher gegeben.

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Ähnlich sieht es laut A Bola bei Benfica aus. Konkrete Gespräche mit den Münchnern haben wohl auch hier noch nicht stattgefunden. Der deutsche Rekordmeister habe seine Ablöseforderung indes mittlerweile auf 20 bis 25 Millionen Euro heruntergeschraubt.

Eine Summe, die die Spurs am Ende wohl auch akzeptiert hätten. Vor allem Coach Roberto De Zerbi soll sich sehr um eine Verpflichtung Palhinhas bemüht haben, inzwischen haben sich die Londoner jedoch anderweitig verstärkt.

Für mehr als 200 Millionen Euro wurden Sandro Tonali von Newcastle United und Mateus Fernandes von West Ham United für das zentrale Mittelfeld verpflichtet - ein Palhinha-Transfer ist spätestens damit endgültig vom Tisch.

Joao Palhinha Tottenham 2:1Getty Images

Joao Palhinha erscheint zum Trainingsauftakt des FC Bayern München

Palhinha wechselte 2024 für 51 Millionen Euro vom FC Fulham zum FC Bayern, konnte sich dort jedoch nie als Stammspieler etablieren. Nach lediglich 25 Pflichtspielen gaben ihn die Münchner ein Jahr später an Tottenham ab, wo er in einer insgesamt schwachen Spurs-Saison zu den wenigen Lichtblicken gehörte.

Dass der 31-Jährige in München keine Zukunft hat, gilt als so gut wie sicher. Für den Trainingsauftakt des FCB kehrte er am Montag dennoch zunächst zurück an die Säbener Straße und lud auf seinem Instagram-Account anschließend sogar ein Foto von sich im Bayern-Dress hoch.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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