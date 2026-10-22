Jürgen Klopp hat sich zu einem möglichen Comeback von Niclas Füllkrug vom SV Werder Bremen in der deutschen Nationalmannschaft geäußert, blieb allerdings kryptisch.

Am Rande des Champions-League-Krachers zwischen dem FC Bayern München und Arsenal (2:2) verriet der Bundestrainer zunächst, dass er Nicolo Tresoldi in Brügge begutachten werde. "Nico ist ein toller Junge, der eine super Entwicklung genommen hat und noch ganz viel Entwicklungspotenzial hat", sagte Klopp am DAZN-Mikrofon und ging dann auf den anderen deutschen Stürmer ein, der aktuell in Topform ist: "Niclas Füllkrug schießt in der Bundesliga ein Tor nach dem anderen, aber er ist 33. Das ist nicht meine Schuld."

Klopp führte aus: "Wir haben eine Gegenwart, eine mittelfristige Zukunft und eine langfristige Zukunft. In der Gegenwart kann es natürlich funktionieren, mittelfristig unter Umständen auch langfristig. Also müssen wir jetzt mal sehen." Füllkrugs fortgeschrittenes Alter sei aber keineswegs ein Ausschlusskriterium, betonte er: "Lionel Messi hat gerade mit, was war er, 39 oder 40, noch eine WM gespielt. Also es geht ja. Aber ich bin erst mal froh, dass Niclas wieder da ist und so spielt, wie er spielt, weil er körperliche Probleme gehabt hatte – mit was auch immer. Und jetzt wirkt er im Moment so frisch wie nie zuvor. Deshalb ist alles gut."

Ob Füllkrug für die kommende Nominierung Anfang November tatsächlich ein Thema ist, ließ Klopp offen. Die Ausbeute des Routiniers würde jedenfalls klar dafürsprechen. Seit seiner Rückkehr zu Werder Bremen im Sommer, deren zwei katastrophale Jahre bei West Ham United und der AC Milan vorausgegangen waren, erzielte der 24-malige Nationalspieler sieben Tore in sieben Pflichtspielen und führt gemeinsam mit Bayer Leverkusens Patrick Schick die Torjägerliste der Bundesliga an.

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Stimmen nach Comeback von Niclas Füllkrug werden lauter

Sportdirektor Rudi Völler hatte zuletzt öffentlich die Tür für ein DFB-Comeback geöffnet. "Am Ende entscheidet die Leistung – und der Bundestrainer", sagte er gegenüber der Bild-Zeitung. Letztmals auf dem Platz stand Füllkrug im Juni 2025 bei einem 0:2 gegen Frankreich mit dem Adler auf der Brust. Seitdem warfen ihn immer wieder Verletzungen zurück, weshalb Füllkrug auch bei seinen Intermezzi auf der Insel und in Italien nie richtig zu überzeugen wusste.

Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus machte sich unlängst für eine Nominierung stark. Weil Füllkrug "ein guter Typ ist", "gut ankommt" - und besonders wichtig: Weil "er netzt, er macht Tore, mehr als jeder andere. Wenn das keine Argumente sind", sagte er bei einem Termin seines Sponsors Interwetten und betonte, dass aktuell ohnehin an Konkurrenz fehlen würde: "Natürlich fehlt uns dieser Mittelstürmer. Wir reden immer über junge Spieler. Aber der einzige, der mit Toren überzeugt und Argumente bringt, ist Niclas Füllkrug. Der zuletzt erneut verletzt abgereiste Kai Havertz sei für ihn kein richtiger Mittelstürmer, Tim Kleindienst verletzte sich bei Borussia Mönchengladbach erneut und Nick Woltemade "sucht seine Form. Das sollte auch Jürgen Klopp sehen".

Füllkrug selbst will von den aufkommenden Debatten um eine Rückkehr ins DFB-Team allerdings nichts wissen. "Ich würde es cool finden - ich glaube, ich bin immer sehr respektvoll mit den Medien -, wenn die Medien auch anfangen, mich zu respektieren. Und wenn ich jetzt 44-mal gesagt habe, dass ich da nicht drüber reden will, wäre es cool, wenn wir nicht mehr drüber reden", sagte er am vergangenen Wochenende.

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Warum eine Nominierung von Nico Tresoldi unwahrscheinlich ist

Tresoldi (neun Tore in 13 Pflichtspielen) dürfte hingegen noch kein Thema für den kommenden Lehrgang sein. Der Deutsch-Italiener hatte in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren klar gemacht, dass er sich erst nach der U21-EM im kommenden Sommer für einen Verband entscheiden will. Der 22-Jährige könnte aufgrund seiner Herkunft sowohl für Italien, Deutschland als auch Argentinien auflaufen. Ein Einsatz in der Nations League würde ihm die Entscheidung nehmen.

Klopp ließ bei DAZN deshalb durchklingen, dass er Tresoldi nicht unter Druck setzen wolle. "Der Junge muss das entscheiden in dem Moment, wo er es entscheiden kann. Und dann ist das absolut fein", sagte er. Ganz grundsätzlich müsse man bei der Nationalmannschaft "aber niemandem hinterherlaufen". Das sei jedoch "nicht auf Tresoldi gemünzt".